Je to podobná pozice jako u lidí, pes leží roztažený na zemi s břichem přitlačeným k podlaze, zadní tlapy má za sebou a předními natažené dopředu. Toto je běžná pozice u štěňat a velmi hravých psů. Na supermana spí psi, kteří jsou sice velmi unavení, ale zároveň jsou připravení si hrát, pokud se naskytne příležitost. Tato pozice umožňuje psům rychle načerpat energii, aby mohli brzy zase do akce.

V klubíčku

Když pes spí stočený do klubíčka se všemi končetinami zastrčenými blízko těla, znamená to, že se snaží chránit během spánku nebo že si stále zvyká na nové prostředí. Někdy psi spí tak, že se čenichem dotýkají zadních tlap, a dokonce si mohou přehodit ocas přes tělo. To je běžné u toulavých nebo nových psů. Tato poloha jim totiž umožňuje skrýt všechny životně důležité orgány, takže jsou částečně chráněni před útokem. Je to ale i oblíbená poloha pro psy, kterým je chladno. Stočením do klubíčka se snaží udržet si tělesné teplo. „Jde o oblíbenou polohu v chladném, deštivém a větrném počasí, protože chránila psy před živly, když ještě nežili v lidských domovech,“ vysvětluje veterinářka Linda Simonová.