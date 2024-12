Proč se jí čočka na Nový rok?

Neopouštějte starý novoroční zvyk a pochutnejte si na vařené čočce! Pokud si ji dopřejete hned v prvním dni nového roku, má vám po celou jeho dobu podle pověry přinést dostatek peněz. Že vám klasická čočka nechutná? V tom případě zkuste některý z následujících moderních receptů, díky nimž zjistíte, že čočka může chutnat jinak, než jste zvyklí. Tato výživná luštěnina obsahuje množství bílkovin, železo a kyselinu listovou, navíc má málo tuku, a proto je vhodné ji zařadit do jídelníčku nejen na první den nového roku. Uvidíte, bude chutnat i dětem.

Kořeněná černá čočka s mrkví

Na tomto jednoduchém pokrmu si pochutnají i zarytí vegetariáni. Místo klasické čočky použijeme čočku černou – Belugu. Jak popisuje autorka receptu Míša Šupáková, je drobná, rychle uvařená a po uvaření perfektně drží tvar. Název získala díky svému vzhledu – uvařená je lesklá a vypadá jako černý kaviár Beluga. Můžete si ji uvařit jako běžnou čočku nebo ji použít do salátu či na ozdobu chlebíčků. Míša, jejíž recepty najdete na foodblogu Cooking with Šůša, ji připravila s orestovanou mrkvičkou, kari a zázvorem.



Co budete potřebovat:

200 g černé čočky

2 mrkve

1 cibuli

lžíci másla

½ lžičky kari

½ lžičky sušeného zázvoru (mletého)

sůl

vejce (na volské oko)

Postup:

Černou čočku uvařte podle návodu na obalu a odložte stranou. Na másle orestujte nadrobno nakrájenou cibuli, po chvilce přidejte očištěnou a na plátky nastrouhanou mrkev a restujte ještě dalších asi 5 minut. Okořeňte zázvorem, kari, osolte a nakonec vmíchejte uvařenou čočku. Podávejte s volským okem.

Salát s čočkou Beluga, cuketou a avokádem

I v druhém receptu od Míši opět využijeme černou čočku a pomocí limetkové zálivky, cukety a avokáda vytvoříme lehký salátek. Salát je rychlý na přípravu a jediné, co musíte uvařit, je čočka. Pak už jen stačí nakrájet ostatní suroviny.



Co budete potřebovat:

1 hrnek čočky Beluga

1 menší cuketu

1 zralé avokádo

šťávu z půlky limetky

hrst mátových lístků

2 lžíce olivového oleje

hrubozrnnou mořskou sůl

Postup:

Čočku uvařte podle návodu na obalu, vodu slijte a odložte stranou. Cuketu oloupejte a škrabkou na brambory naloupejte na tenké plátky. Avokádo nakrájejte na menší kostičky. Takto připravenou zeleninu vmíchejte do čočky, přidejte limetkovou šťávu, nakrájené lístky máty, olivový olej a sůl. Vše promíchejte a můžete podávat.

Čočka s klobáskou z Umbrie

Nelekejte se při čtení názvu, že klobásky z Umbrie doma nemáte! Z vepřového masa si je totiž připravíte sami, a to podle receptu manželské dvojice, kterou tvoří Kuba a Blanka Kardovi. Znát je můžete z foodblogu Kublanka vaří doma. V hlavní roli se tentokrát představí čočka zelená.

Co budete potřebovat:

Na čočku:

2 stroužky česneku – oloupané a rozmáčknuté

50 g sušených rajčat v olivovém oleji – nakrájených na nudličky

6 lžic olivového oleje

250 g francouzské zelené čočky

450 ml kuřecího vývaru

2 stonky řapíkatého celeru – nakrájený najemno

Na klobásky:

500 g mletého vepřového masa (např. libovější krkovice)

50 ml červeného vína

1 lžičku semen fenyklu

1 chilli papričku – zbavenou semínek, nakrájenou najemno

1 lžičku najemno nasekaného rozmarýnu

olivový olej na smažení

čerstvě mletý černý pepř

sůl

Postup:

