Pekanové ořechy z vlastní zahrady? Vysaďte ořechovec pekanový a pusťte se do pěstování!

Pekanové ořechy patří k nejzdravějším ořechům vůbec, obsahují velkou porci antioxidantů, vitamínů a minerálů a díky tomu mají pozitivní vliv na lidské zdraví – mimojiné pomáhají snížit "špatný" cholesterol, pomáhají předcházet mrtvici, snížit riziko rakoviny, zvyšují pocit sytosti a zrychlují metabolismus. Jejich nevýhodou ale je mnohem vyšší cena v obchodech. Řešení? Vysaďte si ořechovec pekanový, latinsky Carya illinoinensis, na vlastní zahradě. Prvních plodů se můžete dočkat zhruba za 20 let.

Jak pěstovat ořechovec?

Aby strom dobře plodil, potřebuje hodně slunce. Vysazujte tedy na jižní svahy. Strom samotný snese i polostín, ale plodů je pak méně, ve stínu uhyne. Potřebuje takovou půdu, která dobře odvádí vodu, protože nesnáší přemokření. Zároveň mu ale nedělá dobře ani sucho, takže rozhodně v prvních letech po výsadbě v sušších částech roku pravidelně zalévejte. Půda musí být humózní, nezasolená, hluboká. Je mrazuvzdorný až do –28 °C.

Pokud se rozhodnete ořechovec pěstovat, můžete si koupit sazenice, v takovém případě se se zemním balem vysazuje od brzkého jara do pozdního dubna. Také se ale můžete pokusit vypěstovat jej z ořechu. Semena potřebují pro klíčení nejprve vlhké a chladném (4 °C) prostředí, a to až 60 dní a poté pokojovou teplotu. Vzklíčený semenáček opatrně přesuňte do půdy do hlubokého květináče, protože bude tvořit dlouhý kořen. Až bude dostatečně silný, přesaďte na konečné místo na zahradě. Vykopejte jámu dostatečně hlubokou, aby nedošlo k poškození hlavního kořene. Chraňte jej před zvěří. Je možné semena zkusit vysadit přímo do půdy, v takovém případě na podzim. První zimu mladý stromek chraňte před mrazem, třeba zakrytím chvojím nebo textilií.

Strom v našich podmínkách obvykle kvete koncem dubna či začátkem května, na stromě se postupně objeví samčí i samičí květy, ale většinou ne ve stejnou dobu. Aby došlo k opylení, je tedy lepší vysadit alespoň dvě rostliny. O opylení se pak postará vítr. Při použití více odlišných druhů stromů dochází nicméně k větší sklizni kvalitnějších plodů. Stromy sázejte minimálně 12 metrů od sebe, spíš více.

Kolik stojí ořechovec?

Ořechovec pekanový je příbuzný ořešákům, často se šlechtí a existuje na 500 kultivarů, které se liší svými vlastnostmi – velikostí plodů, jejich množstvím, chutí nebo například odolností stromu. Mezi nejčastěji u nás prodávané se řadí odrůdy 'Carlson' a 'Snaps', které se jako malé sazenice prodávají v kontejneru nebo v květináči. Jejich cena se pohybuje od dvou do tří tisíc korun za sazenici.

Jak bude ořechovec velký?

Ořechovec pekanový dorůstá až do výšky 50 metrů, jeho kmen může mít až dva metry v průměru. Protože jde o velký strom, má bohatý kořenový systém – s tím je třeba počítat při výsadbě a nesázet strom příliš blízko dalším stromům, s nimiž by soupeřil o vodu, a opěrným zídkám či domům, kde by jeho kořeny mohly narušit zdivo. Patří ke středně rychle rostoucím stromům, rozhodně roste pomaleji než třeba ořešák.

Jeho listí připomíná peří, zejména když na podzim hraje všemi barvami. Proto je využíván i jako okrasný a stínotvorný strom. Nehodí se ale na malý dvorek, zejména pokud bude chtít vysadit víc než jeden strom.