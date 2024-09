Pak choi, asijská zelenina plná chuti a zdraví: Jak na pěstování a zpracování

Zelí z dálné Asie

Čínské zelí pak choi (Brassica rapa subsp. chinensis) má u našich zahrádkářů několik dalších jmen. Někde mu říkají brukev čínská, čínský mangold, nebo dokonce i čínská hořčice. Jde o listovou zeleninu chutí podobnou špenátu, která může trochu připomínat i jemnou hořčici. Listy jsou hladké, u některých odrůd s mírně zvlněným okrajem a silnými bílými řapíky, nejchutnějšími z celé rostliny.

Pěstování pak choi není náročné

Semena pak choi se dají běžně koupit v semenářských obchodech, vybrat si můžete z několika hybridních odrůd. Cena za sáček cca dvou set semen přijde na padesátikorunu. Vysévá se od března do skleníku (asi centimetr hluboko), kde po deseti až čtrnácti dnech vyklíčí. Předpěstované sazenice se vysazují do záhonů na vzdálenost asi třicet centimetrů. Potřebují lehčí zem (obohacenou kompostem) a slunečnou polohu. Pak choi se přizpůsobí i polostínu, je odolný vůči extrémním teplotám, jen hlavně na zálivku má vyšší nároky.

Čínské zelí bývá často zaměňováno za zelí pekingské, které má pevné podlouhlé a uzavřené hlávky.

Vzhledem ke krátké vegetační době čtyřiceti až padesáti dnů se dá čínské zelí pěstovat opakovaně, případně ho využijete jako následnou zeleninu. Sklízí se, když listy dosáhnou velikosti kolem dvaceti centimetrů, tehdy jsou nejkřehčí bílé stonky výborné do salátů. Starší listy se hodí k tepelné úpravě na polévky a přílohy.

Co obsahuje pak choi

Z mladých hlávek pak choi se připravují studené i teplé saláty, syrový se přidává jako příloha ke grilovaným masům. V Japonsku je oblíbená polévka ramen, v níž je čínské zelí hlavní složkou. V listech choi se skrývá celá řada vitamínů a prvků prospěšných našemu zdraví. Jsou tu vitamíny A, B, C, K (prospěšný pro pevnost kostí) a řada prvků: důležité například pro krvetvorbu je železo, z dalších prvků je to zinek, hořčík a vápník ve vyváženém poměru. Díky vysokému obsahu vlákniny choi podporuje trávení a pomáhá při hubnutí.

Čínské zelí: Prevence rakoviny plic a tlustého střeva

Listy čínského zelí mají velmi málo kalorií, zato obsahují množství antioxidantů, které pomáhají chránit buňky před poškozením. Zelí je vhodné i k detoxikaci organismu. Důležitá je prevence, kterou čínské zelí nabízí – preventivní účinky proti rakovině plic a tlustého střeva jsou známé v Číně i Japonsku, kde je choi častou součástí jídelníčku. Pomáhá při snižování krevního tlaku a má i blahodárný vliv na udržení dobré paměti. Kromě toho čínské zelí choi má velmi nízké množství kalorií a tuku, což je ideální pro ty, kteří se snaží zhubnout.

Jak jíst pak choi

Čínské zelí můžete přidat do polévek, k masu jako přílohu (podobně jako špenát nebo do zeleninové směsi). Vařte jen krátce, aby se zachovalo co nejvíce zdraví prospěšných látek. Celoročně si můžete doma v misce pěstovat choi a konzumovat buď jako naklíčená semínka, nebo necháte rostlinky dorůst zhruba do pěti centimetrů a sklízíte. Budou se hodit do pomazánek, jogurtu i bylinkového tvarohu.

Klíčící semena čínského zelí tvoří bílé mikrokořínky, které mohou ve výsevu vypadat jako plíseň. Zkuste jednoduchý teplý salát

Budete potřebovat:

několik listů pak choi

2 polévkové lžíce kvalitní sójové omáčky

2 stroužky česneku

olej na restování

sezamová semínka na posypání salátu

Postup:

Nejprve krátce orestujte na oleji česnek nakrájený na jemné plátky, přidejte sójovou omáčku a nakrájené listy zelí. Až listy varem změknou, můžete salát podávat posypaný sezamovými semínky.

Jak jíst pak choi?

Výborně chutná s drůbežím masem a rybami, jako přílohu můžete přidat těstoviny, rýži, rýžové nudle i brambory, houby a jiné druhy zeleniny.