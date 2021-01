Stavba iglú je perfektní rodinná aktivita, do které se mohou zapojit i ti nejmenší. Postavit iglú však zvládne i jeden dospělý člověk a ani nemusí mít velké stavitelské schopnosti, ani hromadu speciálního náčiní. Potřebujete pouze hrablo, lopatu, kýbl a prkénko, kterým zpevníte vchod. Pak už se můžete podle našeho návodu pustit do stavby snů každého dítěte i nejednoho dospělého. A až budete mít sněhový domeček hotový, můžete třeba o nadvládu nad ním uspořádat velkou sněhovou bitvu.

Jako první si najděte vhodný prostor na stavbu, ideálně kruhového tvaru, a vyznačte si rozměry iglú. Nejlépe uděláte, když před stavbou sníh na zvoleném místě pořádně ušlapete. Do toho klidně zapojte i nejmenší členy rodiny, bude je to bavit. Pak nejlépe pomocí hrabla na sníh nahrňte k místu, kde budete iglú stavět, co nejvíc sněhu.

Vyrobte si stavební materiál

Vezměte si nejlépe čtvercový kýbl a lopatu na sníh. Lopatou nandejte do kýble sníh, udusejte ho a poté vyklopte kvádr. Hotové kvádry postupně skládejte do kruhu. Dbejte na to, aby se spoje vždy překrývaly. Postupným stavěním dojdete k tomu, že musíte kvádry pozvolna naklánět směrem dovnitř. Je dobré spoje vždy po položení uhladit, čímž zvýšíte pevnost, a kvádry by tedy neměly spadnout.