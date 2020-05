Nejspíš už jste o něm slyšeli, ale možná vůbec netušíte, co si pod pojmem neviditelný obrubník představit. A to je škoda. Jde totiž o skutečně praktickou vychytávku, která vám pomůže při budování či úpravě zahrady, případně dalších ploch kolem domu. Nejčastěji se vyrábí z plastu, přesněji řečeno z recyklovaného polypropylénu, na tento typ se tentokrát soustředíme, sehnat se dá ale i pozinkovaná varianta.

Nejen ohraničení záhonu. Kde ho ještě využít?

Je ideálním řešením v případě, kdy od sebe potřebujete oddělit dvě plochy tak, aby to nebylo vidět, případně plochu olemovat či ohraničit. A to ať už jde o jakékoliv povrchy. Skvělou práci odvede při oddělení záhonů od trávníku, olemování stromů a keřů v trávníku, vymezení cest, chodníků a zahradních cestiček, zajištění ploch ze štěrku, písku nebo mulčovací kůry.

Hodí se ale i pro olemování a zpevnění plochy vytvořené ze zatravňovacích dlaždic, stejně dobře jako plochy z dlažebních kostek, betonové nebo zámkové dlažby, litého a raženého betonu, cihlové dlažby a podobně. Báječně se hodí také jako zakončení zpevněných ploch kolem stěn domu.

Výhody neviditelného obrubníku

Jak už sám název napovídá, hlavní předností je především fakt, že není téměř vidět, a to ať ho použijete mezi jakékoliv povrchy. Další pak obrovská úspora práce a času, pokud s ním oddělíte záhonky od okolí. Nebude vám do nich totiž prorůstat plevel a tráva, a vy tak nebudete muset často plít. Velkou výhodou je také snadná manipulace, neviditelné obrubníky jsou totiž opravdu lehké. Navíc se snadno tvarují, snadno tak vytvoříte přímé linie, ale i různé vlny a obloučky. Výrobci také garantují dlouhou životnost, až 30 let. Materiál má úžasné vlastnosti, odolává teplotám od -40 do +60 stupňů Celsia, poškodit by ho neměl ani ostrý nůž sekačky.

Instalaci zvládnete sami

Nemusíte být extra zručný kutil, abyste si neviditelný obrubník položili vlastnoručně, bez pomoci odborníků. Pokud si ale na to přece jen netroufáte, můžete instalaci poptat u prodejce. Obrubník se instaluje do výšky povrchu terénu. Umožňuje tak téměř neviditelně oddělit jakékoli povrchy. Napojování jednotlivých kusů je díky zámkovému systému opravdu snadné. K tvarování do oblouků a zatáček pak potřebujete jen pilku nebo silné nůžky, kterými obrubník jen na rubové straně nastřihnete, a ten se tak stane ohebným a lehce tvarovatelným. K terénu se obrubníky připevňují pomocí hřebů, a to buď plastových, či kovových. Na jeden metr je potřeba asi dvou až tří hřebů, v případě náročnějšího tvarování jich ale budete muset použít víc. Materiál volte podle terénu, kam se obrubník chystáte pokládat. Do měkčího terénu vám budou stačit levnější plastové hřeby, do silně kamenitého terénu budete potřebovat hřeby ocelové.