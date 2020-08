Jak poznat patizon?

Poznat patizon od tykve čili dýně je velmi jednoduché, je totiž kultivarem dýně obyčejné neboli chřestové – Cucurbita pepo, var. cylindrica. Typický pro patizon je diskovitý tvar plodu, na okrajích zvlněný, bílé, žluté či zelené barvy. Samotná rostlina se vzhledem od dýně téměř neliší. Vyroste do mohutného keře, kde se v úžlabí listů tvoří výrazně žluté květy podobné jako u okurky. Květy zůstávají otevřeny pouze jeden den a jsou současně samčí a samičí na jedné rostlině, proto není nutné pěstovat kvůli opylení více rostlin.

Pěstování na kompostu: Ano, nebo ne?

Kdysi bývalo pravidlem, že tykve se pěstovaly výhradně na kompostu. Což o to, živin tam měla nenasytná rostlina dost, ale mnoho jich tam po ní nezůstalo. Přes sezónu vytáhla z půdy, co mohla. Proto se doporučuje patizony (ale samozřejmě i jiné tykve) pěstovat tam, kde nebudou utlačovat ostatní rostliny a v půdě najdou dostatek organických látek bohatých na dusík. Jestliže takovou „záživnou“ půdu na zahradě nemáte, bude nutné dodat pořádně rozleželý kompost, chlévský hnůj nebo doplňovat průběžně živiny speciálním hnojivem pro plodové zeleniny.

Jak ho zalévat? Jako okurky

Stejně náročné jsou patizony i na zálivku. Mají rádi stálou vlhkost půdy a doporučuje se zalévat raději méně, ale častěji. Ve vlhkých létech stejně jako okurky trpí porost padlím okurkovým. Stručně řečeno, zálivka i nároky na výživu jsou shodné s pěstováním okurek, ovšem je třeba množství vody přizpůsobit mohutnosti rostliny.

Patizon: Výsev, nebo předpěstování?

Můžeme využít oba způsoby, protože patizon má rád teplo a na záhon se vysazuje až po zmrzlých.

Pěstování ze sazenic: Do květináče s minimálním průměrem 80x80 mm zasadíme 3 semena v polovině dubna a po vzejití necháme nejsilnější rostlinu dorůst do stadia pravých listů. Na záhon vysadíme v polovině května.

Přímý výsev do volné půdy je vhodný do teplých a chráněných poloh. Semena vyséváme po dvou do hloubky 23–30 mm v poslední dekádě dubna do sponu 1,5 až 1 m. Vzdálenost rostlin při výsadbě ze sadby je shodná.

Další péče o rostliny spočívá v odstraňování plevelů a vydatné a pravidelné zálivce.

Potravina na hubnutí

Nejvhodnější je sbírat malé plody pár dní po odkvětu. Mladé plody patizonu se upravují podobně jako cuketa – můžeme ho smažit, plnit masem, přidávat do krémových polévek, syrový použít do salátů. Patizon je rychle měkký, takže se hodí třeba i na přípravu různých minutek a dá se konzervovat v sladkokyselém nálevu tak jako okurky – nakládačky. Starší plody je možné i skladovat stejně jako dýně.

Plody patizonu jsou plné vody, vitamínů a minerálů, ale s nízkým obsahem kalorií. Proto se využívají při redukčních dietách. Pomáhají odstraňovat škodliviny ze střev, podporují trávení, regenerují organismus. Najdeme v nich například železo a draslík, mají nízký obsah sodíku. Doporučují se také pro diabetiky díky minimálnímu obsahu sacharidů.