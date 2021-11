vytisknout velikost písma Plíseň v květináči: Kde se bere a jak se jí zbavit

Našli jste v květináči plíseň a nevíte si teď rady, co s ní? Vysvětlíme vám, jakými způsoby se jí můžete zbavit a především, co dělat do budoucna preventivně, aby se opět nerozšířila.