Houbová zahrádka pro radost i úrodu: Jak si doma vypěstovat žampiony, hlívu nebo lesní houby

Lucie Kořistová
21. srpna 2025

Domácí úroda má tu výhodu, že není závislá na počasí. Podmínky vhodné pro růst hub totiž můžete snadno simulovat. Nejčastěji se pěstují žampiony a hlíva ústřičná. Pokud máte pár vzrostlých stromů, můžete koupit sadbu hřibovitých hub, která se prodává v práškové variantě či jako suspenze s živými zárodky.

Houbová zahrádka

Milovníci hub se každoročně těší na brzký podzim, protože to je období, kdy houby nejvíc rostou. Ale houby si můžete i vypěstovat. Není to složité a zvládne to každý. Pěstovat můžete žampiony, hlívu ústřičnou, ale i lesní houby.

Pěstování lesních hub

Pokud máte na zahradě malý lesík, například z bříz, dubů, smrků, borovic či jedlí, máte vyhráno a můžete pěstovat i lesní houby. Ty totiž potřebují právě sousedství stromů a k tomu stinné a vlhké stanoviště. Do takového lesíka pak již naše babičky házely houbové odřezky a doufaly, že nějaký ten hříbek jim tu sám vyroste. Dnes to jde i profesionálněji. Můžete si pořídit sadbu hřibovitých hub, která se prodává v práškové variantě či jako suspenze s živými zárodky. V obou směsích bývá několik druhů lesních hub, a to rovnou těch nejoblíbenějších, jako je hřib smrkový, křemenáč, kozák, klouzek či bedla. Prášek či suspenzi pak umístíme na vhodné místo – tedy ke kořenům stromů do vzdálenosti asi metr až dva kolem kmene. Půda musí být přiměřeně vlhká a směs patří zhruba 10–20 centimetrů pod zem. Je však třeba počítat s tím, že se nikdy neuchytí všechny druhy. Dařit se na zahradě bude jen těm houbám, které budou mít na místě vhodné podmínky a symbiotickou dřevinu.

Dokonce je možné pořídit sazenice stromů, které jsou podhoubím dopředu naočkované. V takovém případě je nejlepší koupit takové, jejichž kořenový bal je podhoubím zcela prorostlý. Pokud uvidíte plodnice, máte téměř jistotu, že se dílo podaří. Chcete-li, aby se houbám na zahradě dobře dařilo, je třeba za suchého počasí podhoubí kropit, a to nejlépe v podvečer, kdy se voda tolik nevypařuje a podhoubí má čas se dostatečně nasáknout.

Pěstování žampionů

Žampiony jsou bohaté na bílkoviny a vitaminy a jedí je většinou i ti, kteří o sobě tvrdí, že houby rádi nemají. Jejich pěstování je také velmi jednoduché. Zejména proto, že si můžete koupit podhoubím naočkovaný balíček, ze kterého pouze s minimální péčí rostou houby. Soupravy na pěstování seženete v téměř každém hobby marketu a v obchodech se zahradnickými potřebami. Ač se na první pohled mohou soupravy lišit, nejčastěji obsahují naočkovaný substrát, zeminu a pokyny k pěstování. Před pěstováním zkontrolujte, zda je substrát dobře prorostlý podhoubím. To poznáte pohledem, ale i podle vůně. Pokud je podhoubí málo, doporučujeme substrát uložit do tepla a ještě pár dnů počkat. Pak už postupujete podle návodu. Žampiony potřebují dostatečnou teplotu a dostatečnou vlhkost.

Pěstování hlívy ústřičné

Hlíva je pro svou lahodnou chuť a silné aroma nazývaná perlou mezi houbami a její pěstování se jistě vyplatí. I hlívu můžete pěstovat ze soupravy, výhodou je, že potřebuje nižší teplotu, stačí jí jen 10–20 °C a světlo. Dále jde hlíva pěstovat na špalcích, pařezech, štěpcích či na slámě. Zpravidla nejnáročnějším úkolem pro pěstitele je příprava substrátu a jeho naočkování sadbou. Hlívu lze pěstovat celoročně, jen je nutné dodržovat teplotní režim. Ve fázi růstu podhoubí je třeba teplota alespoň 20 °C. Po dvou měsících je nutné substrát přemístit do prostředí s teplotou cca 10 °C a s rozptýleným světlem. Toho zkušení pěstitelé docilují přemístěním prorostlého pytle například na studenou chodbu.

Zdroj: autorský článek, myko.cz, houbareni.cz

