Ocet využijete při úklidu i na praní: Jak na to?

Přestaňte konečně kupovat desítky produktů do domácnosti, buďte šetrnější k sobě, své peněžence i přírodě. Láhev obyčejného octa stojí méně než 10 korun, určitě se vyplatí mít jednu v zásobě doma. Stejný efekt bude mít i o něco dražší jablečný či vinný ocet. Tato kyselá tekutina nepatří jen do salátu, utopenců a omáček, sáhnout po ní můžete pokaždé, když potřebujete něco vyčistit, vyleštit, vyprat, zbavit se zápachu, mastnoty, škůdců a plísní.



Ocet najde využití v každé místnosti domu, ať už si vyberete jakoukoliv. Možná jeho využití vypadá na první pohled podivně, ale všechny triky fungují. Je jen na vás, jaký se rozhodnete vyzkoušet.

Úklid kuchyně zvládne na jedničku

Nerezové části kuchyně vypadají pěkně v showroomu kuchyňských studií, jakmile si je pořídíte domů, zjistíte, že péče o ně může dát pěkně zabrat. Když si ale na pomoc vezmete ocet, práci si usnadníte a navíc docílíte i vysokého lesku.



Na základní úklid postačí roztok octa a vody. Můžete jej mít nachystaný v rozprašovači či smíchat přímo před použitím. Není třeba oplachovat, stačí otřít čistým hadříkem či papírovou utěrkou.

Dezinfekce lednice i odstranění zápachu

Směs octa a vody využijete k čištění a dezinfekci ledničky, odpadkového koše, zvířecích záchodů i různých příbytků pro domácí mazlíčky. Prostě všude tam, kde přetrvává zápach, kterého není snadné se zbavit.



Skvělý je ocet v kombinaci s jedlou sodou, sílu tohoto komba využijete například při čistění sporáku. Připečené fleky a kousky jídla stačí posypat jedlou sodou a zalít octem. Šumivá chemická reakce, která nastane, uvolní připečeniny, které pak jdou snadno odstranit. Pokud je sporák hodně zašlý a nejde vyčistit na první pokus, stačí postup zopakovat.



Ocet využijete při čistění mikrovlnky. Ocet v poměru jedna ku jedné s vodou smíchejte v misce, umístěte ji na otáčecí talíř a přístroj nechte běžet 5 minut na ten nejvyšší výkon, pára stoupající z tekutiny dokáže uvolnit všechnu mastnou špínu, která je na stěnách mikrovlnky usazená. Pro lepší účinek neotvírejte přístroj hned, ale klidně ještě pár minut počkejte. Vnitřek přístroje pak stačí otřít hadříkem či papírovou utěrkou.

Vyrobte si vlastní roztok proti zápachu

Pokud vám ocet páchne, využijte slupky z pomerančů či citronů k překrytí pachu. Jakmile sníte pomeranč nebo použijete citron, slupky strčte do sklenice a zalijte octem. Až bude sklenice plná, nechte macerovat zhruba tři měsíce. Dvakrát týdně protřepejte. Po uplynutí doby přelijte přes utěrku či kávový filtr a nalijte do lahvičky s rozprašovačem. Díky síle citrusů bude tento čistič ještě účinnější a navíc antibakteriální.

Pomocí kombinace sody a octa vyčistíte ekologicky i koberec. Smíchejte sodu, ocet a vodu tak, aby vznikla hustá pasta. Místo sody lze použít i sůl. Kartáčkem naneste na koberec a vykartáčujte. Nechte uschnout, nakonec vysajte zbylý prášek. V případě, že je koberec skutečně hodně zašpiněný, přidejte do směsi dvě lžíce boraxu. Octem omyjete i stopy po propisce ze zdi či tkanin.

Poradí si s vodním kamenem i usazeným mýdlem

Skvrny od vodního kamene a mýdla ve sprchovém koutu jsou hodně odolné a vyčistit je bývá problém. Proto jim předcházejte. Naplňte stěrku s rozprašovačem octem a několika kapkami mýdla, a až skončíte sprchu, rychle setřete stěny sprchového koutu a opláchněte vodou. Už nikdy nebudete muset trávit hodiny drhnutím mýdlových skvrn a zbytků.



Neředěný ocet rozprášený na toaletě zbaví místnost zápachu, zatímco ocet nalitý do mísy umožní vydrhnout vodní kámen i usazeniny. Nechte působit nejlépe přes noc a teprve potom vezměte na pomoc štětku. Pro příjemnější vůni celé místnosti na závěr použijte několik kapek éterického oleje.

Při praní ocet udělá dobrou službu

Půl hrnku této kyselé tekutiny do pracího cyklu vám pomůže zbavit se statické elektřiny v oblečení a zabrání ulpívání chuchvalců na oblečení. Stejné množství octa využijete i v případě, že zapomenete mokré prádlo v pračce přes noc. Stačí ho prohnat krátkým cyklem společně s několika kapkami éterického oleje a po zápachu ani stopy.

Nové oblečení před prvním praním namočte do octa na pár minut, zajistíte stálost barev. V lázni z vody a octa nechte přes noc zašedlé ponožky či sportovní oblečení a uvidíte, že po vyprání budou jako nové. A protože ocet působí na vodní kámen, přidáním octa do pračky při praní ručníků zajistíte, že vaše ručníky budou znovu měkké a nadýchané.

Na sílu octa vsaďte i na zahradě

Zbavte se plevele a nežádoucí trávy tím, že na nechtěné rostliny nastříkáte neředěný ocet. Na obzvlášť odolné druhy plevele nastříkejte směs octa a soli. Naopak uvadající rostliny ve váze oživíte, když do vázy nalijete vodu s jednou lžičkou cukru a dvěma lžícemi octa.

Vychytávky navíc

Jestli máte rádi čisticí ubrousky, ale nepoužíváte je, protože vás trápí jejich neekologičnost, udělejte si vlastní. Smíchejte čtvrt hrnku octa, čtvrt hrnku vody a 2 lžíce jedlé sody a pár kapek citrusového éterického oleje, nalijte do uzavíratelné nádoby, do které jste předtím vložili i ubrousky, a důkladně protřepte. Po úklidu ubrousky vyperte a můžete je používat stále dokola.



Zaschlé štětce od barvy očistíte, když je namočíte do hrnce s octem. Nechte je máčet zhruba hodinku, pak ocet na kamnech přiveďte k varu. Nakonec opláchněte pod tekoucí vodou.



Lesk koženým kabelkám a botám vrátíte, když je přetřete hadříkem namočeným v octě. Lesk koženému nábytku dodáte smícháním jednoho dílu octa a jednoho dílu lněného oleje.



Zarezlý šroubek povolí, když na něj nalijete ocet a necháte chvilku působit.