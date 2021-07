Pískoviště, to je ráj, kde děti dokáží strávit spoustu času a samy se zabavit. Pokud máte to veřejné z ruky, ale doma přitom dostatek prostoru, kde můžete umístit své vlastní, bude vás zajímat, jaký písek do něj zvolit. Existuje více druhů a teoreticky se dá použít každý, nicméně prakticky dětem nebude vyhovovat ten, z nějž nepůjde uplácat ani bábovička.

Právě pro tvarování báboviček je ideální jemný písek s frakcí 0/4, což znamená, že průměr zrnek je 4 milimetry. Použít můžete i písek o frakci 0/8, který je o něco hrubší a současně levnější, ale bábovičky či hrad z něj jdou vytvořit taky. Použít se dá současně i jako obsyp pískoviště. V obou případech se jedná o písek praný. Naopak tzv. kačírek, tedy písek, který je jemnější, frakce 4/8, už do pískoviště tolik vhodný není a uplatníte ho spíš jako posyp kolem pískoviště nebo jako doskočiště.

Certifikovaný písek do pískoviště je nutností

Písek můžete pořídit buď sypaný (25 kg za cca 7 Kč), nebo v pytlích (25 kg za cca 95 Kč). První varianta je výrazně levnější, nakupujete přímo v pískovně, případně v obchodě se stavebninami, pytlovaný písek nabízí i hobbymarkety nebo jej objednáte přes internet (písek pro dětská pískoviště a sportovní hřiště). Každopádně ale vyberte vždy jen ten, který splňuje zdravotní kritéria. Od prodejce chtějte doklad o certifikaci – jedná se o potvrzení zdravotního ústavu o tom, že konkrétní písek je naprosto nezávadný, neobsahuje žádné ostré předměty nebo jiné zdraví škodlivé látky. Nejde o zbytečnost, počítejte s tím, že děti písek jistě i ochutnají.

Jak písek ošetřovat? Nejdůležitější je zamezit jakémukoliv jeho znečištění. Pokud se tak už stane, doporučují odborníci písek zcela odstranit, pískoviště vyčistit a teprve poté jej zaplnit zcela novým materiálem. Pískoviště vždy po ukončení hry pečlivě zakrývejte tak, aby se do něj nedostala zvířata. Jako prevenci můžete zkusit i písek odpuzující psy a kočky (pytlovaný, 25 kg za cca 130 Kč, seženete například na internetu). Podstatné je též udržovat optimální vlhkost písku pomocí čisté, hygienicky nezávadné vody. Je-li suchý, je totiž prašný a nedrží formu. Pozor ale i na přemokření – z mokrého písku se bábovičky také nepodaří, protože se roztéká. Písek je třeba pravidelně prohrabávat a alespoň jednou za rok vyměnit.

Výpočet písku do pískoviště: Kolik ho je nakonec potřeba

Kolik písku budete potřebovat, spočítáte tak, že vynásobíte délku, šířku a hloubku pískoviště v metrech. Získáte číslo vyjadřující počet krychlových metrů, které by byly potřebné k vyplnění celého prostoru. Ten ale z praktických důvodů nezaplňujte celý. Například pískoviště o rozměrech 1,5 x 1,5 metru a hloubce 20 cm zaplníte 450 kilogramy, ale vzhledem k výše uvedenému bude vhodnější pořídit jen 400 kilogramů či méně.