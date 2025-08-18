10 okrasných trav, které rozvlní zahradu, a přitom nejsou invazivní

Hledáte zajímavou rostlinu, která ozvláštní vaši zahradu a přitom nebude potřebovat neustálou péči? Vyzkoušejte okrasné trávy, které mají zajímavé barvy a krásně kvetou. Vybírejte ale neinvazivní druhy, tedy ty, které brzy nezaberou celou vaši zahradu. Tady je 10 zajímavých druhů trav, najdete je i na fotkách v galerii.
Když se řekne tráva, mnoho lidí napadne zelený trávník, který musí každý týden posekat. Jsou ale i jiné trávy – atraktivnější a takové, jež nepotřebují téměř žádnou péči. Okrasné trávy se snadno pěstují a na zahradě nabízejí různé způsoby využití – například vytvoří přírodní zástěnu místo živého plotu.
Jak provzdušnit trávník? Podívejte se na video:
Zdroj videa: CNC
Vyberte tu pravou
Okrasné trávy existují v rozmanitých barvách, velikostech a texturách, takže je snadné najít perfektní trávu pro vaši zahradu, ať už ji chcete pěstovat ve stínu, nebo na slunci.
Pěstování okrasných travin je snadné, při jejich výběru je ale třeba myslet na několik věcí. Na výběr máte zejména vysoké trávy či nízké trávy, přičemž ty vysoké druhy dorůstají výšky 1–2 metry (některé mají až 3,5 metru), nižší druhy tvoří porosty při zemi.
Podle druhu kořenů
Druhy trav lze dělit i podle kořenů. Jedna skupina vytváří dlouhé oddenky a snadno se rozšiřuje. Takový druh se může na zahradě chovat invazivně a zejména v případě, kdy má na vaší zahradě každá rostlina své místo, je dobré se těmto druhům vyhnout. Pak je skupina trav, která roste v trsu, který postupem času nabývá na objemu. Lze ji snadno rozmnožovat dělením. Jde o pomalu rostoucí trávy, takže jsou do zahrady výbornou volbou. A konečně existují trávy, které tvoří drn a mají krátké oddenky. Rostou v trsech, ale jsou méně husté.
Je důležité vybrat si takový druh, který nepatří mezi intenzivní a nerozroste se i na místa, na nichž ji nechcete. Zbavovat se invazivní trávy totiž může být velmi náročný a nekonečný boj. Před nákupem proto zkontrolujte rostliny z hlediska tvaru a růstu. Stonky, které tvoří malý a hustý trs, jsou bezpečné stejně jako stonky, jež sice netvoří trs, ale mají krátké oddenky. Pokud jsou ale jednotlivé stonky odděleny a vidíte dlouhé oddenky, dobře si pořízení této rostliny promyslete.
Jak pěstovat okrasné traviny
Jakmile rostlina zakoření, pěstování travin je velmi snadné. Zvažte zejména světelné podmínky, druh půdy a to, jestli chcete trávy zalévat, či nikoli. Trávu po výsadbě důkladně zalijte, a pokud to bude potřeba, po celou první vegetační sezonu ji zalévejte. Na konci zimy rostlinu seřízněte, abyste podpořili její další růst. Pokud část rostliny odumře, nebo je přerostlá, část trsu oddělte.
Jaké druhy travin pěstovat
Schizachyrium scoparium – je běžně známá také jako tráva modrásek nebo vousatka. Jde o druh severoamerické prérijní trávy, je schopna se přizpůsobit značně proměnlivým závlahovým i půdním vlastnostem. Tvoří štíhlé dlouhé listy rostoucí hustě vedle sebe až do výšky 1,2 metru. Listy jsou dekorativní šedozelené barvy, na podzim jejich zbarvení přechází až do načervenalé. Koncem srpna až začátkem září rostlina kvete stříbřitými květy uspořádanými v latích.
Dochany – rozšířený rod rostlin z čeledi trav, patří sem až 140 druhů trav, které jsou původem z tropických a teplých mírných oblastí z celého světa. Roste v široké škále velikostí a barev a vypadá báječně jako ústřední bod v zahradě.
Třtina ostrokvětá – do čeledi lipnicovitých patří mnoho odrůd, nejznámějším zástupcem je třtina ostrokvětá. Traviny kvetou brzy v sezoně a mají vysoký a vzpřímený tvar se zelenými a zelenožlutými listy. Dorůstají 120–180 centimetrů na výšku. Daří se jim v polostínu či na plném slunci.
Proso prutnaté – za tuhle rostlinu budou rádi ptačí obyvatelé zahrady, protože její semena jim slouží jako potrava během zimních měsíců. Je to odolná tráva, která zvládá drsné podmínky a nabízí zahradě modrozelené a fialově vínové barvy. Tráva je nenáročná, odolná vůči suchu i zvěři. Kvete od července do konce léta a dorůstá až do výšky 180 centimetrů.
Ozdobnice čínská – ozdobnice čínská, nazývaná také panenská tráva, vytváří atraktivní růžové květy podobné peří, které se zráním zbarvují do stříbrna. Tráva vypadá nádherně v záhonu samotná i ve společnosti dalších květin, dorůstá až do výšky 2,5 metru, ale hodně záleží na jednotlivém kultivaru. Snáší suchou i vlhkou půdu a je mrazuvzdorná.
Muhlenbergia – mimořádně dekorativní tráva se světle růžovými soukvětími připomínajícími cukrovou vatu. Je to tráva do teplého období roku, nejatraktivnější je v létě a na podzim. Miluje slunce, daří se jí ve vlhké, dobře odvodněné půdě, ale snese i období sucha.
Kavyl péřovitý – má stálezelené listy se semeny, která mají jemný, peříčkový vzhled. Je nenáročný na údržbu, dobře snáší období sucha a má rád plné slunce.
Kortaderie dvoudomá – známá také jako pampová tráva, je díky své výšce a nápadným květům v zahradě nepřehlédnutelná. V teplých oblastech se může změnit v invazivní druh, dorůstá výšky až 3,5 metru.
Kostřava stříbrná – kostřava je ideální tráva pro pěstování v zahradách, kde není mnoho místa. Je totiž malá, dorůstá výšky jen 30 centimetrů. Má ledově modré listy s jemnou texturou a světle žluté květy, je to trvalka, která se bude dobře vyjímat ve skalce. Je nenáročná, odolná vůči suchu i zvěři.
Lalang válcovitý – tráva pocházející z tropické Asie má červeně dramatické listy, které nápadně kontrastují s další zelení v zahradě. Listy mění během vegetačního období barvu, jejich odstín se zintenzivňuje z mírné na jasně červenou. Tráva dorůstá asi 60 centimetrů, je nenáročná, dobře snáší sucho a dobře roste na polostinném místě i na plném slunci.
Všechny trávy najdete i v galerii v úvodu článku.