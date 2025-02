Konec února a březen je ideálním obdobím pro domácí předpěstování sazenic plodové zeleniny, jako jsou okurky (salátové i nakládačky), rajčata, papriky, lilky, cukety a dýně. Až se totiž oteplí a půda bude připravena, vy také. I když to vyžaduje úsilí a pár hodin vašeho času, odměnou vám budou skutečně silné sazenice, které lépe odolají všem chorobám a škůdcům a budou hodně plodit. Navíc zelenina z vlastní zahrady je nejchutnější. A také výrazně ušetříte. Cena sazenic na trhu je totiž poměrně dost vysoká.

Semena rajčat i další zeleniny musí být čerstvá

Tajemství úspěchu začíná hned u semínek. Pokud máte doma nakoupené zásoby, pečlivě před výsevem překontrolujte stáří osiva podle data na obalu. S každým měsícem totiž klíčivost semen klesá. To platí i u těch, které jste někdy před lety dostali od jiných pěstitelů a uložili je na dno šuplíku. Když máte pochybnosti, pořiďte si raději semínka nová. Možná vás příjemně překvapí, jaké nové odrůdy se na pultech objevily, a navíc budete mít jistotu, že vám většina vysetých semen vyklíčí.

Jiffy tablety ušetří práci

Způsobů, kam osivo vysít a v čem sazeničky předpěstovat, je celá řada. Oblíbené jsou jiffy neboli zakořeňovací tablety, vyrobené ze slisované rašeliny, čedičového nebo jiného vlákna. Ty mají výhodu, že sazenice snadno přesadíte spolu se sadbovací tabletou, takže nedojde k narušení kořenového systému rostliny. Použít můžete také Agroperlit, lisované kokosové vlákno nebo speciální substráty pro předpěstování. Jako nádoby poslouží mělké misky nebo nízké truhlíky. Prodávají se i plastové „minipařníčky“.

Nádoby před použitím důkladně vyčistěte a vydezinfikujte. To samé musíte udělat se substrátem, ať už použijete zakoupený nebo vlastnoručně namíchaný. Stačí ho dát na patnáct až dvacet minut do trouby vyhřáté na sto stupňů a nechat ho propařit. Zbavíte ho všech zárodků plísní, houbových chorob a mikroorganismů. Pokud použijete Agroperlit, kokosové vlákno nebo jiffy, ušetříte si práci, jsou totiž sterilní.

Jak urychlit klíčení semínek

Abyste urychlili klíčení, semínka si předem namočte na dvanáct až osmačtyřicet hodin do vlažné vody, vyplaví se tak inhibitory klíčení. Ty brání semenu vyklíčit na jaře v půdě hned po prvním jarním dešti. Semena by měla být celou dobu zcela ponořená pod vodou. Jde o to, aby nasála vodu a nastartovalo se u nich klíčení. Důležité je namočená semena občas promíchat, aby se voda prokysličila.

Jak hluboko sázet semínka rajčat, paprik a okurek

Pokud budete sít do substrátu, navlhčete ho, aby dobře přijímal vodu, nasypte ho do nádoby až téměř nahoru, rozmístěte semínka a překryjte je slabou vrstvou zeminy. Použijte pomůcku starých zahradníků, která říká, že semínka patří do takové hloubky, jaká je jejich výška. Vyseté osivo nezalévejte, jen roste rozprašovačem, aby se semínka nevyplavila. Zároveň ale dbejte důsledně na to, aby substrát nikdy nevyschnul. Proces klíčení by se nezvratně přerušil.

Kam umístit truhlíky

Semínka rajčat, okurek, paprik a dalších druhů teplomilné plodové zeleniny potřebují k vyklíčení pěkně vyhřáté místečko. I proto je nejlepší předpěstovat si je doma na parapetu. Ideálním místem je topení pod oknem orientovaným na jih nebo alespoň na východ. Zde budou mít semínka dostatek tepla pro rychlé vyklíčení a mladé rostlinky dostatek světla nezbytného pro fotosyntézu.

Udržujte je při teplotě okolo osmadvaceti stupňů a pohlídejte, aby neklesla pod dvaadvacet stupňů Celsia. Pro urychlení klíčení překryjte nádoby průhlednou fólií nebo tabulkou skla, kterou jednou denně odkryjte a dopřejte klíčkům čerstvý vzduch.

Kdy přesadit sazenice

Když se na stonku objeví první pravé lístky, je čas sazeničky přesadit, aby posílily. Semenáčky vysazujte do hloubky prvních listů. Použít můžete obyčejné kelímky od jogurtu, malé plastové či hliněné květináčky nebo přímo nádobky, se kterými pak sazenice zasadíte přímo na záhon a ony se následně v půdě rozpadnou.

Důležité je, aby měly zvolené nádoby perforované dno. V přemokřeném substrátu by totiž sazeničky rychle uhnily. Pomalu také můžete začít rostlinky otužovat. Když se přes den pohybují venkovní teploty mezi deseti a patnácti stupni Celsia, přeneste je na balkon nebo dejte ven za okno. Na záhony vzrostlé sazenice přesazujte až v polovině či koncem května, aby je nepoškodily případné přízemní mrazíky.