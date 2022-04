Kde se vzala čarodějnická noc?

Noc z 30. dubna na 1. května si všichni spojujeme s pálením čarodějnic. Jak se ale vlastně tento zvyk zrodil? Tradovalo se, že právě o filipojakubské noci vládnou zlé a nečisté síly ještě mnohem větší silou než obvykle, proto je před nimi nutné ochránit nejen sebe, ale i své domácnosti a dobytek. Lidé také věřili, že po setmění v povětří poletuje spousta čarodějnic letících na sabat. Z toho důvodu se této noci říkalo také noc čarodějnic. A právě na ochranu před nimi lidé zapalovali nejčastěji na vyvýšených místech velké ohně.

Kam na čarodějnice?

Tento lidový zvyk má v dnešní době spíše zábavný a společenský charakter. Ještě nevíte, kam vyrazit? Našli jsme pro vás ty nejzajímavější akce. Hodně se jich koná v Praze, vyberete si ale i v dalších velkých městech.

Pálení čarodějnic v Praze

Čarodějnice na Ladronce

KDY: 12.00–21.00 hod., v 19.30 zapálení vatry

KDE: park Ladronka, Praha 6 – Břevnov

Obrovské oblibě se těší například Čarodějnice na Ladronce, pořádané městskou částí Praha 6. Letošní už 16. ročník nabídne návštěvníkům pestrý doprovodný program, který připraví DDM a spolky působící na MČ Praha 6. Jeho součástí bude čarodějnická olympijská stezka odkazující na letošní olympijské hry. Kromě zapálení obrovské sochy čarodějnice se návštěvníci mohou těšit na koncert O5 a Radeček, Like-It, Deaf Heart, Adys, chybět nebude DJ show, opékání špekáčků nebo soutěž o nejlepší masku. Zapálení ohně proběhne v 19.30 hodin. V současnosti je festival největším čarodějnickým rejem ve střední Evropě a již dávno přesahuje původní myšlenku filipojakubské noci spojenou s pálením ohňů a vírou v čarodějnice.

Čarodějnice ve Žlutých lázních

KDY: 10.00–24.00 hod., v 18.00 zapálení vatry

KDE: Žluté lázně, Praha 4 – Podolí

Především těm nejmladším jsou určené Čarodějnice ve Žlutých lázních. Součástí programu budou kreativní dílny (modelování, tetování pro holky i kluky, kinetický písek, výroba slizu, bubnovací workshop, canisterapie, stanoviště Veselé vědy), malování na obličej, pouťové atrakce, různé soutěže včetně té o nejkrásnější čarodějnický kostým, tradiční oheň a opékání špekáčků. Od 10.00 hodin začne hudební a taneční program, od 17.00 do 18.00 hodin zazpívá Ondřej Ruml. Od 18.00 začíná DJ afterparty. Vstupné je 100 korun.

Jarní břevnovské trhy s pálením čarodějnic

KDY: 12.00–22.00 hod., v 17.00 zapálení vatry

KDE: u Břevnovského kláštera, Praha 6 – Břevnov

18. ročník Jarních břevnovských trhů s pálením čarodějnic nabídne stánky řemeslníků a farmářů, kde můžete mj. pořídit kvalitní české uzeniny, bramborové spirálky, trdelník, grilované sýry a další pochoutky. Čepovat se budou točené limonády a šest druhů piv z pivovarů Herold a Plzeňský Prazdroj. Hranici zapálí převor břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek a předseda spolku Tomáš Hudera. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Vitamín. Děti se vyřádí na skákacím hradu a nafukovací skluzavce, připraveno je malování na obličej. Nejlepší dětské masky čarodějnic a čarodějů dostanou drobné ceny. Vstup na akci je zdarma.

Pálení čarodějnic Kbely

KDY: od 14.00 hod.

KDE: Centrální park Kbely, Praha 9

Na programu budou soutěže o nejlepší masky, rej čarodějnic, salon krásy, kouzla a čáry s Čáryklukem, čarotanec a scénky, opékání buřtů, od 19.00 hodin zahraje kapela Holokrci a návštěvníky čeká mystická ohňová show.

Kam ještě v Praze? Vyrazit můžete třeba na Šeberák, Chvalskou tvrz, na Kampu, do Loděnice Vltava, na Stanici přírodovědců na Smíchově, do Suchdola a podobně.

Brno a okolí

Pálení čarodějnic na Králově Poli

KDY: 16.00–22.00 hod., v 18.30 zapálení vatry

KDE: Slovanské náměstí, Brno – Královo Pole

V Brně se můžete vypravit třeba do parku na Slovanském náměstí ve čtvrti Královo Pole, kde bude pro děti od 16.00 připraven čarodějnický program s Divadlem Koráb, výtvarné díly a spousta dalších aktivit, k večeru vystoupí hudební skupina Cech. Zapálení vatry s čarodějnicí proběhne v 18.30. Opékání přinesených i na místě zakoupených špekáčků bude možné během celého odpoledne.

Další tipy z Brna: Vatry se rozhoří také v líšeňské Rokli u tramvajové zastávky Masarova, u hotelu Myslivna, na ragbyovém hřišti v Bystrci nebo za hasičskou zbrojnicí v Bohunicích.

