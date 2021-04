Pampeliška (Taraxacum officinale) může být velmi nepříjemný plevel. Špička kořene bývá hluboko, je křehká, lehce se přetrhne a to, co z ní v půdě zbude, opět vyraší. Na druhou stranu je to mocná léčitelka s širokým uplatněním.

Co obsahuje pampeliška a kdy ji sbírat

Pampeliška je často brána jako nežádoucí plevel, ale zasvěcení na ni pohlížejí jako na poklad. Tato rostlina dokáže léčit mnohé lidské nemoci. Věděli to už staří Řekové, kteří z ní připravovali lék na celou řadu neduhů. Pampeliškou například pročišťovali organizmus. Pro léčebné kúry se jim hodily listy a především kořen. Nedávnými chemickými rozbory v nich byla potvrzena přítomnost tříslovin, glykosidů, polycyklického alkoholu, silic, éterického oleje, ale také vitaminů, zejména A, B, C a D, vedle toho betakaroten a minerály vápník, draslík, křemík a železo.

Listy si můžete natrhat od jara do podzimu (s příchodem podzimu ale jejich chuťová kvalita klesá), kořen sbírejte v březnu nebo dubnu, ještě lépe v říjnu. Listy sušíme v polostínu, kořen v sušičce či troubě do 40 °C nebo v polostínu. Nesmí plesnivět. Obě sušené drogy uchováváme v uzavřených temných nádobách.

Kořen pampelišky na játra, listy na močák a klouby

Podzemní část pampelišky se doporučuje v případech problémů s trávením. Tradiční asijská medicína hovoří o bylinné podpoře jaterní funkce . Pampeliška totiž napomáhá odstraňovat z organizmu toxiny, které se v lidském těle dlouhodobě hromadí jako produkt metabolizmu.

z jater. Zejména při zpracování těžkých tučných jídel má žluč vliv na tvorbu enzymů, které pomáhají zpracovávat potravu. To zdaleka není všechno. Že neslazený čaj, připravený z mladých listů pampelišky posiluje činnost ledvin a doporučuje se například při zánětu močových cest, ví snad každá správná kořenářka. Méně už je známo, že čaj z listů pomáhá nemocným s revmatickými problémy. Pitná kúra totiž zajistí vydatné prokrvení kloubního vaziva, podporuje látkovou výměnu a přispívá k celkovému zlepšení funkce organizmu. Lidé postiženi revmatizmem se při léčbě také shodují na podstatném omezení revmatických záchvatů.

Recept na pampeliškový salát

Listy pampelišky jsou velmi dobré, pokud se jedí společně s hlávkovým salátem. Dodají mu výraznou štiplavou příchuť. Do směsi je možné přidat ještě i další doplňky.

Nakrájíme a smícháme:

jednu středně velkou hlávku salátu,

10 dkg mladších listů pampelišky,

stejné množství potočnice,

menší cibuli,

přidáme trochu olivového oleje.

Pampeliškový čaj

K tzv. pročištění krve může posloužit pampeliškový čaj. Připravíme ho ze sušených listů a sušeného kořene. Smícháme je v poměru 1 ku 1 a dvě čajové lžičky asi dvě minuty vaříme. Pak necháme do vychladnutí ustát. Dva šálky denně pijeme po dobu dvou měsíců.

Jaké jsou další důvody, proč si jít natrhat pampelišky? V kuchyni se dají použít třeba na výrobu pampeliškového medu, sirupu, smoothie, vína a dalších dobrot.

Upozornění

Pampelišku v jakékoliv formě by bez porady s lékařem neměli užívat lidé s nemocnými ledvinami! Tím, že je bylina silně močopudná, by mohla vyvolat nežádoucí reakci.