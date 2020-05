Jak vybrat truhlíky a květináče

Truhlíky pro okrasné rostliny na balkoně – jak vybrat?

Kdo má balkon, chce ho většinou mít rozkvetlý. Jaký vybrat truhlík? Běžný plastový truhlík v hnědé nebo bílé barvě mívá délku od čtyřiceti do šedesáti centimetrů. Koupíte i truhlíky delší než metr, ovšem výška a šířka je u všech délek stejná. Jako nádoba pro pěstování balkonových rostlin není nejvhodnější.

Pokud mu neuděláte do dna potřebný počet odtokových otvorů, pak v něm rostliny buď utopíte (při deštivém počasí stoprocentně), nebo uvaříte. Slunce v létě truhlík lehce zahřeje na padesát pět stupňů a rostlina se může rozloučit s kořeny.



Jestli tedy trváte na nejlevnějších truhlících, pak (kromě odtokových otvorů) nezapomeňte na dobrou drenážní vrstvu. Truhlík osázejte nenáročnými rostlinami – můžete zkusit afrikány, nestařec, černuchu, to jsou rostliny, které snesou i sucho a méně prostoru. Rozhodně nepočítejte s tím, že vypěstujete obrovské závěsy pnoucích pelargonií, petúnií či jiných atraktivních balkonovek.

Je samozavlažování zaklínadlem úspěchu?

Vypadá to, že koupí samozavlažovacího truhlíku nebo květináče je problém vyřešený. Aby to nebylo tak jednoduché, budete mít na výběr z několika typů. Někteří výrobci nabízejí k prodeji truhlíky v délkách od čtyřiceti do osmdesáti centimetrů s plastovou vložkou ve dně – tedy s jakoby dvojitým dnem, kde do zásoby vody zasahují knoty, kterými voda vzlíná ke kořenům.

Někdy je truhlík opatřen variabilním nalévacím otvorem (zprava či zleva) a hladinoměrem ukazujícím zásobu vody. Dobrou maličkostí je spona, která zabraňuje rozklesnutí nádoby. Při zvýšené péči se lze dočkat celkem uspokojivých výpěstků. Zásoba vody se pohybuje mezi dvěma až třemi litry vody, což ale není pro rostliny dostačující a v horkých dnech musíte vlhkost substrátu stále sledovat.

Truhlíků a květináčů je na trhu velké množství, vždy se raději poraďte, které jsou pro konkrétní účel ideální. Velmi populární jsou například proutěné košíky vystlané zevnitř igelitem. Ty se však hodí jen na dočasná aranžmá, například na Velikonoce. Dlouhodobě v nich rostliny nepěstujte.

Zajímavý je materiál polystone, který se vyrábí z pryskyřice, kamenné moučky a sklolaminátu a připomíná přírodní kámen. Stále oblíbenější jsou i moderní materiály, jako jsou sklolaminát a hliníkolaminát, jejichž výhoda spočívá v tom, že jsou velmi pevné a odolné, zároveň ale lehké.

Při výběru hraje důležitou roli i velikost. A to hned z několika důvodů. V první řadě by měl nový květináč nebo truhlík poskytnout dostatek místa rostlině či rostlinám, které do něj chcete zasadit. Vždy vybírejte květináč o několik málo centimetrů větší, než si myslíte, že potřebujete. Květině více prostoru jen prospěje a vás ušetří příliš častého přesazování.