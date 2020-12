Plíseň už v obchodě? Nekupujte ji

Ať už vybíráte vánoční hvězdu či jakoukoliv jinou rostlinu, pozorně si ověřte její zdravotní stav. Prohlédněte, zda není napadená nějakou chorobou či škůdcem, zda zemina v květináči není přelitá (nestojí rostlina ve vodě?) nebo přesušená.

Rostlina může zahnívat, plesnivět či být povadlá, případně jí padají listy. Pokud nemáte znalosti nutné k tomu, abyste se vánoční hvězdu pokusili zachránit, objevíte-li některý z uvedených příznaků, nekupujte ji. Je více než pravděpodobné, že jí nebyla věnována patřičná péče.

Vánoční hvězdu si důkladně a zblízka prohlédněte, nebojte se na ni sáhnout. Z obchodu si odneste jen tu, která je v dobrém stavu.

Vánoční květina z tržnice? Raději ne

Vánoční hvězda patří k těm rostlinám, jež nesnáší zimu a průvan. Vezmete-li v úvahu, že jejím domovem je Mexiko, bude vám jasné proč. Pamatujte na to i ve chvíli, kdy vás svou krásou upoutá některá z vánočních květin nabízených na tržnici nebo umístěných v prodejně, ale u dveří, kde na ni táhne.

Jak dlouho asi byla vánoční hvězda vystavená proudění studeného vzduchu? Rostlina se nachladí stejně jako člověk poměrně rychle, a tak je možné, že zanedlouho poté, co si ji přinesete domů do tepla, jí opadají poupata i barevné listy. Zůstane jen holý stonek, který sice může časem obrůst, ale sváteční stůl neozdobí.

Sledujte, v jakém prostředí je vánoční hvězda, kterou chcete koupit, umístěna. Vyberte si tu, na niž odnikud netáhlo.

Změny teplot rostlině nesvědčí

Při nákupu v květinářství by se to stát nemělo, protože prodavači vědí, co je třeba, ale pořizujete-li vánoční hvězdu například v supermarketu, kde nepatří k běžnému sortimentu, často si ji od pokladny odnesete jen tak, bez pořádného zabalení do papíru, které ji ochrání.

Vánoční hvězda vymění vyhřátý obchod za mrazivou cestu k autu, v němž se veze k vám domů. V autě si zatopíte, takže rostlina zažívá jednu teplotní změnu za druhou. Není se pak čemu divit, že na to zareaguje (opět opadem listů).

Ještě než opustíte prostory prodejny, nechte si vánoční hvězdu důkladně zabalit. Několik vrstev papíru a taška, do které ji vložíte, ji ochrání od chladu.

Zalévání: ani málo, ani moc

Každá rostlina potřebuje ke svému životu určité podmínky. Pokud jí je neposkytnete, bude živořit a po čase odejde.

Vánoční hvězdu umístěte na světlé místo bez přímého slunce do pokoje o teplotě kolem dvaadvaceti stupňů Celsia, avšak ne blízko zdroje tepla (například radiátorů). Jak už bylo zmíněno, nemá ráda ani chladný vzduch. Nezapomínejte na to při případném větrání.

Voda, jíž ji zaléváte, by měla být odstátá a měla by mít pokojovou teplotu. Zeminu udržujte mírně vlhkou, nikoliv však přelitou a vodu nenechávejte stát v podmisce. Rostlinu občas zvlhčete rosením – to je vhodné zvláště v panelových domech se suchým vzduchem.

Co s odkvetlou vánoční hvězdou? Nevyhazujte ji

Poměrně mnoho lidí chápe vánoční hvězdu jako rostlinu na jedno použití, to znamená, že po Vánocích, jakmile začne (vlivem špatné péče) shazovat listy a chřadnout, ji vyhodí. Je to škoda, protože víte-li jak, můžete ji pěstovat několik let.

Vánoční hvězdu seřízněte na výšku kolem deseti centimetrů. Ze stonku poteče bílé latexové mléko (může podráždit pokožku, takže si je po práci umyjte z rukou), které zastavíte tak, že se poraněným místem krátce dotknete vroucí vody nebo je podržíte nad plamenem svíčky.

Rostlinu dejte na světlé, ale chladnější místo (stačí dvanáct až čtrnáct stupňů) a mírně omezte zálivku. Během sezony ji můžete pěstovat venku – na balkoně či na zahradě. Dopřejte jí pravidelné dávky hnojiva. Nelekejte se, že postupně přijde o všechny své barevné listy a porostou jí jen zelené.

Více k péči o vánoční hvězdu najdete na videu v úvodu článku.