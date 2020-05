Popenec je bylinka velmi nenáročná, jakmile se po ní začnete jednou dívat, zjistíte, že roste téměř všude – uprostřed trávníku na sídlišti ve městě, na zahradách, loukách i v lese. Drobné kvítky září modrofiaově a nádherně voní.



Krása drobného popence vynikne na skromných skalkách, i když zahradníci ho v záhonech vidí spíš neradi. Přitom může posloužit i jako půdokryvná rostlina, tedy rostlina, která zakryje půdu natolik, že zabrání či potlačí růst plevele. Šetří tudíž čas nutný na údržbu a pletí. Bylina je skromná, a tak si nevybírá stanoviště – roste na slunci i ve stínu, ale sluneční paprsky prospějí množství květů.

Ve středověku byl popenec považován za zázračnou rostlinu, která chrání před morem a očarováním. I když mor a zlá kouzla už nás neohrožují, určitě se vyplatí popenec sbírat. Obsahuje totiž velké množství účinných látek, jako jsou třísloviny, draselné soli a saponiny, ale také vitaminy A a C a minerály.

Trochu jako hluchavka

Rostlina má příjemnou vůni a výraznou chuť. Kvete od konce března až do června, ale sbírat lze i později. Jen je prostě složitější ji najít. Připomíná hluchavku, je ale menší a tvoří jakési plazivé šlahouny. Kvete modrofialově, ale vzácně i růžově a bíle. Sbírá se kvetoucí nať i listy a podle bylinkářů je nejlepší rostlinu sbírat za pěkného počasí mezi 14. a 16. hodinou odpolední.

Pomůže se záněty

Popenec má protizánětlivé účinky, a tak se uplatňuje při léčbě různých zánětů. Pomůže se záněty horních cest dýchacích, kašlem, zahleněním, zánětem průdušek, bolestmi v krku, ale i se záněty vylučovacího ústrojí, jako jsou záněty močového měchýře a močových cest. Při delším užívání pomalu rozpouští močové kameny, písek v ledvinách a žlučové kameny.

Tím jeho užití nekončí, protože je možné jej užít na léčbu chudokrevnosti. Při léčbě různých vyrážek a ekzémů špatně se hojících ran a na křečové žíly, je dobré použít silný bylinný odvar a místo jím potírat. Čaj z popence pak využijete v boji s nechutenstvím, protože podporuje chuť k jídlu.

Popenec obecný je znám také jako popenec břečťanolistý nebo popenec břečťanovitý, do stejné rodiny patří ještě popenec chlupatý, u něhož ale nejsou známé žádné léčivé účinky ani gastronomické vyžití.

Jak jej použít

Stejně jako u jiných bylin, nejjednodušší je příprava čaje. Postačí již dvě lžičky čerstvé byliny, nebo jedna lžička sušené. Bylinu zalijeme čtvrt litrem vroucí vody a necháme 10 minut louhovat, pak slijeme a pijeme 3x denně.



Odvar je silnější a tedy i účinější. Lze popíjet, nebo užívat zvenku na postižená místa. Dvě lžičky čerstvého popence či jednu lžičku sušeného vaříme tři minuty ve čtvrt litru vroucí vody a pak ještě 10 minut louhujeme.

Sirup uplatníte při různých zánětů horních cest dýchacích. Připravíme jej z 20 gramů sušené nati, kterou zalijeme půl litrem vroucí vody. Krátce povaříme a pak 15 minut louhujeme. Do hotového nálevu pak vmícháme půl kila medu a lehce prohřejeme, aby se obě složky spojily. Užíváme jednu polévkovou lžíci až 4x denně a uchováváme v lednici.



Popencový olej připravíte tak, že nasekané byliny naložíte na tři týdny do nosného oleje, například slunečnicového. Po třech týdnech slijeme přes uložíme do temna a sucha.

V kuchyni jako koření

Popenec může použít čerstvý jako výraznou bylinku do salátů, másel, tvarohů a pomazánek. Nasekaný lze sypat na vaječné omelety, vařené brambory i na těstoviny. Lístky popence můžete propašovat do různých smoothie, z květů zase připravíte popencový med.



Když si jeho chuť oblíbíte, můžete nasušený popenec používat jako zelené koření při vaření. Hodí se do polévek, omáček, ale i pod maso a zeleninu. Už naše babičky přidávaly jeho nať do velikonočních nádivek.