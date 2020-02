Moderní obývák by měl být zařízený jednoduše a funkčně. Důraz je kladen nejen na design, ale zároveň i na pohodlí, komfort a praktičnost. Je to místo, kde chceme trávit svůj volný čas, setkávat se s ostatními členy rodiny, povídat si, dívat se na filmy, hrát společenské hry. Než se ale pustíte do zařizování, vyberte si svůj styl. Trendem jsou minimalistické interiéry zařízené například ve skandinávském stylu. Pokud se vám ale zdají příliš studené a sterilní, můžete klidně zvolit třeba stále populárnější boho styl.

Jakou podlahu do obývacího pokoje?

Kobercům položeným po celé ploše místnosti už odzvonilo. Podlaha by měla být nejen designově zajímavá a nadčasová, ale zároveň příjemná na dotek a také snadno udržovatelná. Vždyť právě v obývacím pokoji se pohybuje celá rodina nejčastěji, což se odráží i na množství prachu a drobného nepořádku. Oblíbené jsou přírodní materiály, jako jsou dřevo a kámen, moderní jsou například i podlahy z betonu či třeba dlažba. Sáhnout můžete po plovoucí podlaze, parketách, linoleu, marmoleu nebo třeba korku. Relativní novinkou pak jsou lité epoxidové podlahy, které výborně vedou teplo.

Jak na nábytek? Vsaďte na vzdušnost

Jednoduchost je ostatně současným trendem. Nezaplňujte obývák zbytečným nábytkem. Příliš úložných prostor je přežitkem z dob minulých. Neskladujte zbytečnosti, raději se jich zbavte. Když se uloženými věcmi proberete, zjistíte, že většinu z nich ke svému životu vlastně vůbec nepotřebujete. Nábytek zredukujte na jeden či dva zajímavé funkční kousky nejlépe na nožičkách, na stěnu přidejte poličky. Nepodceňte ani výběr konferenčního stolku. Zapomeňte na nepraktické masivní stolky z minulosti. Zvolte raději sestavu tří různě velkých stolečků, které lze zasunout do sebe a v případě nutnosti rychle přemístit, kam je právě potřeba.

Jak vybrat sedačku? Nenechte se svázat konvencemi

Obývací pokoj je místem, které by mělo sloužit především k odpočinku a relaxaci. Vhodné místo k pohodlnému posezení je tak klíčovým prvkem celé místnosti. Podřiďte ho množství lidí, kteří se v pokoji budou scházet. Obvykle pokoje zdobí sedací souprava do tvaru písmene L v místnostech menších či do tvaru písmene U v těch prostornějších. Nebojte se ale při zařizování popustit uzdu fantazii. Dejte přednost modernímu pohodlnému sezení. Místo fádní sestavy vyberte třeba nějaké výraznější designové sofa, kterým pokoj oživíte.

Ve velkém pokoji zase místo jedné masivní sedačky klidně pořiďte dvě subtilnější. Jejich rozmístění je variabilnější a působí společenštěji. Nebo jednoduchou dvojmístnou sedačku doplňte třeba dvěma výraznými ušáky. Skvělým prvkem je také závěsné křeslo visící ze stropu, které si oblíbí nejen děti, ale i dospělí. Přidat také můžete různé taburety a podnožky, které v případě potřeby mohou dočasně posloužit třeba k usazení návštěvy. U malých pokojů se sedačky klidně vzdejte úplně, sezení udělejte z pohodlných, ale minimalistických křesel, jejich konstrukci tvoří obvykle dýhová překližka, zaberou podstatně méně místa.

Světlo a barvy

Velmi důležité pro celkovou atmosféru obývacího pokoje je osvětlení. S jedním centrálním lustrem zajímavou atmosféru nevybudujete. Vedle základního světla, které svítí shora, a lampy na čtení nezapomeňte na bodové, náladové a případně i barevné osvětlení. Vždyť správná barevnost dokáže rázem zvednout náladu.

* Pokud máte tmavou podlahu, nekupujte nábytek v příliš tmavých odstínech.

* Jestli chcete mít vybavení pokoje a bytový textil v zářivých barvách, základ místnosti by měl být neutrální.

* Výrazné barvy se však mohou po čase omrzet, proto je doporučujeme používat spíš na doplňky, které lze po nějaké době snadno vyměnit.

* Do menší místnosti vybírejte světlejší barevnost, neboť opticky zvětšuje.