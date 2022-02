Před a po: Proměna kuchyně a dětského pokojíčku ve vlhkém tmavém domku

Těšte se na: Vzdušný moderní interiér v bílé s černou a šedou barvou. Moderní kuchyni a budoár pro slečnu

Danin život nebyl nikdy jednoduchý. Měla nelehké dětství, ve vztazích si zažila násilí a zklamání. Sama vychovává desetiletou dceru Terezku. Pracuje v sociálních službách. Ve vyškovské charitě dělá pečovatelku. Pomáhá postiženým seniorům. Dříve pracovala v technických službách města, a protože to byla fyzicky těžká práce, odnesla to zdravotně a léčí se s ramenem. Dana měla přítele, otěhotněla, ale přítel ji donutil jít na potrat. Lékaři jí však zákrok rozmluvili. S přítelem se rozešla a ten se nedozvěděl, že si Dana dítě nechala a že se Terezka narodila. Dcera Terezka (10) chodí do páté třídy. Až bude velká, chtěla by být zubařkou. Dana si prožila své, a proto je přesvědčená, že má v životě jen smůlu. Teď se ale na ni usmálo štěstí: Díky pořadu Jak se staví sen získala nové bydlení.

Dana s Terezkou bydlí ve starém domku po rodičích, kteří dnes bydlí v přístavbě domu. Přežívaly v základních podmínkách. Kuchyně byla před rekonstrukcí ještě původní, jediný zabydlený pokoj sloužil jako obývák, ložnice a zároveň dětský pokoj. V domě byly ještě staré rozvody elektřiny v hliníku, bylo tam vlhko a všechno působilo ponuře. Jeden pokoj byl prázdný, nedodělaný. Dana nemá na proměnu finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že předtím bydlely v sociálním bytě, vzala si na jeho zařízení úvěr, který splácí. Daniným snem bylo slušně žít. Moc chtěla novou kuchyni a pokoj pro Terezku. Ta si zase přála, aby to maminka měla všechno spravené a netrápila se kvůli tomu.

Zadání majitelek

Obě mají rády moderní styl. Dana chtěla, aby byl interiér vzdušný, prosluněný. Líbí se jí bílá a šedá barva. Terezka má navíc ještě ráda černou. Baví ji hrát si se psem Astou, ráda chodí s kamarády ven a na brusle. Má ráda rap. Jsou skromné, tak na ničem netrvaly.

A jak se na proměnu dívají designéři Hana Šmejkalová a Jaroslava Hájková?

Hodnocení designérů: „Při první návštěvě jsme měly dojem, že to bude opět kompletní stavební přestavba celého domu, včetně velké úpravy dispozice. Nicméně se postupně ukazovalo, že stavební zásah nebude z různých důvodů až tak dramatický a že při nejlepší vůli nemůžeme zvládnou vše, co by se nám jevilo pro Danu a Terezku jako optimální. Musely jsme tedy úplně vypustit rekonstrukci vstupního prostoru, což bychom časově nezvládly, a také se bohužel ukázalo, že nedokážeme realizovat dispoziční úpravu tak, aby mohla vzniknout oddělená ložnice pro Danu a samostatný obývací pokoj. Obnášelo by to bourání tlusté nosné stěny, což prostě nebylo technicky možné. Celkem snadno jsme ale vymyslely takové řešení, abychom získaly oba prostory, oddělily jsme je alespoň vizuálně, a Dana tak měla vlastní kousek soukromí. A pro Terezku mohl vzniknout samostatný pokojík, který si tolik přála. Třešničkou na dortu už potom byla nová velká kuchyně, kde mohou obě společně kralovat.

Zásadním problémem celého domu je zvýšená vlhkost, která je dána nejenom stářím budovy, ale také chybějícím systémem izolací a pak také nedostatečným vytápěním prostor. Trochu nás děsilo, co objevíme po demontáži kuchyňské linky, protože stěna za ní přiléhá zvnějšku na terén, a tedy vlhkost v tomto místě byla dle očekávání enormní. Vzhledem k nedostatku času a také povětrnostním podmínkám, kdy (jak už je u našich realizací tradicí) nemáme v objektu optimální vytápění, a tedy nic neschne, jsme musely namístě vymyslet alternativní řešení. Za normálních okolností bychom asi použily sanační omítky, ale to při pětidenní realizaci nebylo dost dobře možné. Přistoupily jsme tedy po dohodě se stavbou k sádrokartonovým předstěnám, které nejenže stěny parádně vyrovnají, ale také díky konstrukčnímu systému zajistí jejich přirozené odvětrávání.

Pro Danu s Terezkou jsme zvolily moderní a svěží styl interiéru, kde prim hraje bílá barva s dramatickými kontrastními akcenty v černé. Do Terezčina pokoje jsme zvolily kombinaci romantických dívčích prvků, jako třeba postel s nebesy, světelné řetězy či chlupaté koberce, a industriálních detailů v podobě cihlového motivu na stěnách nebo neonového nápisu nad postelí. Velmi zajímavým prvkem je také velká mapa světa, kterou jsme vybraly, abychom Terezku trošku navnadily na vytoužené studium celé řady jazyků. Její realizace nám sice zabrala několik hodin práce, ale společně s originálním křeslem skvěle doplňuje Terezčin koutek ke snění. Danina ložnice, která současně slouží jako obývací pokoj (nebo naopak), je laděna do trošku tmavších tónů, ale prim stále hraje bílá a černá, v tomto případě doplněná ještě přírodním odstínem dubového dřeva a drobnými detaily ve zlaté barvě. Tu reprezentuje hlavně fantastické zrcadlo s motivem motýlů. Hlavní dominantu prostoru tvoří policová sestava, která vytváří optický předěl mezi jednotlivými zónami v této místnosti. Spací koutek s postelí, kterou jsme jako jedinou využily ze stávajícího vybavení, je navíc ještě definován výrazným plastickým obkladem stěny v černé bavě.“

