Hortenzie na zahradě: Pozor na vápník a tvrdou vodu

Hortenzii se bude dařit na poloslunném místě se slabě kyselou půdou. Pro hortenzii latnatou smíchejte kompost, rašelinu a písek v poměru 5:2:1. Pro růžové a červené odrůdy použijte směs kompostu, jílu, mórovky a písku v poměru 4:3:2:1 a pro bílé a modré květiny připravte směs mórovky, kompostu, jílu a písku v poměru 3:2:1,5:0,5.

Přes léto jim stačí normální vlhkost, snesou polostín i plné slunce. V době růstu a kvetení potřebují hodně vody, a pokud je nebudete hojně zalévat, lehce zvadnou. Pozor! Nemají rády tvrdou vodu. Od srpna zalévání omezujte.

Při růstu hnojte dvakrát měsíčně, jinak přihnojujte tekutými minerálními a organickými hnojivy v létě a před začátkem květu. Nepoužívejte vápník, ten nesnáší.

Odkvetlé květy můžete nechat přes zimu na rostlinách a odstřihnout je až na jaře. V zimním čase k nim přihrňte zeminu, můžete doplnit i chvojí. Pokud máte starší rostliny s dobrým kořenovým systémem, nejsou už tak náchylné na přezimování.

Hortenzie v květináči: Není nad polostín

Hortenzie lze pěstovat i v nádobách na terasách a balkonech. Aby velká a pevná květenství vydržela co nejdelší dobu, musíte jim připravit vhodné podmínky.

Umístěte je i s květináčem tam, kde je hodně světla, ale zastiňte je před úpalem. Hortenzie milují polostín, bude se jim proto dařit na přistíněných balkonech a v oknech. Zalévat musíte opravdu pravidelně a dostatečně. Zásobujte je také dostatečnými dávkami živin.

Před úderem prvních mrazíků přemístěte květiny v nádobách do světlé místnosti, kam se mráz nedostane, do teploty od šesti do osmi stupňů Celsia. Zalévejte je pouze velmi málo, aby kořenový bal nevyschl.

Kdy kvete hortenzie a jaké může mít barvy?

Hortenzie kvetou od března do července, záleží na ranosti odrůdy. Některé kvetou i v září, jako například 'Mousmee' s růžovými květy, které mají průměr třicet centimetrů.

Od července do podzimu vás může těšit 'Camilla', jejíž květy jsou růžové s bílým okrajem, nebo 'Bavaria' s modrými květy s bílým okrajem.

U hortenzií se setkáte s bledě modrými, růžovými, ale i červenými, bílými nebo dokonce jasně zelenými květy. Z tabulky se dozvíte, jakou barvu květů mají jednotlivé odrůdy hortenzií a které jsou vhodné k modření.

Název odrůdy hortenzie Barva květů 'Alpenglühen' svítivě červená 'Altone' svítivě červená 'Annabelle' bělavě zelená 'Bachtel' růžová 'Bavaria' modrá s bílým okrajem 'Camilla' růžová s bílým okrajem 'Europa ' temně růžová, vhodná k modření 'Gerda Steiniger' růžová 'Grandiflora bělavě zelená 'Harmony' jasně zelená barva, na podzim vínově červená až bronzově hnědá 'Lemmenhof' růžová, vhodná k modření 'La France' růžová i k modření 'Mme R. Mouillère' čistě bílá 'Mousmee' růžová 'Münster' temně červená 'Prima' temně růžová 'Regula' čistě bílá 'Suprème' svítivě červená 'Sensation' červená, bíle lemované květy 'St. Bonifaz' čistě bílá 'St. Thèrese' bělavá až krémová

Přesazování: Záleží na stáří rostlin

Mladé hortenzie přesazujte klidně i dvakrát za rok do středně velkých nádob se směsí zeminy, rašeliny, listovky a písku. Jakmile se rozrostou, přesaďte je do větších květináčů. Zaštípněte je asi za čtvrtým až pátým listem, a to nejpozději v květnu až červnu.

Starší rostliny přesazujte každý rok po odkvětu a před přesazováním je dost seřízněte. Jestliže máte doma i velmi staré kousky, vyměňte jim aspoň horní vrstvu zeminy.

Množení hortenzií: Kdy a jak?

Hortenzie se množí řízkováním, většinou v březnu až dubnu – ideální teplota k množení je 15 až 18 stupňů Celsia. Řízky z nekvetoucích mladých kořenových výhonů zasaďte do směsi z rašeliny a písku v poměru 1:1, zakoření přibližně za tři týdny.

Škůdci na listech, lodyhách a květech