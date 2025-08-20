Domácí úroda má tu výhodu, že není závislá na počasí. Podmínky vhodné pro růst hub totiž můžete snadno simulovat. Nejčastěji se pěstují žampiony a hlíva ústřičná. Pokud máte pár vzrostlých stromů, můžete koupit sadbu hřibovitých hub, která se prodává v práškové variantě či jako suspenze s živými zárodky.
Houbová zahrádka
Milovníci hub se každoročně těší na brzký podzim, protože to je období, kdy houby nejvíc rostou. Ale houby si můžete i vypěstovat. Není to složité a zvládne to každý. Pěstovat můžete žampiony, hlívu ústřičnou, ale i lesní houby.
Pěstování lesních hub
Pokud máte na zahradě malý lesík, například z bříz, dubů, smrků, borovic či jedlí, máte vyhráno a můžete pěstovat i lesní houby. Ty totiž potřebují právě sousedství stromů a k tomu stinné a vlhké stanoviště. Do takového lesíka pak již naše babičky házely houbové odřezky a doufaly, že nějaký ten hříbek jim tu sám vyroste. Dnes to jde i profesionálněji. Můžete si pořídit sadbu hřibovitých hub, která se prodává v práškové variantě či jako suspenze s živými zárodky. V obou směsích bývá několik druhů lesních hub, a to rovnou těch nejoblíbenějších, jako je hřib smrkový, křemenáč, kozák, klouzek či bedla. Prášek či suspenzi pak umístíme na vhodné místo – tedy ke kořenům stromů do vzdálenosti asi metr až dva kolem kmene. Půda musí být přiměřeně vlhká a směs patří zhruba 10–20 centimetrů pod zem. Je však třeba počítat s tím, že se nikdy neuchytí všechny druhy. Dařit se na zahradě bude jen těm houbám, které budou mít na místě vhodné podmínky a symbiotickou dřevinu.
Dokonce je možné pořídit sazenice stromů, které jsou podhoubím dopředu naočkované. V takovém případě je nejlepší koupit takové, jejichž kořenový bal je podhoubím zcela prorostlý. Pokud uvidíte plodnice, máte téměř jistotu, že se dílo podaří. Chcete-li, aby se houbám na zahradě dobře dařilo, je třeba za suchého počasí podhoubí kropit, a to nejlépe v podvečer, kdy se voda tolik nevypařuje a podhoubí má čas se dostatečně nasáknout.
Pěstování žampionů
Žampiony jsou bohaté na bílkoviny a vitaminy a jedí je většinou i ti, kteří o sobě tvrdí, že houby rádi nemají. Jejich pěstování je také velmi jednoduché. Zejména proto, že si můžete koupit podhoubím naočkovaný balíček, ze kterého pouze s minimální péčí rostou houby. Soupravy na pěstování seženete v téměř každém hobby marketu a v obchodech se zahradnickými potřebami. Ač se na první pohled mohou soupravy lišit, nejčastěji obsahují naočkovaný substrát, zeminu a pokyny k pěstování. Před pěstováním zkontrolujte, zda je substrát dobře prorostlý podhoubím. To poznáte pohledem, ale i podle vůně. Pokud je podhoubí málo, doporučujeme substrát uložit do tepla a ještě pár dnů počkat. Pak už postupujete podle návodu. Žampiony potřebují dostatečnou teplotu a dostatečnou vlhkost.
Pěstování hlívy ústřičné
Hlíva je pro svou lahodnou chuť a silné aroma nazývaná perlou mezi houbami a její pěstování se jistě vyplatí. I hlívu můžete pěstovat ze soupravy, výhodou je, že potřebuje nižší teplotu, stačí jí jen 10–20 °C a světlo. Dále jde hlíva pěstovat na špalcích, pařezech, štěpcích či na slámě. Zpravidla nejnáročnějším úkolem pro pěstitele je příprava substrátu a jeho naočkování sadbou. Hlívu lze pěstovat celoročně, jen je nutné dodržovat teplotní režim. Ve fázi růstu podhoubí je třeba teplota alespoň 20 °C. Po dvou měsících je nutné substrát přemístit do prostředí s teplotou cca 10 °C a s rozptýleným světlem. Toho zkušení pěstitelé docilují přemístěním prorostlého pytle například na studenou chodbu.
Zdroj: autorský článek, myko.cz, houbareni.cz