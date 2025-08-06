Pnoucí růže patří mezi rostliny, které dokáží maximálně využít prostor, který jim dáte k dispozici. Svými květy rozzáří starou zeď, obyčejný drátěný či dřevěný plot, moderní pergolu nebo vzrostlý strom. Poradíme vám, jak je pěstovat během celého roku, aby bohatě kvetly.
Ne nadarmo se říká, že růže jsou královny rostlin – a o pnoucích to platí obzvlástě. Zahradě dodají další rozměr a poměrně rychle přemění i nevzhledná zákoutí na místa s nečekaným půvabem. Můžete je kombinovat s dalšími druhy, ale stejně tak budou vypadat úžasně jako solitéry.
Opora pro pnoucí růže musí být pevná. Co použít?
Rozhodnete-li se popínavou růži pořídit, nejdříve jí vyberte vhodné umístění. Počítejte s tím, že potřebuje trvalou oporu, která bude dostatečně pevná, aby rostlinu udržela i po letech, kdy se rozroste. Jako opora poslouží konstrukce přidělaná ke zdi, pevný plot či brána, pergola. Snadno se dá pořídit i kovový oblouk nebo obelisk, jaké známe především z anglických zahrad, ale jejich kvalita bývá neuspokojivá. Doporučuji proto upřednostnit kvalitní, byť dražší výrobek přímo od kováře. Růži můžete vést i po vzrostlém stromu, ať už jehličnanu, nebo listnáči. U každé z uvedených možností je vhodné nezapomínat na pravidelné vyvazování: Pnoucí růže rostou bujně, bohatě, snadno by se mohly vlastní vahou, případně vlivem větru zhroutit a polámat.
Zvolte si odrůdu
Vybírat můžete mezi růžemi dvou skupin: climbery, jež remontují, tedy kvetou během jedné sezony opakovaně, většinou od léta až do podzimu, ke svému růstu potřebují oporu a dorůstají do výšky kolem dvou až tří metrů, a ramblery – těmi, které vykvetou jen jednou, zato bohatěji, dorůstají vyšších rozměrů – až kolem osmi metrů a pomocí trnů se dokáží zachytit na místech, kde je to materiálově možné, například v korunách starých stromů. Jedny odrůdy mají květy velké a jednotlivé, jiné menší, uskupené v malých květenstvích, některé z nich navíc krásně voní. Podstatnou roli při výběru by měla hrát i odolnost růží na různé choroby.
Kdy a jak sázet popínavé růže
Růžím dopřejte slunné stanoviště chráněné před větrem a humózní, dobře propustnou půdu. Prostokořenné vysazujte na jaře, než začnou rašit, a na podzim – v říjnu a listopadu, kdy se ujímají nejsnadněji, celoročně pak kontejnerované, s dobře vytvořeným kořenovým balem.
Prostokořenné růže jsou při nákupu levnější, u kontejnerovaných zase přesně vidíte, jaký odstín květů si vybíráte. Při výsadbě nakypřete zeminu na hloubku dvou rýčů a v horní části ji vylepšete uleželým chlévským hnojem nebo hrubým kompostem, abyste do ní dostali humus. Po výsadbě rostliny pravidelně zalévejte.
Hnojení, zálivka a další péče
Svým růžím věnujte celoročně péči: Během sezony je dvakrát až třikrát přihnojte (naposledy nejlépe koncem července), odstraňujte odkvetlá květenství i veškerý plevel rostoucí kolem nich (práci vám ušetří mulčování) a kontrolujte, zda nejsou napadeny škůdci či chorobami. Růže napadají nejčastěji mšice, svilušky, pilatky či pidikřísek růžový, z chorob se objevuje padlí, černá skvrnitost a rez. Jejich výskyt omezíte zálivkou ke kořenům, nikoliv na listy, a výběrem mezi moderními odrůdami, pro něž je charakteristická vyšší odolnost právě vůči houbovým chorobám. Objeví-li se přesto jejich příznaky, ošetřete rostliny co nejdříve a napadené části spalte.
Popínavé růže připravte včas na zimu a na jaře se pusťte do řezu
Před příchodem zimy růže včas připravte na chladné období: Přihrňte k nim vrstvu zeminy a na ni ještě vrstvu štěpky, jehličí nebo listí, která zabrání namrznutí i pod povrchem půdy. Podle polohy můžete přidat i ochranu výhonů umístěných na konstrukci. Na jaře, až nebudou hrozit silné mrazy, ochranu odstraňte. Půdu jemně načechrejte, abyste nepoškodili případné nové výhonky, listí zapravte do půdy, obohatíte ji o humus. Růže, které jste vysadili na podzim, zjara krátce seřízněte a nechte jenom nejsilnější výhony s několika očky. Odřežte všechny výhony poškozené, slabé či odumřelé a stejně tak i nejstarší. Výhony pnoucích růží by se neměly křížit a nijak si zavazet, a aby kvetly co nejvíce, vyvazujte ty jednoleté postranní, které nesou nejvíce květů, maximálně vodorovně.
Zdroj náhledového obrázku: iStock
