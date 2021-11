Plísně, to jsou mikroskopické houby, které se rychle rozšiřují ve vlhkém prostředí. Jsou schopny přežívat dlouhodobě i v extrémních podmínkách při teplotách od -80 °C do +90 °C a nejhorší je, že odolávají i agresivním chemickým prostředkům: po několika aplikacích se totiž proti nim stávají imunní. Jediné, co se dá dělat, je zjistit, proč se plíseň vytvořila, a odstranit ji vhodným prostředkem.

Plísně útočí na zdraví

Plísně v určitém stádiu dozrají a následně uvolňují do ovzduší mikročástečky – spóry, jež vdechujeme. A tehdy začnou zdravotní problémy, zejména u dětí se často opakující onemocnění dýchacích cest. Přímým kontaktem s plísněmi rovněž dochází k častým onemocněním kůže. Mohou vznikat ekzémy či plísně, které jsou ve většině případů bohužel chronického rázu. Vezmeme-li v úvahu, že kromě zničeného příbytku plísně způsobují úporné alergie, je lepší jejich vzniku předcházet.

Prevence proti plísním? Obydlí větrat a zateplit

Nejčastější příčiny vzniku plísní jsou nedostatek větrání a problémy v konstrukci stavby. K typickým projevům patří opadávající omítka a takzvané tepelné mosty, kdy se vlhkost usazuje pod okny či v rozích místnosti. Větrání není sice žádná světová novinka, ale je nejúčinnějším řešením proti vzniku a šíření plísní.

Odborníci doporučují nechávat otevřené dveře mezi místnostmi, pokud je to možné. Vzduch může v bytě volně proudit. V opačném případě se prostory zapaří, okna se začnou rosit a objeví se plíseň. Nejlepší je větrat dvakrát za den alespoň patnáct minut. U plastových oken často využívejte přivětrávací systém, který umožňuje větrat i při zavřeném okně.

Dalším, ovšem radikálním řešením, je zateplení domu či bytu zvenčí. Zateplení zároveň řeší zvýšení povrchové teploty, ale i problémy zatékání a snížení teplotního namáhání obvodové konstrukce v průběhu celého roku. Odstranění omítky až na zdivo na postižených místech může pomoci, ale nezaručuje, že se nevytvoří nové plísně. Teprve když je dům kompletně zateplen, dá se hovořit i o snižování spotřeby energie a regulování tepla. Pokud zateplíme pouze jednu stěnu zevnitř, nemá to žádný efekt, protože zvenku se ochlazuje celé obvodové zdivo.

Na sanaci si pozvěte odborníky

Sanací plísní se zabývají specializované firmy, které nejenže podle rozboru určí druh, ale provedou kompletní analýzu příčiny vzniku plísně až po návrh postupu úplné likvidace napadeného místa či objektu. Po sanaci postižených míst je třeba v první řadě udržovat prostor suchý. To znamená větrat, nestavět na kritická místa nábytek nebo jej alespoň umístit tak, aby rohy místností zůstaly volné.

Protiplísňové přípravky pomůžou jen krátkodobě

V současnosti existuje množství protiplísňových přípravků, které se dají běžně koupit. Některé stačí nastříkat, některé je třeba natřít, jiné nechat působit déle, aby se účinek projevil. Ani jeden však nepředstavuje řešení k odstranění plísní, protože všechny působí jen krátkodobě, v řádu několika měsíců až půl roku. Většina přípravků na bázi chlornanů (například Savo) má jen dezinfekční a estetický účinek: plíseň mizí téměř okamžitě, ale začne kolotoč – z podhoubí vyroste velmi rychle znovu, proto je nutné ošetření postiženého místa neustále opakovat, jenže... zanedlouho přípravek přestane účinkovat.

Totální likvidace plísní je nutná

Ano, takové řešení opravdu existuje a má jednoduchá pravidla: Zlikvidujte plíseň do hloubky, zajistěte, aby zdivo bylo trvale suché a vymalujte barvou, na které plísně nerostou. Z nové generace nátěrových hmot je účinný například likvidační přípravek s dlouhodobým působením ETERNAL odstraňovač plísní. Nátěr odstraní plíseň okamžitě a působí do hloubky. Jeho použití není sice spojeno s okamžitým vizuálním efektem, vybělením, o to silnější a dlouhodobější je ale jeho protiplísňový účinek.

Další krok: povrchová úprava stěn

Nová generace nátěrových hmot, které fungují na základě modifikace nátěrové hmoty, mají schopnost aktivně bránit přežívání a rozmnožování plísní a trvale působí i na odolné typy plísní, bakterií a kvasinek. Jsou ekologické, neboť neobsahují žádné chemické látky, proto nepředstavují žádné riziko ohrožení zdraví. Pro interiér je vhodná například barva Final l.s.Ag+ s aktivním stříbrem a možností libovolného tónování nebo zářivě bílá, omyvatelná, desinfekční barva ETERNAL IN steril.