Ozdoby na dveře nemusí mít tvar kruhu. Navlečte kaštany na drát a vytvarujte z nich například srdce. Je to jednoduché a uvidíte, jak pěkná ozdoba nakonec vznikne.

Myslíte si, že nejste moc šikovní, a do tvoření se vám nechce? I tak můžete mít působivé podzimní aranžmá. Kaštany nasypejte do velké skleněné nádoby a k nim postavte vřes. A je to.