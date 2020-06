Nový byt je vždycky událost. Pokud jste však každou ušetřenou korunu utratili za jeho koupi nebo za nájem, možná vám nezbývají peníze na vybavení. Jenomže nezařízený byt nenabízí dostatek pohodlí a odpočinku jako správný domov, spíš je zdrojem stresu a napětí.

Naštěstí nové vybavení nemusí stát balík. Pohodlné sezení, stůl, doplňky, ale i postel nebo třeba nádobí můžete získat zadarmo či jen za pár korun, přitom nemusí být ošklivé. Koneckonců se starými kousky nábytku přímo pracují Boho styl, retro i venkovský styl. Poradíme vám 5 cest, jak získat pěkné věci a vykouzlit z nich perly interiéru.

Zeptejte se po příbuzných

Žijeme v době, kdy lidé rádi nakupují nové věci, ale ty staré často nevyhazují, jen je někam uloží. Při zařizování bytu se tak nejprve zeptejte po příbuzných, zda ve svých garážích, na půdách a ve sklepech neschovávají nějaký kus nábytku, který by se vám hodil.

Můžete tak získat téměř cokoliv, od konferenčního stolku, skříně a komody přes starší křesla až po sedací soupravy a postele. Takový nábytek možná nebude v super stavu a nejmodernější, ale nahrává vám skutečnost, že starší vybavení domácnosti je v současnosti vlastně moderní. Stačí jej vhodně zkombinovat a přizdobit sexy doplňky.

Zbavte jiné starostí

Na internetu najdete několik webových stránek, které nabízí věci „za odvoz“, například vsezaodvoz.cz, darujizaodvoz.cz, nevyhazujto.cz. Na Facebooku existují skupiny podle místa, klasické bazarové stránky jako bazos.cz, sbazar.cz i bazar.cz mají samostatnou sekci věnovanou těmto předmětům. Jednoduše vložíte svou polohu do vyhledávacího pole a stránka vám nabídne příspěvky od lidí ve vaší oblasti. Pokud vám nevadí delší cesta, prostě vyhledávejte podle toho, co potřebujete.

Nemusíte nikomu nic platit, jen se domluvíte, přijedete a danou věc si odvezete. V případě většího nábytku, jako je postel, mrazák nebo pohovka, si půjčte dodávku a domluvte pár přátel, kteří vám se stěhováním pomohou.

Je jasné, že nábytek nebude v super stavu. Ale i když je zadarmo, měli byste si dát pozor na vyložené vady, skvrny a pachy, které by bránily v dalším používání. Vady na kráse ale nevadí.

Recyklujte, upcyklujte

Získaný starší nábytek můžete nově nalakovat, nebo dokonce přečalounit a získáte kusy, které vám bude každý závidět. U renovace starších kusů nábytku ale rozhodně skončit nemusíte. Nový nábytek můžete vyrobit zcela od začátku nebo z něčeho, co vlastně mělo původně sloužit k úplně jinému účelu.

Základem mohou být například palety. Ty obyčejné získáte zadarmo, kvalitnější si budete muset koupit, ale pořád budou stát méně než nový nábytek. Můžete z nich postavit gauč, postel i stůl. Nepřeberné možnosti nabízí i dřevěné bedýnky, ať už od vína, laťkové, či třeba plastové se stanou zcela novým kusem nábytku. Nové poličky pak můžete udělat třeba ze starých štaflí, místo skříněk mohou posloužit staré kufry, polička se dá udělat i ze starých pásků a kusu prkna...

Swapujte

Že jste ještě neslyšeli o swapu? Jde o výměnu věcí, které vám už neslouží nebo je nepotřebujete, za něco, co naopak potřebujete, chcete. Swap probíhá buď na Facebooku, kde jsou skupiny pojmenované podle místa, kde výměna probíhá, nebo na nějaké akci. Pořadatel předem řekne, kolik a čeho může každý návštěvník přinést a výměnou si zase může odnést věci, které využije.

Nejčastějším předmětem swapů je oblečení, na druhém místě jsou však dekorace a různé vybavení do domácnosti. Ale swap je jen otázka nabídky a poptávky, takže máte-li co nabídnout, třeba získáte přesně to, co potřebujete. Základním pravidlem swapu je, že nabízené předměty by měly být funkční, čisté a v pořádku. Pokud nejsou, ale stále mají svou hodnotu, je třeba dopředu o tom informovat.

Obejděte bazary

Jestli ale chcete vybavit byt levně, vyberte si bazary v menších městech a mimo hlavní tahy, kudy jezdí lidé z velkých měst na víkendy. Zachované bazarové kousky jsou totiž ceněným artiklem, který v některých bazarech vyjde dokonce dráž než úplně nový nábytek. V zapadlých bazarech a vetešnictvích však ještě pořád najdete zajímavé vybavení do bytu za pár korun.