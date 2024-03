Fíkusy patří k oblíbeným pokojovým rostlinám hned z několika důvodů. Vypadají elegantně, hodí se do tradičních i moderních interiérů, čistí vzduch a mají minimální nároky na péči. Přesto občas dochází k jejich úhynu. Listy žloutnou, opadávají, nebo naopak hnědou a zasychají. Co je důvodem a jak fíkus pěstovat?

Fíkusy v pokoji vám vyčistí vzduch

Fíkusy mají svůj původ v Indii a patří do čeledi morušovníkovitých. V pokojových podmínkách dorůstají do výšky od třiceti centimetrů až do dvou metrů. Kromě elegantního vzhledu, který se hodí snad do každého interiéru, a nenáročné péče je jejich hlavní předností schopnost odstraňovat nečistoty ze vzduchu. Věděli jste, že například fíkus malolistý, který u nás patří k nejoblíbenějším pokojovkám, si poradí i s výpary z laků a čisticích prostředků, které obsahují čpavek?

Správná péče o fíkus? Dodržujte 3 pravidla

Fíkusy potřebují 3 věci: mají rády rozptýlené světlo, dostatek vody a zvýšenou vlhkost vzduchu. Budete-li toto dodržovat, povede se jim výborně. Pokud jim zkusíte něco ubrat či přidat, nedopadne to dobře. Chcete příklad? Ačkoliv jste fíkusy mohli vidět růst na slunci v jižních zemích, na přímé slunce je nedávejte. Dokáže jim ošklivě popálit listy. Máte-li možnost letnění, umístěte fíkusy do polostínu (samozřejmě až poté, co si pobytem ve stínu postupně zvyknou na venkovní podmínky).

Fíkus opadává? Žloutnou nebo hnědnou mu listy? Čím to je a jak tomu zabránit

To samé platí o zálivce. Substrát udržujte stále vlhký, ale kontrolujte, aby v misce nezůstávala stát voda. Právě přelití nebo naopak přeschnutí může mít pro rostlinu neblahé důsledky. Při přelití dochází ke hnilobě kořenů, což se projevuje postupným žloutnutím a opadáváním listů a vede k úhynu celé rostliny. Naopak velmi suché prostředí může způsobit hnědnutí a zasychání listů. Začne-li fíkus chřadnout z některého z výše uvedených důvodů, zkuste aplikovat Lignohumát nebo Vitality komplex (výluh z žížalího kompostu). Obojí rostlinám pomáhá mj. ke zlepšení zdravotního stavu, k regeneraci a posílení imunity. Oba prostředky lze přidat do zálivky nebo postřikovačem aplikovat na list, což je v tomto případě vhodnější, protože účinek nastupuje rychleji.

Nemá rád změny, respektujte to

Při prudké změně teploty nebo náhlé změně prostředí fíkus shazuje zelené listy a často i hyne. Je to důsledkem šoku, který vyvolá úplný rozvrat látkové výměny. Pokud se rostlina zase nevzpamatuje, většinou ji nelze nijak zachránit.

Jak na úspěšné pěstování fíkusu

Základním doporučením tak zůstává prevence: Fíkus pravidelně zalévejte a hnojte tekutými hnojivy. V místnosti, kde ho pěstujete, udržujte konstantní teplotu a nestěhujte rostlinu z místa na místo. Dopřejte mu časté rosení a otírání listů. Pokud tyto nenáročné podmínky dodržíte, velmi pěkně vám poroste.

Jaký druh fíkusu vybrat a jak tyto rostliny pěstovat? Rady nejen pro začátečníky najdete ve videu v úvodu článku.

Jak na přesazování fíkusů: Kdy je správný čas?

Rostliny přesazujte nejlépe v předjaří, čímž dosáhnete prudkého zrychlení jejich růstu a celkového zlepšení vitality. K přesazení přistupte až tehdy, když už kořeny vylézají ze stávajících květináčů ven.

Nový květináč volte asi o dva až tři centimetry větší než ten původní, příliš velký květináč není dobrou volbou. Rostlina totiž nezvládne zpracovat přebytečnou zálivkovou vodu, což končí hnilobou kořenů, zasolením substrátu a jejím úhynem. Rozrostlejším fíkusům ve velkých nádobách, které již nepřesazujete, prospívá každoroční odebrání svrchní vrstvy zeminy a její nahrazení novým, kvalitním substrátem.

Množení fíkusů zvládne i začátečník, jen pozor na latex

Všechny druhy fíkusů snadno rozmnožíte řízkováním. Pro dřevité řízky je dobré použít stimulátor, jenž podpoří růst kořenového systému nové rostliny. Řízky s měkkým zeleným kmínkem stimulaci většinou nepotřebují a kořeny tvoří bezproblémově. Snadno zakoření i ve sklenici s vodou. Pamatujte, že fíkusy roní v místě řezu latex. Jedná se o bílou lepkavou tekutinu, která může citlivějším jedincům způsobit alergickou reakci. Vhodné proto je pracovat v gumových rukavicích.

Alternativní metodu množení představuje u keříčkových fíkusů hřížení: Dřevitou větvičku, kterou chcete hřížit, nejprve potřete stimulátorem, pak zafixujte a zahrabte do substrátu. Kořeny se na tomto místě utvoří během několika týdnů.

Fíkus malolistý je nejoblíbenější. Jaké kultivary se prodávají?

Fíkus malolistý (Ficus benjamina) patří k nejoblíbenějším. Možná ho znáte spíše pod rozšířeným názvem benjamín. Typické jsou pro něj drobné kožovité listy tmavě zelené barvy, pěstuje se jako stromek nebo kompaktní keřík.

V prodejnách nejčastěji narazíte na malolisté fíkusy v kultivaru 'Kinky'. Jedná se o středně vzrostlý keřík s bíle lemovanými sytě zelenými listy. Druhou známou malolistou odrůdou je 'Natasja', také keřík ve světle zelené barvě. Pro novější kultivar 'Barok' jsou charakteristické zkroucené listy, 'Curly' kombinuje tmavě zelené listy s bílými skvrnami.

Fíkus plazivý a další druhy

Mezi další známé druhy a kultivary fíkusu patří tyto: