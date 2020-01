Odstraňte vady na kráse

Ať už máte byt jako z předních stránek časopisů o bydlení, nebo bydlíte po svém, určitě najdete někde v bytě místo, které vám pije krev. Prostě vám zkazí radost, kdykoliv se na něj podíváte. Mohou to být popraskané dlaždičky, špinavé spáry, počmáraná omítka, na níž se vyřádily děti, ale i nevyhovující skříňka pod umyvadlem nebo prostě celá jedna místnost.

V letošním roce se na dané místo zaměřte a proměňte ho k obrazu svému. Vaší psychice to rozhodně prospěje a vynaložených peněz nebudete litovat.

Zbavte se zbytečností

Máte pocit, že se doma nemůžete pořádně nadechnout? Možná je to proto, že prostě máte doma moc věcí. Je to nemoc moderní doby, lidé se obklopují hromadou věcí, které vlastně ani nepotřebují a které jim jen ubírají prostor a životní energii.

Ten fakt si uvědomuje čím dál víc lidí, kteří se ve saze nadbytečným věcem uniknout vydávají na cestu minimalismu. Nejde o to žít mezi holými stěnami s jednou dřevěnou židlí, jde o to mít jen věci, které dotyčný skutečně potřebuje. Minimalista věci, které mu neslouží, daruje, pošle dál, prodá. Najde jim jiné využití. Nebo je dokonce i vyhodí, jen aby měl doma víc prostoru.

Minimalismus jste si mohli vyzkoušet v minimalistické výzvě, teď mu dejte prostor ve velkém. Uvidíte, že věci, kterých se zbavíte, vám chybět nebudou a bude vám doma volněji. Začněte připomínkami nepěkných událostí vašeho života, ať už jde o upomínky na nepovedený vztah, pokaženou dovolenou nebo průšvihy vašich dětí. Ty vám určitě chybět nebudou, a když uvidíte, jak se vám uleví, namotivuje vás to k dalším čistkám.

Ale pozor. Zvlášť pokud je vás doma víc, budou se věci vracet. Možná ne ty samé, ale když polevíte v ostražitosti, možná za půl roku zjistíte, že zbytek rodiny se zase obklopil „nepořádkem“. Je to těžký boj, ale když vydržíte, můžete ho časem vyhrát.

Obklopte se milými věcmi

Ať už jde o obrázky vašich dětí, fotky příbuzných, suvenýry z dovolené, nebo třeba hrneček na kávu, který vám padne přesně do dlaně – věci, které vám zlepší náladu, potřebujete i jako minimalista. Jde o to vybrat ty pravé a odhadnout jejich správné množství. Když už jich je moc, snadno se změní v nepořádek, který dusí.

Víc uklízejte. Hlavně na stole

Možná není úklid váš šálek kávy, možná ho dokonce nesnášíte, ale pravdou zůstává, že nepořádek v bytě předznamenává nepořádek v duši. Není třeba, aby váš byt byl jako ze škatulky, ale obrovské hromady ošacení, nepořádek na stole a centimetr prachu na poličkách vás na první pohled rozladí. Zaměřte se na pravidelný základní úklid a uvidíte, jak se vám bude doma lépe dýchat.

Začněte třeba tím, že budete uklízet na jídelním i pracovním stole. Jde o jedny z největších celistvých ploch v bytě, a když tyto nejsou uklizené, má to na psychiku značný vliv. Stůl bez nepořádku dobře vypadá a vytváří dojem, že i ve vašem životě je vše v pořádku.

Další velkou plochou je postel. Když hned po ránu ustelete, budete mít pocit, že jste začali den aktivně.

Spojte se s přírodou

Zelená bude v následujících letech trendy, tak se nebojte pustit si tuhle barvu do bytu. A nejlépe uděláte, když to bude i ve formě živých rostlin, které vám do domácnosti vnesou kus živé přírody. Většina rostlin vám doma pomůže, protože čistí vzduch, pohlcují toxické látky a celkově napomáhají prostředí.



Vyberte si fíkus, anturii, tchynin jazyk, ledviník nebo dracenu, což jsou rostliny, které příliš péče nepotřebují a udělají hodně radosti. Při výběru berte ohled na děti a domácí mazlíčky, protože některé rostliny jim nesvědčí. Větší množství pokojovek zvažte i v případě, že máte doma vysokou vzdušnou vlhkost.