Ve velké pánvi rozehřejte na mírném ohni 6 lžic olivového oleje a nechte na něm orestovat nakrájená rajčata spolu s rozmáčklými stroužky česneku. Jakmile začnou stroužky česneku zlátnout, přidejte čočku, řapíkatý celer a zalijte kuřecím vývarem. Nechte vařit na mírném ohni za občasného míchání do změknutí (20 až 30 minut). Uvařenou čočku stáhněte z ohně, zakryjte poklicí a udržujte až do podávání v teple.

Mleté maso důkladně promíchejte s najemno nakrájenou chilli papričkou, semeny fenyklu, červeným vínem, pepřem a solí. Z dobře promíchaného masa tvarujte klobásky o průměru 3 cm a o délce 8 cm (5 až 6 kusů) a zabalte je do alobalu – jeho konce dobře utáhněte. Ve velkém hrnci přiveďte k varu větší množství vody, ve které nechte 2 až 3 minuty klobásky zabalené v alobalu povařit. Díky tomu budou držet pohromadě. Jakmile vyplavou na hladinu, vyndejte je z vody a nechte mírně vychladnout. Poté je vybalte z alobalu a potřete olivovým olejem. Smažte nebo grilujte je na mírném ohni ze všech stran dozlatova (asi 5 minut). Opečené klobásky přidejte do pánve s čočkou a na mírném ohni nechte vše povařit zhruba 5 minut. Ihned podávejte. Pokud máte rádi přílohu, můžete zvolit bílý chléb nebo uvařené brambory.

Teplý salát s houbami a čočkou

U některých ingrediencí byste řekli, že se k sobě hodit nebudou, když je ale vyzkoušíte pospolu, zjistíte, že je to fenomenální! A stejně je tomu s následujícím receptem, který připravila Kaya Kounová Roubíčková, jejíž recepty najdete na foodblogu S vášní pro jídlo. V hlavní roli se opět představí černá čočka.

Co budete potřebovat:

200 g čočky Beluga

200 g drobných pevných lesních hub na plátky

olivový olej

stroužek česneku

sůl

šťávu z poloviny citronu

balení rukoly

Postup:

Čočku propláchněte a podle návodu uvařte doměkka, ale ať se vám nerozvaří! Na olivovém oleji nechte zesklovatět nadrcený česnek, přidejte plátky hub, osolte a zvolna opékejte dozlatova. Až se houby opečou, odstavte je z pánve a na stejném oleji (podle potřeby olej přilijte) se zbytky česneku krátce opečte i čočku. V misce ji pak promíchejte s houbami, zakápněte citronovou šťávou a dosolte. Salát na talíři posypte rukolou, sýromilci mohou přidat ještě parmazán.

Marocká kořeněná čočka

Ochutnáváte-li rádi exotická jídla, mohl by vás zaujmout recept, v němž Kaya kombinuje čočku s římským kmínem, kurkumou a koriandrovými semínky.

Co budete potřebovat:

dvě hrsti čočky (ideální by spíš byla malá zrna, já použila klasickou)

cibuli

velké rajče

polovinu papriky

lžíci rajčatového protlaku

stroužek česneku

po lžičce mletého římského kmínu, kurkumy, pepře, koriandrových semen a papriky

dvě lžíce olivového oleje

dvě lžíce čerstvého koriandru

sůl

Postup:

Čočku uvařte podle návodu. Mezitím nechte na oleji zesklovatět nadrobno nakrájenou cibuli, přidejte nasekaný česnek a všechno mleté koření a ještě dvě minuty opékejte. Přisypte na kostky nakrájené rajče, papriku, protlak, koriandr a trochu vody a nechte provařit několik minut do změknutí zeleniny. Nakonec přidejte uvařenou čočku a dosolte. Výsledná směs by měla mít kolem sebe trochu omáčky a podle chuti je možné přidat chilli, které tomu dodá říz.