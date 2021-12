Základem pro výrobu domácího mýdla je mýdlová hmota, kterou seženete v kreativních potřebách či na internetu. Kilo hmoty se pohybuje kolem 150 korun. Nabízí se hned několik možností – hmota průhledná, poloprůhledná, neprůhledná, pro alergiky i s rostlinným základem. Mýdlová hmota může být navíc obohacena třeba bambuckým máslem či kozím mlékem, arganovým či konopným olejem.

Zabarvení hmoty volte podle účelu. Pokud chcete vyrábět mýdla hlavně dekorační, plné květů a bylinek, která budou krásně vonět, ale skončí pravděpodobně na poličce v koupelně, volte průhlednou hmotu. Jestli plánujete vyrobit funkční mýdlo, kterým se obdarovaný může i umýt, zvolte nějakou obohacenou variantu mýdlové hmoty, která prospívá pokožce.

Mýdlo je hotové za pár minut

Odvažte si potřebné množství hmoty, které pro rychlejší rozpouštění nakrájejte na menší kousky. Vložte do menšího kastrůlku a ten do vodní lázně, která zaručí, že se hmota příliš nezahřeje a tím nezničí. Kdyby se například začala vařit, vytvořily by se v ní bublinky, které by zůstaly i v mýdle, hmota by se navíc zakalila. Postupujte podobně jako při rozehřívání čokolády.

Mýdlovou hmotu je možné zahřívat i v mikrovlnné troubě. V tomto případě použijte nádobu vhodnou do mikrovlnky a nastavte přístroj na nejnižší výkon. Nastavte raději kratší čas, který můžete případně prodloužit.

Jakmile je hmota rozpuštěná, můžete ji obarvit, přidat aroma, bylinky, koření, přírodní peeling, sušené květy… Zkrátka vše, co dělá mýdlo hezčí.

Takto připravenou směs nalijete do formiček. Na trhu najdete originální silikonové formičky na mýdlo, ale nebojte se experimentovat. Můžete hmotu nalít do formy na banánový chleba a po ztvrdnutí mýdlo nakrájet. Můžete použít formičky na puding, led, pečení, ale i obyčejné kelímky, třeba od jogurtů.

Doba tuhnutí mýdla je velmi individuální. Záleží nejen na velikosti formičky, ale i teplotě a vlhkosti, která panuje v místnosti. Obecně lze říct, že zhruba po 30 minutách můžete mýdlo z formičky vyjmout, potřebujete-li tuto dobu urychlit, položte formičky na chladnou podlahu v chodbě či koupelně. Nezchlazujte mýdlo v lednici, orosí se a nevypadá potom pěkně. Hotové mýdlo zabalte do voskovaného papíru a nechte pár dní uležet.

Mýdlovou hmotu si vyrobíte sami

Mýdlovou hmotu si můžete připravit doma, základem pro práci pak bude kvalitní olivové či marseillské mýdlo. Takové mýdlo nastrouháte na struhadle, dáte do kastrůlku a přidáte 350 ml destilované vody na 150 gramů mýdla. Vodu na plotně pomalu zahříváme, dokud se mýdlo nerozpustí, opět se nesmí vařit. S takto připravenou hmotou postupujte podle návodu výše. Klasicky se mýdlo vyrábí z hydroxidu sodného (louhu) a olejů a tuků, ale to už není žádná legrace, protože louh je žíravina. Proto se do toho nepouštějte s dětmi.

Co lze do mýdla ještě přidat

- aroma – prodávají se přímo aroma do mýdel, ale použít můžete i příjemné esenciální oleje.

- barvy do mýdel – nejsou nutné. Pokud ale chcete mýdlo pěkně barevné, volte barvy určené pro mýdla, gely a vosky.

- bylinky – už naše babičky věděly, že v přírodě je velká síla. Bylinky do mýdel ovšem vybírejte raději v biokvalitě, případně si je sami vypěstujte na zahrádce. Aby se po koupeli krásně spalo, můžete přidat heřmánek, meduňku, kozlík, chmel, třezalku a levanduli. Naopak máta, šalvěj nebo lékořice dokážou pěkně nakopnout ranní sprchu a povzbudit organismus.

- sušené květy – nejen krásně vypadají, ale dodají pokožce prospěšné látky.

- kofein – povzbudit organismus dokáže třeba kofein obsažený v čaji či kávě, hrubá struktura mýdla pak poslouží zároveň jako peeling.

- ovesné vločky a semínka – (mák, chia, mletý kokos) poslouží také jako peeling, navíc uvolňují složky, které udržují pokožku vláčnou.

- olej – kokosový, mandlový, konopný…