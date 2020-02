Chcete své zahrádce dodat anglický vzhled a trochu ji rozněžnit? Vysázejte si do truhlíků nebo na okraje záhonů pomněnky. Ač je určitě znáte ze svých toulek přírodou, kterou zdobí svými drobnými květy od brzkého jara až do září, radost vám mohou dělat i u vás na zahradě.

Protože křížením bylo vyšlechtěno několik kultivarů, můžete se těšit na mnoho barevných kvítků. Kromě obvyklé modré mohou pomněnky kvést bíle, světle i tmavě růžově, nebo dokonce žlutě. Rostlinky samy o sobě mohou být od nevysokých tvořících nizoučké polštáře až po bohaté keříky.

Pomněnka nepotřebuje při pěstování v zahradě žádnou speciální péči, je však třeba vybrat vhodné stanoviště. To by mělo být ve stínu či polostínu, v místech, kde se drží vlhkost. Pokud jí dopřejete bohatou zálivku a na živiny výživnou půdu, může prospívat i na osluněných záhonech.

Můžete ji nechat růst i divoce, prostě tak, že semínka vysejete například pod jehličnaté stromy v zahradě. Zde už se o sebe rostliny postarají téměř samy, vysemení se a budou vyrůstat opakovaně.

Ze semínka k sazeničce

Pomněnky jsou dvouletky, kterým se za dobrých podmínek daří jako víceletým. Znamená to ale, že když letos zasadíte semínka či sazeničky, z květů se budete těšit až příští rok.

Semena zasejte v červnu do teplého pařeniště, výsevných misek či malých květináčů, které umístíte na místo, co je sice slunné, ale nedopadají na něj přímé sluneční paprsky. Semena sejte do substrátu přímo určeného k výsevu a pravidelně jej vlhčete. Substrát přihnojte, protože pomněnky mají rády na živiny bohatou půdu.

Další práce s pomněnkami bude v září, kdy předpěstované sazeničky bude třeba přesunout na záhon a do truhlíků. Záhon je lepší předem pořádně zrýt, pohnojit a vydatně prolít. Truhlík by měl mít na dně vrstvu štěrku, na kterou přijde vrstva kompostu, a poté opět na živiny bohatou půdu. Truhlík poté přeneste na stanoviště do polostínu.

Úplně bez péče to nepůjde

Pomněnky mají rády vlhko, a tak je třeba je pravidelně zalévat. Čím slunnější stanoviště mají, tím více vody bude potřeba. Půdu kolem nich pravidelně plejte a sbírejte napadané listy a další nepořádek. Samozřejmě nezapomínejte na hnojení, nejlepší je uleželý kompost.

Rostliny občas napadá padlí, proto nezaléváme na listy. V případě napadení ošetříme speciálními fungicidy.

Kultivary, které můžete mít na své zahrádce

Bílé pomněnky jsou kultivary White Ball a Snow Queen, jemně růžovou nabízí Victoria Rose, naopak tmavě růžová je Carmine King. Tmavě modrou barvu ukáží kultivary Ultramarine či Indigo, tak obyčejně hezky modrou zase Blue Ball.