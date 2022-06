Kortadérie (Cortaderia selloana), tak se nazývají pampové trávy, které jsou poměrně nenáročnou rostlinou na pěstování. Jelikož se jedná o vzrostlé trvalky, hodí se do zadních částí záhonů, koutů zahrady, do skalky nebo před skupinu jehličnatých stromků.

Vyberte si barvu květu

V našich klimatických podmínkách se nejčastěji pěstují tři odrůdy, přičemž pro každou z nich je typická jiná barva květenství. 'Rosea' má růžové, lehce stříbřité květy a dorůstá až do výšky dva a půl metru, takže vás spolehlivě odcloní od sousedů. Krémově bílé květenství nabízí pěstitelům 'Gold Band'. Tento kultivar dosahuje výšky jeden a půl metru a listy mají žluté lemování. Nejnižší kortadérií je 'Pumila' – měří okolo jednoho metru. Kvete bíle až lehce žlutavě a svým vzrůstem se hodí hlavně do malých zahrad. Pampové trávy jsou dvoudomé rostliny, existují tedy exempláře samčí i samičí. Tyto rostliny se liší květem: samičí mají květenství huňatější a vydrží kvést déle, samčí květy jsou štíhlejší. Pro bohaté květenství kortadérii během jara přihnojujte běžným hnojivem.

Kam pampovou trávu vysadit

Pampová tráva pochází z Jižní Ameriky a až na obtížnější zazimování je nenáročnou rostlinou. Než si ji však vysadíte, uvědomte si, že dorůstá impozantních rozměrů, a to nejen do výšky. Bude se jí lépe dařit na slunném stanovišti nebo v polostínu, kde bude chráněná. Vyhovuje jí spíše sušší zemina bohatá na organické látky, lze ji zasadit i do písku nebo jílu, velmi dobře totiž snáší sucho.

Jak na množení kortadérie

Během dubna můžete rostlinu množit. Jednoduše oddělte trs trávy a přesaďte jej na zvolené místo. Důležité je pořádně ji po zasazení prolít vodou. V obchodě si koupíte buď semena této okrasné trávy, která se cenově pohybují v průměru kolem padesátikoruny – jejich nevýhodou je však pozdní a ne tak kvalitní květ – nebo již půl metru vzrostlé trsy trávy za přibližně tři sta padesát korun. S výškou trsů úměrně stoupá i jejich prodejní cena, za metrovou rostlinu zaplatíte více než tisícikorunu.

Kortadérii řádně zazimujte, jinak nevydrží

Pampové trávy v zimě často hynou. Důvodem není jejich přílišná náchylnost na mrazivé počasí, ale stejně jako u jiných okrasných trav spíše na vlhkost. Zajistěte tedy, aby rostlina byla v relativním suchu. Pokud ji chcete zasadit v období podzimu, rozhodně ji nedávejte přímo do zahrady a nabídněte jí chráněné umístění. Vysaďte ji do květináče a nechte ve skleníku, na balkoně nebo v zimní zahradě. Silnější zapěstované rostliny mohou zůstat v záhonu, musíte se však držet zásad, které kortaderii pomohou překonat zimu bez úhony. A jak na to? Nejdříve odstraňte květy, rostlinu poté důkladně svažte a kořeny přikryjte suchým listím, chvojím, případně i netkanou textilií. Někteří pěstitelé postupují tak, že pro kortadérii vytvoří přenosný kryt, kterým ji proti dešti přes zimu chrání. Cílem je, aby se dovnitř pampasu nedostala voda, ale aby současně mohl dýchat a neuhnil. Na jaře pak odhrňte listí i fólii a seřízněte listy přibližně třicet centimetrů nad povrchem.