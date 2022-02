Otužilci tu byli vždycky. Během pandemie covidu-19 se ale jejich řady nebývale rozšířily. Otužování má totiž mnoho benefitů – podporuje imunitní systém, prokrvuje tělo, podporuje kardiovaskulární soustavu, působí proti nemocem z nachlazení, alergiím i hypertenzi, ale také posiluje psychickou odolnost a uklidňuje.

Koupací sud na vlastní zahradě

Pokud to máte k přírodnímu zdroji vody daleko, můžete si postavit na zahradu velkou plechovou vanu, nebo dokonce sud. Pokud máte kvalitní sud na dešťovou vodu, zřejmě vám postačí, ale je hluboký, špatně se do něj a hlavně z něj poleze. Sudy na otužování mají pevnější stěny a vyšší hmotnost. Snižuje se tak riziko jejich prasknutí. Jsou také širší a nižší, takže se do nich lépe poleze.

Speciální koupací sudy jsou ale dražší než klasické. Je to tedy něco za něco, pokud chcete ušetřit, nemusíte kupovat nádobu speciálně určenou pro otužilce. Důležitý je ale objem vody, potřebujete nádobu s minimálním objemem 500 litrů. Do nádoby o objemu 750 litrů se potopíte i s hlavou a v sudu o objemu 1000 litrů se mohou pohodlně otužovat dva lidé naráz. K otužování můžete využít i různé koupací a ochlazovací kádě, ty jsou ale ještě výrazně dražší. Káď na otužování vám vyrobí ze dřeva i truhlář, ale počítejte s cenou přes 15 000 Kč. Podívejte se do galerie v úvodu článku. Na bazarech najdete také sedací zahradní retro vany nebo se v bazarech podívejte po sedacích vanách našich babiček.

O vodu se starejte

Aby voda v sudu nezamrzala, vsypte do ní sůl, doporučuje se zhruba 3–4 kila na 750 litrů. Pokud ale bydlíte někde v nížinách, zřejmě to ani nebude potřeba, protože letos ještě ani pořádně nemrzlo. Sůl také pomáhá vodu udržovat čistou, působí mírně antisepticky a zabraňuje přemnožení mikroorganismů.

Při otužování v koupací kádi nebo sudu je třeba být opatrný – protože je člověk bez pohybu, pobyt ve vodě by měl být výrazně kratší než ve volné vodě, kde se tělo může hýbat, třeba plavat, a tím i zahřívat. Polehávání v sudu či vaně by mělo být jen několikaminutové (minuta bohatě stačí), jinak hrozí podchlazení.

Jděte na to zvolna

Nořit se do studené vody může každý zdravý člověk, hodí se to i pro děti a seniory. Je však třeba na to jít postupně a důležitá je i soustavnost otužování, protože zvýšená odolnost na chlad časem zase uvadá a pak je třeba začít zase od začátku. Otužování organismu je proces, který nestojí jen na koupání ve studené vodě. Jde o to se chladu vystavovat pravidelně a několikrát denně – větrat, snižovat teplotu v místnosti, obléknout se méně na procházku…

Pokud se celý život sprchujete horkou vodou, stačí, když na konci sprchování teplotu vody stáhnete o několik stupňů. Postupně teplotu snižujte a dobu, kdy je tělo vystaveno chladné vodě, prodlužujte. Pomůže vám, když dodržíte následující postup: Nejprve si studenou vodou sprchujte odzdola nohy, po chvíli postupujte nahoru. Potom břicho, pak pravou část trupu a paži, pak teprve levou, kde je srdce. Pak obličej. Je to jednodušší než si rovnou na sebe seshora pustit ledovou vodu.

Když si tělo na studenou vodu navykne, je dobré se přesunout ven. Studená koupel v potoce, řece či rybníku je nejúčinnější. Před plaváním je dobré zahřát se malou rozcvičkou, po plavání pohyb opět dodá tělu teplo, pomoci může i teplý nápoj. Než se ale v zimě začnete nořit do rybníka nebo řeky, zajděte si ke sportovnímu lékaři na zátěžové testy, abyste věděli, že to vaše tělo zvládne. Také je dobré chodit k vodě alespoň ve dvou nebo ve skupině a i na zahradě či na balkoně mějte někoho po ruce, kdyby vás chytla křeč a nemohli jste vylézt. Na facebooku najdete různé otužilecké skupiny, na internetu jsou i mapy, kde můžete najít otužileckou skupinu ve svém okolí.