Vatry se rozhoří také v líšeňské Rokli u tramvajové zastávky Masarova, u hotelu Myslivna, na ragbyovém hřišti v Bystrci nebo za hasičskou zbrojnicí v Bohunicích. Kam ještě na Moravě? Pálení čarodějnic proběhne například v Rajhradicích, v Dolních Kounicích, ve Znojmě v Kapucínské zahradě za Vlkovou věží, na Palavě v Blansku nebo v Olomouci.

Plzeň

Čarodějnické odpoledne na statku Lüftnerka

KDY: od 15.00 hod.

KDE: statek Lüftnerka v Zoologické a botanické zahradě města Plzně

Plzeňáci se mohou vypravit do ZOO, kde v rámci cyklu Český rok na vsi proběhne na statku Lüftnerka tradiční čarodějnické odpoledne. Součástí bude strašidelná pohádková stezka, volba nejpovedenějších čarodějnic a čarodějů, opékání buřtů. Návštěvníci v čarodějnickém mají odpolední vstup do zahrady zdarma.

Další tipy ze západních Čech: V Kašperských Horách se můžete zúčastnit nejen pálení čarodějnic, ale rovnou i stavění májky. Připraveny jsou soutěže pro děti a občerstvení. Ve Staňkově se vatra rozhoří na hřišti kynologického klubu Mastník.

Pardubice

Slet čarodějnic na Dubině

KDY: od 17.00 hod., ve 20.00 zapálení ohně

KDE: centrální park na Dubině (před ZŠ Dubina)

Východočeši se v Pardubicích mohou těšit třeba na Slet čarodějnic, který se uskuteční na prostranství centrálního parku Dubina. Začíná v 17 hodin tradičním rejem masek a čarodějnickými soutěžemi. Program je připraven nejen pro čarodějnice, čaroděje a další strašidla, ale i pro všechny děti i rodiče, chybět nebude soutěž o nejlepší masku. K opékání buřtů, občerstvení, k tanci a zpívání bude hrát živá country kapela Apalucha.

Polabinské čarodějnice

KDY: od 17.00 hod., v 18.00 zapálení ohně

KDE: areál letního kina u Wonkova mostu

Polabinské čarodějnice se konají na louce vlevo u stezky od mostu P. Wonky k Bajkalu. Chybět nebudou soutěže pro děti a soutěž o nejhezčí čarodějnici. Na místě bude možno zakoupit občerstvení i buřty na opékání. K poslechu bude hrát country kapela Medvědi.

Čarodějnice na jihu Čech

Stavění máje a tradičního pálení čarodějnic se můžete zúčastnit i v Jihočeském kraji, například v Lomnici nad Lužnicí nebo v Měšicích nedaleko Tábora, kde od rána bude probíhat loučení se zimou a vítání jara. Můžete se pochlubit kostýmem, vyrobit si jarní věnec nebo koště z proutí, zúčastnit se soutěží a opéct buřty.

Čarodějnice na hradech a zámcích

Na své si přijdou i milovníci přírody, hradů nebo zámků.

Staročeské pálení čarodějnic

KDY: 17.00–22.00 hod.

KDE: zámek Choltice, městys Choltice

Tradiční akce se uskuteční v prostorách za zámkem před restaurací. Organizátoři zvou na bohatý program, soutěže pro děti i dospělé, tvořivou dílnu, jízdy kočárem, rej čarodějnic, vystoupení mažoretek, diskotéku a lampionový průvod. Na závěr se můžete těšit na překvapení.

Za čarodějnicí Kordulou

KDY: od 16.00 hod., už v pátek 29. 4. 2022

KDE: zámek Janovice u Rýmařova

Na nádvoří zámku čeká návštěvníky nejdříve pohádka o čarodějnici Kordule. Poté zavítají do její čajovny, kde budou vařit různé odvary a lektvary. Těšit se můžete na tanec u ohně, venkovní hry i občerstvení. Vstup zdarma.

Hornopočernické čarodějnice

KDY: 14.00–22.00 hod.

KDE: Na Chvalské tvrzi, Praha 9 – Horní Počernice

Už 31. ročník akce nabídne dětská hudební, taneční i sportovní vystoupení, zdarma bude otevřen salon pro děti s malováním na obličej, hair-stylingem a líčením pro maminky. Nebudou chybět středověké hry spolku Molechet i kouzlení s kouzelníkem Kamilem Burdou. Na děti čeká prvotřídní koncert kapely Bombarďák plný legrace, tancování i interakce s publikem, při kterém se nebudou nudit ani dospěláci. Večerní program po 17. hodině otevře vystoupení muzikálové zpěvačky Kláry Jelínkové a písničkářky Majdy Moudré. Populární švédské duo Roxette skvěle zastoupí jedna z jejich nejvěrnějších kopií The Rockset a jako hvězda večera zazáří legendární hudební skupina Buty v čele s Radkem Pastrňákem. Po celé odpoledne až do večera se můžete občerstvit u stánků. Nebude chybět malý i velký oheň, opékání buřtů, kolotoče i závěrečný ohňostroj. Vstupné 70 Kč, děti do 120 cm zdarma. Vstup se psy zakázán.

Vatry se ale rozhoří například i na hradě v Lipnici nad Sázavou, na nádvoří zámku v Moravských Budějovicích, Horní Libchavě či Letovicích.

To je jen výběr z mnoha akcí, pálení čarodějnic se samozřejmě koná na řadě dalších míst. Koneckonců čarodějnice si můžete uspořádat i doma na zahradě a rovnou u toho i grilovat.