Pestré listy, jimiž se okrasné kopřivy, zvané také barevné či africké kopřivy, pyšní, upoutají vaši pozornost, ať už je spatříte za oknem bytu nebo venku jako nádobové či záhonové rostliny. Přičteme-li k tomu nenáročnost pěstování a snadné množení, je jasné, proč se těší takové oblibě.
Okrasná kopřiva, koleus, pochvatec, kopřivěnka, latinsky Plectranthus, Coleus, Solenostemon, to vše jsou názvy jedné a téže rostliny, která pochází z jihovýchodní Asie a Austrálie, ale jako okrasná rostlina se rozšířila po celém světě. Vyšlechtěné exempláře, označované souhrnně jako Coleus-Blumei-hybridy, se od sebe liší nejen různým zbarvením a tvarem listů, ale i kresbou, kterou na nich můžete vidět. Okrasná kopřiva je letnička, která vynikne jak v nádobě třeba na balkoně, tak na záhoně. Koleus lze jednoduše kombinovat s jinými rostlinami. Aby byl výsledný dojem co nejlepší, sesazujte pestřejší kultivary se vzhledově méně nápadnými druhy.
Jak je pěstovat a na co si dát pozor?
Pěstování okrasných kopřiv je poměrně snadné. Pamatujte, že k vyrovnanému růstu potřebují velmi světlé stanoviště – ve stínu se listy vybarvují výrazně méně nebo vůbec, tma a chlad mohou způsobit opad listů. Opatrní ale buďte u velmi světlých odrůd. Jsou citlivé na slunce, které jim je schopno popálit listy, a to obzvláště hned zjara, kdy se rostliny umísťují ven. Také pěstujete-li africké kopřivy v bytě, za sklem okna, je vhodné chránit je – podobně jako třeba orchideje – před letním poledním úpalem.
Zeminu udržujte vlhkou, ne však přemokřenou. Při pěstování v květináči jsou výborným řešením samozavlažovací truhlíky. V důsledku přelití se mohou objevit houbové choroby nebo černání stonků. Stane-li se vám přes veškerou snahu, že kopřivěnka přeschne a opadají jí listy, rozhodně ji nevyhazujte! Květináč postavte do větší nádoby s vodou a nechte ho tam tak dlouho, dokud budou ze substrátu vycházet vzduchové bublinky. Většinou to stačí a rostlina se zase vzpamatuje. Pokud by to však nepomohlo, seřízněte ji, znovu obrazí. Rostlinám dopřejte pravidelné hnojení a propustný, spíše lehčí substrát. Pozor dejte na vysoký obsah dusíku v hnojivech, po kterém listy ztrácejí pestré zbarvení. Rostlina má květy modrofialové barvy, ty jsou nenápadné, drobné, v porovnání s listy méně atraktivní, a protože rostlinu jejich tvorba vysiluje, pěstitelé se snaží o jejich včasné a pravidelné odstraňování. (Pokud se nesnaží získat semena.)
Necháte barevné kopřivy přezimovat? Rozhodněte se podle podmínek, které máte
Ač se v krajině jejich původu jedná o trvale rostoucí rostliny, u nás se okrasné kopřivy pěstují vesměs jako letničky. Pokud byste je však chtěli uchovat i přes zimu, bude pro ně nejvhodnější místnost s teplotami od 10 do 12 stupňů Celsia, nejsou totiž mrazuvzdorné. Při vyšší teplotě je nutné zajistit jim velmi světlé umístění. Vzhledem k tomu, že starší exempláře bývají vespod bez listů, je vhodné seříznout je a poté pravidelně zaštipovat, aby se zahustily a větvily. Vůbec nejlepší je nechat koleusy přezimovat, zjara je využít jako matečnice k získání řízků a pěstovat si takto každoročně nové rostliny. Řízky si nachystejte asi pěticentimetrové – s vrcholkem a jedním až dvěma listy a nechte je zakořenit v substrátu ze směsi písku a rašeliny či naprosto jednoduše ve skleničce s vodou. Zakoření do týdne, potom je rozsaďte do květináčů.
Koleus se dá množit i generativně, tedy pomocí semen. Zvládnete to bez obtíží i v domácích podmínkách. Semena jsou černá, lesklá, mají čočkovitý tvar. Vysévají se od ledna do března, vzchází asi po čtrnácti dnech. Semínka afrických kopřiv snadno seženete v kterémkoliv zahradnictví, sáček stojí kolem 27 Kč. Květy modrofialové barvy (viz foto v galerii) jsou nenápadné, drobné, v porovnání s listy méně atraktivní, a protože rostlinu jejich tvorba vysiluje, pěstitelé se snaží o jejich včasné a pravidelné odstraňování.
Zdroj náhledového obrázku: iStock
Zdroj: autorský článek, gardenersworld.com, gardeningknowhow.com