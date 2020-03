Údajně dostal medvědí česnek své jméno proto, že ho medvědi po probuzení ze zimního spánku pojídali ve velkém, aby načerpali potřebnou energii. A pomůže i vám. Je nabitý vitamíny, především „céčkem“, kterého je ve 100 g listů neuvěřitelných 150 mg, obsahuje tělu potřebný jód. Kromě toho vám silně aromatické listy pomohou v boji s jarním nachlazením, jsou plné protizánětlivých látek, pročistí po zimě zanesený trávicí systém.

Určitě proto stojí za to zařadit ho na svůj jídelníček. Využijete ho jak v teplé, tak i ve studené kuchyni. Posekané čerstvé listy můžete nasypat na chléb s máslem, smetanovým sýrem, na brambory, přidat do pomazánek, polévek, salátů, ochucených majonéz, ale třeba i pod maso či do omáček. Máme pro vás pár tipů, jak medvědí česnek zpracovat.

Medvědí pesto

Ingredience:

3 velké hrsti medvědího česneku

100 ml panenského olivového oleje

1 lžíce citronové šťávy

3 lžíce najemno nastrouhaného parmazánu

1 lžička hrubozrnné mořské soli

velká hrst piniových oříšků (nemusí být)

Postup:

Pokud budete do pesta přidávat piniové oříšky, lehce je na pánvi bez tuku opražte. Nechte je pouze rozvonět a pánev hned sundejte z plotýnky. Listy medvědího česneku přeberte, umyjte, osušte a nasekejte na kousky. Ve výkonném mixéru nebo food procesoru pak nasekané listy rozmixujte spolu s piniovými oříšky, olivovým olejem, citronovou šťávou, parmazánem a solí. Hotové pesto dejte do sklenice, uzavřete a skladujte v lednici nebo v chladném tmavém sklepě. Vydrží minimálně 14 dní.

Pomazánka z medvědího česneku

Ingredience:

2 hrsti čerstvých listů medvědího česneku (případně listy naložené v oleji nebo pesto)

250 g čerstvého smetanového sýra (Lučina, Philadelphia, mascarpone, ricotta…) nebo tvarohu

3 lžíce zakysané smetany nebo majonézy

80 g najemno nastrouhaného parmazánu (nebo 100 g jiného tvrdého sýra)

sůl a čerstvě mletý pepř

Postup:

V míse smíchejte krémový sýr nebo tvaroh se zakysanou smetanou, přidejte nastrouhaný parmazán a dobře rozmíchejte. Medvědí česnek opláchněte, osušte a nasekejte nadrobno. Vmíchejte do pomazánky a nakonec podle chuti osolte a opepřete. Hotovou pomazánku dejte alespoň na dvě hodiny vychladit do lednice, nejlepší je ale nechat ji odležet přes noc, aby se rozležela a chutě rozvinuly.

Polévka z medvědího česneku

Ingredience:

1,5 svazku medvědího česneku

4 menší brambory

1 l zeleninového vývaru

200 ml smetany ke šlehání

muškátový oříšek mletý

sůl a pepř

Postup:

Oloupané brambory nakrájejte na kostičky, zalijte vývarem, ochuťte solí, pepřem a muškátovým oříškem a vařte do měkka. Pak přidejte nasekaný medvědí česnek, zalijte smetanou, nechte krátce prohřát a tyčovým mixérem vše rozmixujte do hladka. Podávejte s krutony z opečeného chleba nebo bagety. Polévku můžete ještě ozdobit nasekanou pažitkou nebo čerstvými nasekanými listy medvědího česneku.

Tinktura z medvědího česneku

Tato tinktura má široké využití. Vhodná je pro jarní omlazovací kúry, kúry na odstranění škodlivých látek a usazených těžkých kovů z těla, dobré výsledky má i při problémech s chronickými chorobami kůže. Působí protibakteriálně a protiplísňově, omezuje výskyt zlatého stafylokoka i kvasinek, které už dokázaly potrápit nejednu ženu. Pomáhá zlepšit činnost dýchacího systému, obnovuje střevní mikroflóru, snižuje krevní tlak, brání usazování tuků v cévách a pomáhá normalizovat hladinu cholesterolu. Účinná je také v boji s infekčním průjmem. Osvědčila se při nachlazení a chřipce.

Postup:

Listy medvědího česneku nadrobno nakrájejte a naplňte jimi volně až po hrdlo uzavíratelné sklenice, obsah zalijte 40–60% čistým alkoholem, uzavřete a postavte na dva týdny na slunce nebo na teplé místo v blízkosti radiátoru. Obsah přeceďte přes jemné plátýnko a uskladněte v menších tmavých lahvičkách. Uchovávejte v chladnu. Užívejte denně 10 až 15 kapek smíchaných s trochou vody.