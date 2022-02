Těšte se na: Na skvělé propojení kuchyně s obývacím pokojem, netradiční zelenou a vtipně řešený dětský pokoj

Eva je maminkou tří roztomilých děvčat. Na první pohled vypadají šťastně, ale osud k nim byl krutý. Eva je vdova a holky vyrůstají bez tatínka. Není divu, že paní Eva neměla sílu na to, aby řešila bydlení. A tak i když obývaly funkční a zařízený byt, nebyl to úplně útulný prostor. Holčičky se tísnily v pokojíčku, který připomínal skladiště. A maminka Eva neměla žádné soukromí. Sama si s prostorem ani s jeho řešením nevěděla vůbec rady. Ani nemá příliš volných financí, protože je na mateřské dovolené. Předtím dělala asistentku vedení v marketingové agentuře.

Před rekonstrukcí

Starší dvě holčičky Valerie a Izabela chodí do školky, s nejmladší Lilien je Eva doma. Zesnulý manžel Jiří pracoval v obchodě s elektronikou. Spolu jako pár hodně sportovali, chodili běhat a do posilovny. Byt se nachází v paneláku a jedná se o malé 2kk – obývák s kuchyňským koutem, ve kterém byl rozkládací gauč, který už zažil své. Na něm Eva přespávala. Gauč by měl být na každodenní spaní, ale nebyl pohodlný, a tak si tam Eva nosila matraci. V obýváku s ní spala v postýlce i nejmladší dcera. V chodbě stihli s manželem udělat nosný podhled. Pokojíček, kde dřív bývala manželská ložnice, sloužil dětem pouze k přespávání, a protože rodina neměla dostatek úložných prostor, ale hodně věcí, tak to zároveň bylo i takové skladiště. Evě se ale podařilo přihlásit do pořadu Jak se staví sen, a tak se dočkala proměny svého bydlení.

Jaké bylo zadání?

Eva si přála především pořádný dětský pokoj. Vlastní prostor pro dcerky, kde si budou rády hrát, učit se a zvát si kamarády. Podle Evy by bylo řešením spaní umístit na palandy, pod nimi vytvořit místo pro hračky, a co je důležité – chytře vymyslet hodně úložných prostor a pod okno umístit místo pro učení. Eva má ráda kulaté věci, jednoduchý a čistý styl. Manžel měl rád fialovou, růžovou, červenou nebo oranžovou. Naproti tomu jsou podle Evy ideální bílé zdi. Její dcerky mají rády pohádku Máša a medvěd, Piráty, prasátko Peppu, Krtečka, Ledové království, Mimoně, Odvážnou Vaianu. Holky jsou také rády v pohybu – hodně času tráví venku na hřišti. Nejstarší Valerie plánuje chodit na ragby. Rodina na ničem netrvá – jen potřebují pořádné úložné prostory – na věci, hračky, kola apod. Na co se vrhli designéři Andrea s Markem?

Jak se na proměnu dívají designéři Andrea Hylmarová a Marek Povolný?

Hodnocení designérů: „První nápady se rodily déle než obvykle. Jasno jsme měli hned snad jen v tom, že chceme využít nějaké decentní barevné kontrasty a že budeme lehce rozšiřovat dětský pokoj na úkor kuchyně. V dětském pokoji jsme dlouho přemýšleli hlavně nad uspořádáním dětských postelí, protože prostor není velký a dostat do něj vše potřebné pro tři děti byl trochu oříšek.

Nejtěžší tak pro nás bylo poprat se s prostorem dětského pokoje, ale následně také celkově s úložným prostorem. Zejména pro Evu, která neměla vlastní šatní skříň. To nás dovedlo až k dispoziční úpravě předsíně a navázané komory. V tomto místě vznikly i nově pojaté dveře, schované do truhlářské konstrukce.

Stylově jsme se na naše poměry vcelku odvázali a použili v obýváku lahvově zelenou barvu na čalouněném nábytku. Zajímavé byly hlavně jídelní židle, které nás zaujaly na první dobrou. Zbytek pokoje, včetně kuchyně, zůstal neutrální. U holčiček jsme se chtěli vyhnout tradiční růžové a zvolili jsme jemnou pastelovou barvu oscilující někde mezi korálovou a lososovou. Celým bytem pak prochází vinylová podlaha v dekoru světlejšího dřeva s výraznou strukturou.“

