První mrazíky mohou přijít už v září a pro rajčata jsou posledním zvoněním. Ještě před jejich hlášeným příchodem byste měli sklidit všechno, co na záhonech máte. Jak při sklizni postupovat a jak to udělat, aby rajčata, která nestihla zčervenat, dozrála?

Jak sklízet zelená rajčata?

Rostliny vytrhněte i s kořeny a zavěste v teplejší místnosti, kde budou plody postupně dozrávat. Plody, které se už vybarvují, sklízejte se stopkou, déle vydrží!

Italští zelináři sklízejí celé hrozny rajčat a zavěšené je nechávají dozrát. Na rozdíl od sklizně jednotlivých plodů se tak prodlouží i jejich trvanlivost.

Chcete-li zrání zelených rajčat uspíšit, dopřejte jim společnost jablek, jež proces urychlí (jablka obsahují v nepatrném množství etylen, který podporuje vyzrávání), stejný efekt má pro rajčata i společnost banánu.

Nedozrálá rajčata často kontrolujte

Nedozrálá rajčata skladujte v nízkých přepravkách či lískách, dvě vrstvy postačí, abyste je mohli kontrolovat bez velkého přehrabování. Bedýnku vyložte fólií nebo novinami a postavte v blízkosti okna nebo přímo na okenní parapet.

Častá prohlídka uložených rajčat se vyplatí, jinak byste jednoho dne mohli stát nad bedničkou hnědých nevzhledných plodů, které zdecimovala nějaká skládková či houbová choroba.

Rajčata dobře dozrávají i bez přímého světla, nezaberou vám tedy místo přímo v kuchyni, dobře „dojdou“ i na chodbě pod schody či ve spíži, kde nebude příliš chladno. Když se všechno dobře podaří, můžete mít rajčata ještě na Vánoce. Jen ta chuť a vůně nejsou jak vyhřáté od slunka.

Ani zralá rajčata neskladujte při teplotě nižší než deset stupňů – rajčata jsou prostě teplomilná i po sklizni. V mikrotenovém sáčku vám ve spodní části chladničky vydrží asi týden, chuť si ovšem nejlépe zachovají při teplotách kolem patnácti stupňů.

Rajčata do kompostu? Ano, ale na menší kusy

Nakonec ještě zbývá uklidit to, co nám po sklizni zbylo. Očesané keříky rajčat lze zkompostovat jako jiný zelený materiál ze zahrady. Protože jsou ale lodyhy rajčat dost silné a jakoby dřevnaté, je dobré rozsekat (rozstříhat) je nejdříve na menší kusy. Teprve pak je uložte do kompostu. Vrstvu můžete posypat dusíkatým vápnem, preventivní desinfekce není na škodu.