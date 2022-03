Těšte se na: světlý moderní byt, vtipně použitou plovoucí podlahu na stěně a bezfalcové dveře. A také na harmonické skloubení představ o bydlení dvou generací.

Nella zápasí s drsnou nemocí prakticky od svého narození – má diagnostikovanou rakovinu ledvin. Dnes jí je 23 let a stále bojuje. Její maminka Božena stojí celou dobu po jejím boku. Obě jsou navzdory tomu, co je potkalo, neskutečnými optimistkami. Jejich život se ale točí kolem Nelliny nemoci. Maminka pracovala jako zdravotní sestra, kvůli Nelle ale musela zůstat doma. Nella má ještě dvě starší sestry. Jedna pracuje jako psycholožka v Praze a druhá jako učitelka ve Znojmě. Obě jsou vdané, ale děti ještě nemají. I když Božena s Nellou nebydlí špatně a mají dokonce 3+1, byt Nelliným specifickým potřebám neodpovídá. Rekonstrukce je finančně náročná a ony na ni nemají dostatek financí.

Před proměnou

Matka s dcerou tedy bydlí v panelovém domě. Rekonstrukci by potřebovala zejména kuchyň a koupelna. Nella může chodit, vozík používá, jen když je unavená nebo když jí klesne tlak. Do budoucna ale musí počítat i s variantou, že se bude po bytě pohybovat na invalidním vozíku. Koupelnu rodina potřebuje opravdu nutně. Když Nella omdlela ve sprchovém koutě (ten dostaly od souseda) a maminka ji jen obtížně vyndala, uvědomily si, že to takhle dál nejde. Dalším problémem v bytě je elektřina. Dialýza je náročná na spotřebu a často vypadává jistič.

Společně by si přály novou kuchyň a koupelnu. Také by si rády vyměnily pokoje, aby Nella měla ve svém pokoji víc místa na tvoření. Mamince, která má svůj zahradnický koutek na balkoně, by udělala radost nová klika u balkonových dveří. Ale jak to skloubit, když každá má ráda odlišný styl? Maminka si představuje světlý, vzdušný, moderní a praktický interiér, zatímco Nella má ráda hodně barev. Nejvíce upřednostňuje tyrkysovou, růžovou, šedou, bílou, ale i černou. Shodnou se na tom, že nemají rády fialovou. Nella poslouchá Tomáše Kluse, Markétu Konvičkovou či Marka Ztraceného. Taky je baví šití na stroji, výroba mýdel a všemožné tvoření. Maminka se stará o květiny na balkoně a relaxuje tím, že občas změní dispozice nábytku.

Určitě bude potřeba ponechat polohovací postel – tu Nella potřebuje na dialýzu a k tomu je třeba určitý prostor. Nella už má nový přístroj bez výměníku vody. Hodně místa ale v bytě zabírají další nezbytné zdravotnické potřeby (stříkačky, léky, roztoky, roušky…). Naštěstí se holky dostaly do pořadu Jak se staví sen a díky tomu si budou moci dovolit rekonstrukci. Jejím jasným základem bude nová a specifickým potřebám vyhovující koupelna a kuchyň.

A jak se na proměnu dívají designéři Martina Pištěláková a Jan Bek?

Hodnocení designérů: „Od začátku jsme věděli, že rodině chceme pomoci, a hledali jsme řešení rozsahu proměny vs. čas a vs. realita budoucího zhotovení. Vcelku rychle jsme vymysleli budoucí dispozici koupelny, se kterou jsme spojili toaletu. Maminčina ložnice byla také jasná. Nellin pokoj měl dvě varianty, mezi kterými jsme volili finální uspořádání. Na začátku jsme vůbec netušili, jak pojmout její pokojík v kontextu stylu a barev. Celkově nás tato proměna stála velkou část rozpočtu za stavební práce, takže jsme museli opravdu hodně zvažovat každou korunu investice. Také nám bylo od začátku jasné, že budeme zápasit s časem, abychom vše za těch pět dnů skutečně stihli. Tyto faktory nám příliš nepomáhaly s fantazií budoucího interiéru…

Některé věci vznikly v průběhu, jako výmalba do půlky stěny, a některé dekorace a malé vybavení jsme dokonce kupovali v lokálním Znojmě, nebo jsme naopak pro různé věci jezdili po celé republice, abychom je vůbec dostali do tohoto bytu. Každopádně tím, že šlo o dvě ženy, nás bavilo pracovat s růžovou barvou, ale více dospěle, než je třeba zvykem u dětských pokojíčků. Dalším akcentem je béžová, šedá – a to vše v základní bílo-dřevěné kombinaci. Primárně jsme mamince chtěli dát čistou a elegantní ložnici a Nelle milý holčičí pokoj, který bude trendy na dnešní dobu a bude zároveň daleko pozitivnější a čistší, než byla původní verze jejího bývalého pokoje.

U panelákových bytů jsou největším problémem stará elektroinstalace a také dveřní otvory a stropy. S tímto vším jsme se tu museli poprat ve velmi krátkém čase. Už jen vyřešit finanční rámec stavby vs. potřebné stavební úpravy nebylo lehké. Původně jsme ani neplánovali stropy obložit sádrokartonem, ale nakonec jsme ty původní v Nellině pokojíčku a maminčině ložnici nemohli takto nechat.

Výzvou byla určitě koupelna, protože stihnout ji v pěti dnech je v běžné realitě nemyslitelné, ale tady musíme jednoznačně pochválit stavbu, která to zvládla skvěle. Co se týká zařízení ložnice a Nellina pokojíčku, tak jsme měli ještě jiné plány v určitých prvcích, ale na to nám již nestačil čas. Podobu pokojíčku jsme museli tedy dořešit pátý den proměny, kdy bylo cca sedm hodin před předáním jasné, že budeme muset své nápady redukovat. Naopak se nám tam ale povedly zásadní věci, které jsme chtěli zvládnout, a za to jsme rádi.“

