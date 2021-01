Postel z palety je originální a levná

Slyšeli jste už o termínu „upcyklace“? Jde o trend 21. století, který je mezi lidmi stále populárnější. Jeho principem je vdechnout nový život použitým předmětům. Vyrobit z nich něco originálního. Dobrým příkladem je právě nábytek z palet. Z obyčejných dřevěných palet, které seženete zadarmo nebo za pár korun, se dá vyrobit téměř vše. Od konferenčního stolečku, botníku přes houpačku na zahradu až po křeslo a obývací stěnu.

Asi nejpopulárnější jsou ale postele. Ty mohou mít celou řadu podob, od jednoduchého provizorního lůžka vyrobeného jen pouhým sešroubováním dvou palet až po propracovanou vysokou manželskou postel.

Jak se dělá postel z palet? Postup krok za krokem

Postup, jak vyrobit postel z palet, najdete například na YouTube, kde jsou stovky návodných videí. Není to žádná věda. Zvládne to každý manuálně zručný jedinec. Jak na to?

Palety si upravte na potřebnou délku.

Odstraňte všechny kovové sponky a nadbytečné hřebíčky. Ty ostatní dobře zatlučte, aby jejich hlavičky nikde nevyčnívaly ven.

Všechny hrany otupte hoblíkem, bruskou nebo brusným papírem.

Vrchní části prken pak obruste pásovou bruskou a případně ještě ručně začistěte. Důležité je, aby z palet nikde netrčely třísky.

Postel sestavte a palety spojte hřebíky nebo šrouby.

Hotovou postel nakonec natřete. Máte několik možností, použijte buď lazuru, krycí barvu, nebo bezbarvý lak.

Pokud si ale přece jen na vlastnoruční výrobu netroufáte, můžete si postel z palet pořídit už hotovou, ať už od nějakého kutila na inzerát nebo od některé z nábytkářských firem, které se na výrobu nábytku z palet orientují.

DIY: Rozměry a vybavení jen podle vás

Velkou výhodou vlastnoručně vyrobené postele je, že si ji uzpůsobíte přesně podle svého. Velikost běžných europalet je 120 x 80 centimetrů. Snadno z nich tak vyrobíte postel o rozměru 200 x 160 centimetrů, kterou můžete překrýt matrací stejného rozměru. Pokud chcete, aby vám vedle hlavy zůstalo místo na odložení telefonu nebo třeba budíku, vyberte si matraci o velikosti 140 x 200 centimetrů. Oblíbené jsou i postele z palet 200 x 200 a 180 x 200 centimetrů. Praktické je, že k sobě můžete palety libovolně skládat krátkou i dlouhou stranou, a není ani problém vzít do ruky pilku a zkrátit je.

Postel z palet může být podsvícená, což dodá ložnici na romantičnosti, a ozvláštnit ji můžete i různými praktickými doplňky, jako jsou čelo, úložný prostor, knihovnička na právě rozečtené knihy nebo noční stolky, bez nichž se někteří z nás stále neobejdou. Postavit se na ně dá stolní lampička, odložit mobil, brýle a další drobnosti. Inspiraci najdete v galerii v úvodu článku.

