Jedno pořekadlo říká, že neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení. Lze to ještě doplnit. Pokud totiž máte správné vybavení, podzimní plískanice vám vadit nebudou. Čím tedy vybavit svou předsíň, aby se vám déšť a bláto nedostaly domů?

Stojan na deštníky

Stojany na deštníky v mnoha domácnostech chybí, ale je to škoda. Když ho totiž nemáte, nosíte deštníky okapat do vany, takže za vámi po celé chodbě zůstávají kapky vody. Stojan na deštníky navíc může posloužit nejen jako praktická pomůcka, ale i jako dekorace.

Kam s botami?

Po příchodu domů je třeba někam odložit mokré boty, k čemuž se nejvíc hodí odkapávací podložka. Pokud ji nemáte, vsaďte alespoň na pořádnou rohožku. Těch by mělo být hned několik. První před vstupními dveřmi do domu, na té očistíte nejhorší nečistoty. Druhou před vstupními dveřmi do bytu a třetí, nejčastěji z moderních materiálů, uvnitř bytu. Elegantním řešením je vinylová předložka, kterou lze natáhnout do předsíně i chodby – ochrání podlahu před vlhkem a blátem a navíc ozdobí interiér.

Jakmile boty uschnou, patří do botníku. Vedle něj, nebo dokonce nad ním pak bývá věšák na kabáty a bundy. V takovém případě volte raději uzavřený botník, aby voda z oblečení nekapala přímo do bot.

Každá věc má své místo

V zimě potřebujete obvykle více kousků oblečení než na jaře a v létě, je tedy možné, že váš běžný věšák nebude stačit. Pořiďte dodatečné věšáky, které se dají pověsit například na dveře. Hodit se určitě budou i různé krabice a boxy, do nichž uložíte rukavice, čepice, šály, ale třeba i pláštěnky.