Maso i sýr

Možná máte doma kočku, která je nenáročná a stačí jí jídlo do misky jednou denně. Pravděpodobně ale máte doma pěkně mlsného tvora, který kromě své misky brousí po celé kuchyni a kouká, kde by co zbaštil. Abyste měli přehled o tom, co vaše kočka jí, kupujte jen kvalitní pamlsky. Nebo jí rovnou nějaké sušenky upečte, pak budete mít jistotu, že suroviny jsou v prvotřídní kvalitě.

Péct pro kočky je stejné jako péct pro další členy rodiny, jen ty suroviny jsou trošku jiné – přidáte maso, paštiku nebo třeba sýr… Sice se říká, že pro kočky není sýr vhodný, ale pokud je tepelně upravený, je pro ně nejen chutný, ale i prospěšný. A na posledním receptu si pochutnejte všichni společně!