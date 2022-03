Těšte se na: Noblesní interiér, praktické propojení kuchyně s obývacím pokojem, spojení zlaté s přírodními motivy

Paní Dagmar je 64 let. Pochází z Koloděj, kde žila s rodiči a chodila tam do školy. Do Čelákovic se přestěhovala až rok před narozením dcery Lucky, někdy v roce 1983. Má čtyři děti, které zvládla vychovat sama. Vyučila se jako kadeřnice, ale touto profesí se dlouho neživila. Celý život tvrdě pracovala jako dělnice, aby svoji velkou rodinu uživila, posledních šestnáct let byla zaměstnaná ve firmě, kde balila CD a DVD. Dodnes tam, i když je v důchodu, chodí vypomáhat. Na partnery štěstí neměla. Celý život paní Dagmar se tak točil kolem dětí a práce. Na nic jiného neměla čas, energii ani peníze. Žila od výplaty k výplatě. Nikdy neměla žádné extra štěstí. Je ale pyšná na svoje děti, že je zvládla dobře vychovat. Má tři syny, jednu dceru a osm vnoučat. Dcera Lucka maminku přihlásila do pořadu Jak se staví sen, aby jí pomohli s rekonstrukcí obýváku, na kterou sama nestačí. A na paní Dášu se usmálo štěstí a do proměny byla vybrána.

Před rekonstrukcí

Dagmar bydlí v panelákovém bytě 2+1. Žije tam už 38 let. Byt je starý a za tu dobu s ničím kromě ložnice nebylo hnuto. Nábytek je rovněž starý. Většinu ho Dagmar kupovala za peníze ze stavebního spoření. Stěnu v obýváku dostala od sousedky, když se stěhovala pryč. Rekonstrukcí prošla za čtyři desetiletí pouze ložnice – daly jí to děti jako dárek k Vánocům a pustily se do oprav svépomocí. Respektovaly maminčino přání mít pokoj ve fialovo-bílé barvě. Dagmar by si přála nový obývák, je ale skromná a na ničem netrvá. Jejím přáním je byt prosvětlit. Dcera jí říká, že to má celé retro. Dagmar má však některé retro věci ráda – třeba staré bugatky a motorky. Ráda poslouchá country hudbu. Také ji baví ruční práce – zejména pletení a háčkování. Ráda šije, ale šicí stroj má už starý a momentálně i rozbitý.

Podívejte se ve videu na ukázku z proměny:

A jak se na proměnu dívají designéři Kamila Douděrová a František Kobližka?

Hodnocení designérů: „Proměna byla elegantní, klidná, milá a ve všech směrech pozitivní. Nápad se odvinul netradičně od detailu, kdy se nám zalíbil motiv zlatavé listové dekorace na zeď. Její odlesk připomínal noblesní dámu v letech a motiv listu zase propojil zálibu paní Dáši v přírodě. Od toho se nám odvinul celý koncept proměny. Zlatavá s přírodními motivy.

Původní stav byl podle očekávání, tedy třicet let zakonzervovaný. Propojili jsme částečným probouráním příčky mini kuchyň s obývákem, namísto příčky jsme umístili oboustranný blok vysokých skříní na straně kuchyně s vestavnou lednicí a troubou s mikrovlnkou, na straně obýváku mělkou skříní, která nám uvolnila obývací pokoj od řady menších skříněk. Díky tomu jsme mohli umístit velkou sedací soupravu. Příčky v tomto panelovém domě jsou netradičně z dřevěných desek, museli jsme tedy přistoupit k jejich posílení pomocí sádrokartonových předstěn tam, kde jsme chtěli rozvádět novou elektriku pro TV nebo instalaci pro kuchyň. Upustili jsme od rekonstrukce celého jádra, které je ve velmi špatném stavu, což za čtyři dny není reálné stihnout.

Proměna pro zasloužilou babičku

Styl je na míru pro dámu v letech. Snoubí se v něm elegance s přírodními motivy. Z Dagmar vyzařuje určitá noblesa, proto jsme se nebáli v interiéru používat zlatou. Jemné zlaté linky se nám propisují na tapetě, svítidlech, dekoracích. Vše je zvoleno ve světlých teplých odstínech. Přírodní motiv na tapetách je navržen záměrně. Jednak vyvažuje zlatý lesk, jednak má paní přírodu ráda. Listy se objevují na fototapetě v chodbě, obýváku, na nástěnných kovových dekoracích či věšáku. Styl bychom nazvali moderní, s příjemnými světlými přírodními motivy, podtržený luxusní zlatou linií.“

