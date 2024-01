Pomelo je největším citrusovým plodem vůbec – může dosáhnout váhy až pět kilogramů. Obsahuje mnoho zdraví prospěšných látek a minimum kalorií, je tedy nejvyšší čas, abyste ho zařadili do svého jídelníčku.

Citrus maxima je stálezelený strom, který pochází z jihovýchodní Asie, dorůstá výšky až 15 metrů a jehož plodem je pomelo. Je to největší citrusový plod vůbec: ve volné přírodě dorůstá až do váhy pěti kilogramů. Na plantážích, kde se pomela také pěstují, plody dosahují váhy zhruba jednoho kilogramu. Pomelo se pěstuje v USA, Mexiku a Číně a v mnohem menší míře i ve Španělsku.

Pomelo má minimum kalorií

Plody pomela obsahují poměrně hodně vody a vlákniny, takže zasytí na dlouhou dobu. Zároveň ale obsahují jen málo kalorií a minimum tuku. Na 200 gramů obsahuje pouhých 350 kJ (83 kcal). Jde tedy o skvělou potravinu nejen při redukčních dietách, ale kvůli obsahu sodíku i pro lidi, které trápí vysoký cholesterol. Vůbec nejnižší energetickou hodnotu má pomelo v syrové podobě, kdy je na dobrých hodnotách i takzvaný glykemický index – ten znázorňuje rychlost vstřebávání cukru do krve. Přezrálé plody pak mají kalorií mnohem více. Pomelo je dále vydatným zdrojem minerálů (draslíku, manganu a železa) a vitamínů.

Pomelo si můžete dopřát bez obav Podle lékařů a odborníků na stravu můžeme za den sníst klidně jeden či dva tyto plody, jejich velká váha v tomto případě není na škodu.

Jak je zdravé pomelo?

100 gramů tohoto ovoce obsahuje 101 % doporučené denní dávky vitamínu C . Právě díky jeho vysokému obsahu je pomelo vhodným ovocem k posílení imunity a podporuje vstřebávání železa do organismu.

Vysoký obsah vitamínu A udržuje pěknou pleť bez akné a díky antioxidantům ničí volné radikály, které pleť vysušují.

Draslík, který pomelo také obsahuje, zase podporuje krevní oběh – přispívá ke zdraví srdce – a posiluje kosti, čímž pomáhá předcházet osteoporóze.

Další látky obsažené v pomelu pomáhají léčit kašel, působí proti otokům, při kocovině i otravě alkoholem.

Díky vláknině pomelo zlepšuje trávení.

Toto exotické ovoce je tradiční přísadou nejen čínské kuchyně, ale i léků – ty se vyrábí ze semen, květů, kůry, plodů i nakrájených a vysušených plátků.

Jak vybrat pomelo, aby bylo dobré

Základem toho, abyste si na pomelu pochutnali, je vybrat si správně uzrálý plod. Ty se ze stromu trhají ještě nezralé, k nám cestují i několik týdnů ve velkých chladicích boxech, kde se proces zrání zastaví. Obnovuje se až v kamionech, které plody rozváží z přístavů do obchodů.

Ačkoliv by na pulty obchodů měla pomela dorazit v ideální zralosti, často tomu tak není. Můžete narazit na nedozrálé i naopak přezrálé plody, jež nemají kapku šťávy a jejichž dužina je naprosto vyschlá. Pohmatem se kvůli silné slupce zralost příliš rozeznat nedá, a tak je nákup pomela tak trochu risk. Napoví vám barva, která by měla mít žlutý či oranžový odstín. Slupka by měla být lesklá a nepoškozená. Zvrásněná napovídá, že pomelo bude přezrálé. Pokud není pomelo v igelitu, přičichněte si. Květinová vůně svědčí o správné zralosti.

Jak oloupat pomelo?

Může být sice poměrně složité dostat se přes silnou slupku k dužině, ale stojí to za to, nenechte se odradit. Jak postupovat? Nejprve nařízněte slupku asi dva centimetry hluboko, okrájejte ji a poté každý dílek zbavte ještě tenké bílé slupky. Teprve tehdy je ovoce připravené ke konzumaci.

Jak se správně jí pomelo?

Nejlepší pomelo je syrové. Můžete je jíst samotné nebo přidat do ovocných či zeleninových salátů, do smoothie i marmelád, dezertů a koláčů. Jeho chuť se dobře hodí i k použití v asijských pokrmech.

Využít můžete i kůru pomela, ale jen v případě, že jej koupíte v bio kvalitě. Jinak si totiž nemůžete být jisti, jakou chemikálií byla ošetřována. Kůra lze přidat do marmelád, můžete z ní vyrobit kandované ovoce, sirup, a když ji obalíte v trojobalu, tak dokonce řízek.

Proč je pomelo v igelitu?

Na pultech obchodů se pomelo často prodává zabalené v igelitu a síťce. Ač je to na první pohled neekologické, má to dobrý důvod. Plast totiž brání vysychání plodu, a ten tak vydrží déle ideálně zralý.