Těšte se na: Proměnu kuchyně, která krásně spojuje staré a nové. Nádherné obklady a dlažbu

Tato rekonstrukce přinesla alespoň trochu štěstí do jinak smutného příběhu: Láska Veroniky a Vladana byla jako z romantického filmu. Našli se na seznamce, zamilovali se do sebe, byla svatba a narodila se jim dcera. Užívali si život plnými doušky a pustili se do rekonstrukce bytu, který Vladan zdědil po prarodičích. Zbořili zeď, vytrhali parkety, ale Vladan dostal covid a během několika dnů zemřel. Jejich kamarádka Zuzana udělala v rámci přátel sbírku, oslovili stavební firmu, Veronika použila peníze, které měli na rekonstrukci, a dali společně dohromady to, co bylo rozkopané. Na co už nezbylo, je chodba a kuchyň. Kamarádka Zuzana přihlásila Veroniku do pořadu Jak se staví sen, což se podařilo. Do rekonstrukce se tak vrhli ostřílení designéři pořadu Kamila s Františkem.

Zadání klienta

Veronika, která pracuje jako prodavačka v diskontní prodejně a vychovává čtyřletou dceru Elišku, si přála právě novou kuchyň. Tu měli v plánu i s Vladanem. Kuchyň měla být světlá, ze stropu chtěli sundat obložení. Také si přála nové dveře. Jediné dveře měla totiž Eliška do svého pokojíčku. Do obýváku dát dveře nemohla kvůli pianu, přemýšlela o nějakých zašupovacích. Veronika nemá vyhraněný styl. Nemusí věci ultramoderní ani na druhou stranu věci hodně staré. Říká, že její styl je něco mezi. Nemá ráda žlutou barvu na stěnách. Když se k Vladanovi nastěhovala a uviděla žluté stěny, hned je přemalovali na bílo.

Veronika do Vladanovy smrti ráda vařila. Společně cestovali, chodili na procházky a jezdili na kolech. Veronika s Eliškou mají koloběžky. Eliška ráda brnká na piano, zpívá a tančí. Vladan měl rád staré věci. V bytě je několik „kousků“, které si Veronika přála zachovat. Klavír po mamince a sekretář po babičce. Designéři se vrhli do předělání kuchyně a k tomu přidali předsíň se všemi dveřmi.

A jak se na proměnu dívají designéři Kamila Douděrová a František Kobližka?

Hodnocení designérů: „Proměna měla být na první pohled snadná, co se týká rozsahu proměňovaných místností. Jednalo se v podstatě o kuchyň. Pocit byl pro nás jedním slovem respekt. Respekt k historickým kusům nábytku, respekt k osudu a znamením, které Veroniku s Eliškou potkaly. Snažili jsme se co nejcitlivěji zakomponovat starožitnou kredenc a stůl, a zároveň tak ponechat pietní místo pro zemřelého Eliščina tatínka.

Problém byl na první pohled jen s dorovnáním podlahy, která se pod původním linem vydrolila až na škvárový násyp. Větší komplikaci jsme si způsobili my sami, když jsme se rozhodli na podlahu kuchyně použít dlažbu ve formě šestiúhelníkové mozaiky, jejíž seskládání a položení zabralo dva dny. Ale výsledek stál za to.

Styl jednoznačně reflektuje starožitnou původní kredenc s jídelním stolem. Tyto hodnotné kousky dostaly historizující podlahu, výraznou retro dlažbu, mozaiku s motivem různobarevného patchworku. Ostatní nábytek kuchyně byl navržen záměrně v bílém, moderním, lesklém kontrastu, abychom nechali vyniknout kresbu kořenice na starožitném nábytku. Ke starožitnému stolu jsme se nebáli zkombinovat bleděmodré plastové židle. Za vychytávku v nové kuchyni považujeme schovanou dětskou kuchyňku ve velké kuchyňské vysoké skříni, celkový vzhled tedy nebude ničím rušen, přesto si zde svůj svět najde i malá Eliška pouhým otevřením dveří.“

