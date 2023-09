Okrasný česnek 'Globemaster' s krásným fialovým květenstvím krásně zapadne mezi okrasné traviny, fialové květenství totiž může být až 20 centimetrů vysoké. Listy rostliny odumírají během kvetení, takže ve výsledku to pak vypadá, jako by kvetla samotná tráva.

Tomuto česneku svědčí spíše sušší půdy, tedy jej párujte s rostlinami, které nepotřebují příliš velkou zálivku. Bude se mu dařit i v prodyšném substrátu, který nezadrží příliš vody. Klidně proto přidejte do zeminy i část štěrku.

Podobnou barvou jako 'Globemaster', i když mnohem menšími květy, se pyšní česnek 'Lavender Bubbles'. Jde o novou odrůdu vyšlechtěnou v USA, která kvete tmavě fialovými květy. Kvete koncem srpna a pokračuje do začátku podzimu, takže v záhonech může nahrazovat odcházející letničky. Je vhodný do smíšených trvalkových záhonů, díky nižšímu vzrůstu by měl mít místo spíše v jeho přední linii.