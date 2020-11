Podzim je nejlepší čas pro omlazení trávníku. Úplně na začátku je vhodné odstranit všechny spadané listy a plody. Uhnilé listy totiž v mohou napáchat pořádnou paseku – tvoří se pod nimi plíseň a následné nevzhledné skvrny. V nejhorším případě se pod kupou listí můžou schovávat i hraboši.

Kdy naposledy sekat trávník

Na zimu určitě není dobré nechávat trávník přerostlý. Sekat je potřeba přibližně do listopadu, stačí jednou týdně. Trávník přestává růst při teplotě okolo 7 °C, do té doby je stále potřeba jej zkracovat. Ideální výška, jakou by trávník měl mít po posledním sekání, je 4–5 cm. Kratší porost už by mohl mít tendence vymrzat a vyšší naopak více zadržuje vodu a tím podporuje vznik plísňových chorob. Posekanou trávu rovnou také sbírejte – žádné mulčování není žádoucí.

Provzdušnění neboli aerifikace: Jak na to, kdy a čím?

K dosažení krásného trávníku je třeba jej na podzim provzdušnit. Je to ideální doba pro tuto činnost, protože se trávník před zimním klidem pořádně vyčistí od plsti a zbytků posečené trávy. Tím je omezeno následné prorůstání nežádoucího plevele. Proces aerifikace také zajistí zlepšení přístupu vody a vzduchu ke kořenům a jejich následný mohutnější růst. Výsledkem je trávník, který bude lépe dýchat a přijímat vodu a živiny.

A jak na to? Pokud nevlastníte rozsáhlé travní plochy, budou vám k provzdušnění stačit speciální duté vidle a v lehčí půdě vám pomůžou i vertikutační hrábě. Provzdušňujeme trávník posečený na výšku asi 3–4 cm a po procesu je třeba všechnu trávu sbírat.

Vertikutátor nebo také provzdušňovač je šikovná pomůcka, která vám pomůže upravit větší plochy, na které vám už síly na ruční provzdušnění nestačí. Pomocí sady nožů vertikutátor nařízne travní drn a odstraňuje tak mechy a odumřelou trávu. V závislosti na velikosti vaší zahrady můžete vybírat mezi elektrickým, který postačí na zahradu menší než 100 m2, a benzinovým – ten se skvěle postará o opravdu velké plochy.

A kdy je nejvhodnější doba trávník na podzim vertikutovat? Ideální čas nastává v září nebo v říjnu. V zimě necháme trávník odpočívat a proces znovu opakujeme až na jaře.

Pískování zlepší propustnost půdy

Kromě vertikutace pomůže zlepšit strukturu a propustnost půdy také tzv. pískování. Na to je potřeba použít ostrohranný křemičitý písek o velikosti zrn 0,5–2 mm. Potřebovat budete asi 4–9 litrů písku na m2. Zrna by měla být jemná, bez příměsi vápna a jílovitých částic. Písek je třeba rovnoměrně rozhrnout po celé ploše, u větších prostorů je lepší použití speciálních strojů, u menších si můžete pomoci využitím posypového vozíku nebo rozmetadla hnojiv.

Hnojivo na trávník musí být určené pro podzim!

Až dokončíte provzdušnění trávníku, je třeba jej pořádně pohnojit a dodat mu tak živiny, které zajistí vitalitu pro zvládnutí nadcházející zimy. Správně pohnojený trávník je také odolnější vůči houbovým chorobám. Při výběru hnojiva je nutné zohlednit roční období. Hnojivo určené pro použití na trávník na podzim má totiž odlišné složení než hnojiva vyhrazená pro užití na jaře. V podzimní hnojivu je vyšší obsah draslíku, který posiluje vyzrávání rostlinných pletiv a tím zlepšuje zimovzdornost. Jako hnojivo ale můžeme aplikovat i kompost. Hnojíme ideálně v období od září do listopadu a poté necháme trávník spát až do jara, kdy jej můžeme opět začít vyživovat, tentokrát hnojivem s vyšším obsahem dusíku, které zajišťuje rychlý růst.

Dosev: Zvolte to správné osivo

Po vertikutaci a hnojení je třeba trávník zalít a dosít holá místa. Ta vznikají mechanickým poškozením, nadměrnou zátěží a také odstraněním drnů. Podzim je ideální čas pro přisévání, protože deštivé počasí zajistí pravidelnou vláhu pro rychlý růst. Při výběru hledejte pouze osivo určené pro dosev, které se liší od osiva vhodného při zakládání nového trávníku.

Postřik, poslední ošetření před zimou

Možnost napadení trávníku některými plísňovými chorobami se zvyšuje, pokud jej správně neošetříte před zimou. Nemoci může způsobit ale i nadměrné hnojení dusíkem a nedostatečné zásobení draslíkem. Nejlepší prevencí je samotný proces provzdušnění – odstraněním travní plsti se totiž také zamezí výskyt plevelů a mechů. I přesto se ale doporučuje následně ještě provést postřik fungicidem. Ten působí proti nejčastěji se vyskytující sněžné světlorůžové plísňovitosti trav (dříve plísni sněžné) a proti dalším houbovým chorobám trávníku. Nejvíce jsou plísní ohroženy zastíněné plochy se zvýšenou vlhkostí.

A tady zcela odlišný názor: