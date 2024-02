Chcete-li si letos pochutnat na vlastních paprikách, je nejvyšší čas pustit se do výsevu semen! Poradíme vám, jak si vybrat kvalitní semínka, jak na jejich výsev, jak lze urychlit jejich růst i kdy se pustit do pikýrování. Vypěstujte si vlastní silné sazeničky!

Když si vypěstujete vlastní sazenice, bude to pro vás mít hned několik výhod: nejenže přesně budete vědět, jakou odrůdu skutečně pěstujete, ale doma vypěstované rostlinky jsou mnohem silnější, a tím pádem i odolnější proti případným chorobám i škůdcům.

Semena paprik nakupujte u prověřených prodejců

Prvním důležitým krokem je výběr semen. Při jejich nákupu byste se měli spolehnout především na prověřené značky a pěstitele s tradicí. Jen tak si totiž můžete být skutečně jisti, že pořídíte kvalitní osivo. Specializovaných kamenných prodejen i e-shopů je na trhu dost. Největšími producenty jsou firmy Semo a Seva Seed, opomenout ale nesmíme ani menší společnosti, které se specializují na šlechtění konkrétních druhů. U paprik je to například firma Libera.

Zkontrolujte stáří semen

Při nákupu věnujte také zvýšenou pozornost stáří osiva. Rok najdete na obalu. Dále tu nesmí chybět název a adresa firmy, druh a odrůda rostliny, počet semen nebo u drobnějších jejich váha. I když si ale nějakou odrůdu či firmu oblíbíte, nikdy semena nenakupujte do zásoby na další roky. S každým měsícem totiž klesá jejich klíčivost.

Pokud nechcete obcházet obchody a trávit v nich svůj drahocenný čas, vyberete si určitě z nabídky zásilkových obchodů na internetu. Mezi ně patří například www.semena–osiva.cz, www.semenaonline.cz, www.semena–rostliny.cz, www.rostliny.net nebo třeba www.zesemen.cz.

Kdy se vysévá paprika?

Jako období vhodné pro výsev paprik se tradičně uvádí konec měsíce ledna a první polovina února, mnozí pěstitelé však papriky vysévají raději později: v druhé půli února a začátkem března. Záleží na tom, jaké podmínky pro sazenice máte: pokud by měly být slabé a zbytečně vytáhlé, je lepší vysít je o něco později. Řídit se můžete tím, že semena by se měla vysít zhruba deset týdnů předtím, než je budete vysazovat do záhonu či skleníku.

Výsev paprik: Jak na to

Když máte osivo doma, můžete se pustit do výsevu. Potřebovat budete lehký substrát s hrubším pískem. Na něj semínka rozmístěte a pak zasypte maximálně centimetr vysokou vrstvou tohoto substrátu. Udržujte v teple při teplotě okolo osmadvaceti stupňů Celsia a povrch bude pravidelně a dostatečně růst. Teplota by rozhodně neměla klesnout pod dvaadvacet stupňů.

Jak urychlit růst paprik?

Klíčení lze urychlit tak, že osivo namočíte na jeden den před výsevem do vlažné vody. Dalším řešením je nechat semínka předklíčit na buničině. Stačí ji jen položit na dno nějaké nádobky, dostatečně navlhčit vystydlou převařenou vodou a semínka na ní rozložit. Nádobku pak překryjte fólií a nechte stát na teplém místě.

Papriky potřebují dostatek světla

Aby semínka nejen vyklíčila, ale rostlinky i dál dobře rostly a prospívaly, měli byste jim zajistit ideální prostředí. Kromě již zmiňované teploty je to především dostatek světla. Ideální je okenní parapet orientovaný na jih nebo východ. Pokud máte okno zakryté záclonou, odhrňte ji. I ta totiž dokáže klíčící rostlinky ochudit o tolik potřebné světelné paprsky. Substrát nebo buničitou vatu udržujte stále vlhké. Rostliny, které plesniví nebo se opožďují v růstu, bez milosti vyřaďte.

Přesazování sazenic: Nač nesmíte zapomenout?

Když je klíček dlouhý asi patnáct až dvacet milimetrů a na jeho konci se objeví dva pravé, vyvinuté lístky, přepíchejte, například dlouhou pinzetou, rostlinky do samostatných nádobek. Ideální jsou například kelímky od jogurtů. Ty důkladně vymyjte horkou vodou. Nezapomeňte jim také do dna udělat otvory, aby mohla přebytečná voda ze zálivky odtéct a substrát nezůstával přemokřený. Sazeničky by vám totiž začaly hnít a uhynuly by.

Předem si připravte i substrát. Je důležité zbavit ho všech zárodků plísní a hub. Vysterilizujete ho tak, že ho před použitím důkladně propaříte, např. v troubě. A zapamatujte si, že čím více tepla a světla sazeničkám paprik dopřejete, tím lépe vám budou prospívat. Pokud budete mít pocit, že se jejich růst zpomaluje, přihnojte je. Na záhonek nebo do skleníku pak vzrostlé rostliny přesazujte až koncem května, kdy jim již nehrozí přízemní mrazíky.