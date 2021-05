Začněte u dřevin

Mnoho zahradních dřevin se stříhá v předjaří. Výjimkou, na kterou není radno zapomínat, jsou druhy kvetoucí brzy na jaře. S jejich střihem rozhodně počkejte až po odkvětu. Proč? Aby mohly vykvést s příchodem jara, mají květní pupeny vytvořené už z loňska, a pokud byste se do stříhání pustili v předjaří, odstraníte je, a tím přijdete o veškerou nádheru květů.

Stejně jako je třeba řez neuspěchat, nesmíte ho ani odsouvat. Pusťte se do něj hned, jakmile dřeviny odkvetou. To proto, aby si na příští rok opět stihly vytvořit květní základy. Jen tak se opět dočkáte jejich květů.

Zlatice

K nejznámějším exemplářům z této skupiny dřevin patří zlatice. Nejbohatěji pokvetou na loňských výhonech, na starším dřevě naopak ne. Všechny větve, na nichž byly květy, seřízněte o třetinu až polovinu. Výhony přestárlé, křížící se či jinak překážející, odstraňte hned u země. Jedná se o udržovací každoroční řez. Vždy po třech až čtyřech letech nastává doba vhodná k celkovému zmlazení keře, kdy nejstarší větve seříznete na délku asi patnáct až dvacet centimetrů od země a u ostatních větví provedete udržovací řez.

Šeřík

Ačkoliv šeříky najdete i volně v přírodě, všimněte si, že se většinou nejedná o kvetení obzvlášť bohaté. To proto, že po odkvětu nikdo neodstranil jejich květy, takže se tvořila semena, což keře vysílilo. Chcete-li si tedy zajistit do dalšího roku záplavu voňavých květů, asi týden po odkvětu všechna květenství odstraňte. Tento sestřih je vhodný především u mladých rostlin, starší snesou i případný radikálnější řez. Nevyhýbejte se mu a pusťte se do něj bez obav, jinak se šeřík vytáhne příliš do výšky, ale spodní větve zůstanou holé.

Sakura

V podobnou dobu jako šeříky a zlatice kvetou i sakury, takže jeden by si myslel, že i pro ně platí výše napsané. Omyl! Řezu se raději vyhněte. K jemně působící sakuře přistupujte s citem! Výjimkou jsou jen staré větve, ty však odstraňte už v předjaří. Vzhledem k tomu, že sakury se roubují na podnož, ohlídejte si, zda z ní nevyrůstají nějaké větvičky. Pokud ano, celé je odstřihněte. Větve u převislých odrůd, na nichž se vytvořilo jen málo květů, po odkvětu zakraťte. Je-li třeba upravit tvar koruny, vhodné období nastává v srpnu.

Dřín

Dříny už jsou v tuto dobu odkvetlé, jejich květy patří k těm nejranějším. Ani u nich se řez nedoporučuje. Kromě toho, že byste se připravili o plody, byla by škoda ničit zajímavý habitus, který je pro pomalu rostoucí dříny typický. Odstraňujte tedy jen větve, které uschnou či si vzájemně zavazí, a vyhněte se jejich zkracování.

Šácholan

Šácholany čili magnólie můžete po odkvětu seříznout, ale týká se to pouze mladých rostlin. Přírůstky se dají zkrátit až o polovinu, aby došlo k rozvětvení tam, kde je to vhodné. Starší stromy už netvarujte, citlivě odstraňujte jen suché či nějak poškozené větve.

Tavolník

Zajímavou skupinou jsou tavolníky, neboť co platí u jednoho, nemusí platit u druhého. Existuje sice mnoho kultivarů a různých druhů, ale snadno je můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho, na jakém dřevě kvetou. Do první skupiny řadíme druhy vykvétající na letorostech, tedy na větvích, které v letošním roce vyrostou – veškeré jejich větve seřízněte v předjaří až u země. Druhou skupinu představují druhy kvetoucí na dvouletém dřevě a právě ty seřízněte stejně jako zlatici až po odkvětu. Při nákupu těchto rostlin se informujte, do které ze skupin druh, který si pořizujete, patří.

Pokračujte cibulovinami

Nezapomínejme ani na typicky jarní rostliny, jež zdobí naše zahrádky právě teď, tulipány různých barev počínaje. Hned jak odkvetou, odstraňte květy těsně pod okvětními lístky, abyste zabránili tvorbě semen. Vysiluje to rostlinu, v důsledku čehož se cibule zmenšuje a dělí. Pokud stříháte květy tulipánů do vázy, tedy i se stvolem, udělejte to tak, abyste na rostlině nechali minimálně dva dolní listy, které cibuli zajistí dostatečnou výživu.

Stejně jako u tulipánů odstraňujte květenství co nejdříve po odkvětu i u dalších jarních cibulovin – krokusů, narcisů, modřenců, a především hyacintů. Listy na rostlinách naopak nechte, a to i v době, kdy budou žloutnout a uvadat. V tu dobu přechází výživa z listů do cibulí a ty se postupně zatahují. Teprve poté, co nadzemní části zcela zaschnou, můžete je odstranit a cibule vyjmout ze země, pokud tak činíte.

Nevynechejte ani pokojovky

Orchideje

Momentálně vám možná doma kvetou orchideje – nejčastěji Phalaenopsisy – a kalanchoe. I pro ně platí pravidlo odstranění odkvetlých květů. Zatímco u většiny orchidejí je třeba odstranit květní stvol hned na bázi rostliny, u Phalaenopsisů nemusíte být tak striktní, protože na stejném stonku umí často vykvést ještě jednou. Seřízněte jej proto až nad posledním očkem, tedy tím, které se nachází hned pod květem. Pokud stvol přesto začne schnout a nový květ se neobjeví, seřízněte jej asi centimetr od báze rostliny.