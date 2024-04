Jak pěstovat Osteospermum: Nenáročná letnička do truhlíků, která bohatě kvete celé léto

Osteospermum je nenáročná letnička do truhlíků, květináčů, ale i na záhony. Pěstování je jednoduché, ale je potřeba respektovat její potřeby. Poradíme vám, co osteospermum vyžaduje, aby bylo ozdobou vašeho okna či zahrady.

Krásná exotická květina pocházející z Afriky s poněkud nezvyklým názvem Osteospermum oficiální český název nemá. Mezi zahrádkáři se jí říká kapská či modrooká kopretina nebo také modroočka. Důvodem je výrazný, u původní odrůdy modře zbarvený, středový terč květů, které svým vzhledem připomínají právě naši luční kopretinu. Jsou ale mnohem větší a kromě klasické bílé se pyšní mnoha nádhernými barevnými odstíny. Od žluté a oranžové přes cihlovou, pastelové odstíny růžové, fialovou, tmavě modrou až po tmavočervenou. Vyšlechtěné druhy mohou mít i odlišnou barvu středu květů. Nejčastěji žlutou.

Osteospermum do truhlíku, květináče i na záhonek

Osteospermum je vděčná rostlina, nenáročná na pěstování. Ve své domovině dorůstá neuvěřitelných rozměrů, vytváří přes metr vysoké keře obsypané obřími květy. V našich podmínkách se nejčastěji pěstuje jako nízká letnička, která se hodí do truhlíků, květináčů nebo na okraje záhonků. Vyhovuje jí slunné, chráněné stanoviště. Skvěle se jí proto bude dařit na okně či balkonu orientovaném na jih. V polostínu méně kvete. Na noc, za deště a při zamračeném počasí se květy úplně zavírají.

Jak pečovat o zeminu

Rostlina vyžaduje dobře propustnou spíše kyselejší půdu s vyšším obsahem železa. Pokud ji budete pěstovat v nádobě, můžete zakoupit substrát pro surfinie. Nezapomínejte na pravidelnou zálivku, zemina by měla být stále vlhká. Pozor si ale dejte na dlouhodobé přemokření. Při pěstování v nádobách proto nezapomeňte na drenáž, jinak jí budou uhnívat kořeny. Pravidelně také přidávejte do zálivky hnojivo.

Proč Osteospermum nekvete? Jak kvetení podpořit?

Půvabné květy mohou zdobit vaše okna a balkony od května až do září nebo října. Během nejteplejších prázdninových měsíců se však může stát, že kvetení trochu ustane. Děje se tak především u starších odrůd. Jakmile se ale teplota opět sníží, rostliny znovu plně rozkvetou. Záruku trvalé násady květů budete mít, když si ohlídáte, aby byl substrát stále mírně vlhký. Důležité je také pravidelné odstraňování odkvetlých květů. Na jejich místě by se totiž záhy začaly tvořit semeníky a tvorba semen by rostlinu zbytečně vysilovala.

Zazimování? Možné, ale náročné

Pokud vám bude líto osteospermum po odkvětu vyhodit, je možné je zazimovat. Jednodušší je ale pořídit si napřesrok nové, již vzrostlé sazenice. Jde totiž o poměrně náročný úkon. Rostliny je třeba seříznout asi na dvacet až třicet centimetrů a uložit na chladné, ale světlé a vzdušné místo. Důležité je také výrazně omezit jejich zálivku. Ideální teplota v zimním období by se měla pohybovat v rozmezí 2–10 °C. Na jaře je pak nezbytné rostliny přesadit do čerstvé zeminy a umístit je do teploty kolem 18 °C, při níž naraší nové výhony.