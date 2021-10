V 90. letech minulého století začali chovatelé v Austrálii záměrně míchat Kavalír King Charles španěly a pudly, aby vychovali mírného a velmi chytrého psa. Experiment se podařil a poptávka po štěňatech stoupala, až se plemeno napevno usadilo mezi ostatními psy a dostalo jméno cavapoo nebo také cavoodle. V současnosti je velmi populární a není se co divit. Psi jsou totiž výborní rodinní mazlíčci, jsou chytří a loajální, skvělí „gaučoví“ povaleči i parťáci na výlet. Jsou hraví a hodí se k dětem, ale je třeba vychovat obě strany – divoce hrající si děti by mohly tohoto malého psíka poranit. Cavapoo má přátelskou povahu, a pokud je správně socializován a seznamování probíhá dostatečně pomalu, porozumí si nejen s jinými psy, ale dokonce i s kočkami.

Pes vhodný i pro alergiky?

Srst plemena může mít různé barvy, od bílé a krémové až po šedou a kaštanovou. Může být jednobarevná, ale častější je kombinace kaštanové a bílé, nebo dokonce tříbarevná varianta. Srst je obvykle krátká, přitom vlnitá nebo kudrnatá, na omak připomíná plyšáka – je měkká a mazlivá. Proto pes potřebuje pravidelnou péči o srst a kartáčování.

I přes hustou a bohatou srst může jít o plemeno, které je vhodné i pro alergika. Srst totiž málo líná, a tak se chlupy neválí po celém bytě a navíc nejsou příliš alergenní. Tuto vlastnost zdědil cavapoo po pudlech a rozhodně stojí za vyzkoušení. Huňatá srst psům též umožňuje snášet mírný chlad i teplo, ale stejně jako jiní psi by toto plemeno nemělo být ponecháno venku v extrémně teplých nebo extrémně chladných dnech.

Velikost je proměnlivá

Protože je Cavapoo relativně novým plemenem, existuje jen málo velikostních standardů. Jde o kombinaci plemen Kavalír King Charles španěl a pudl, a tak lze očekávat, že pes bude malý až středně velký. Většinou psi váží od 4 do 11 kilo a dosahují výšky od 22 do 35 centimetrů. Mezi jednotlivými zvířaty tak mohou být poměrně velké rozdíly.

Cavapoo má skvělou povahu

Cavapoo je tak populární, protože má výjimečně přátelskou povahu. Je to inteligentní plemeno, které doslova žije pro to, aby majitelům dělalo radost. Miluje chválu, díky čemuž je pes snadno trénovatelný, je to atletický typ, takže se hodí na soutěže agility a poslušnosti. Je hravý a láskyplný a rád tráví čas ve společnosti lidí. Potřebuje proto hodně pozornosti. Pokud tedy bývá přes den doma sám, je potřeba psa postupně na tento fakt naučit, jinak by mohl trpět separační úzkostí, která by se mohla změnit v destruktivní chování. Smutkem by vám pak rozkousal nábytek a zničil boty. Hledáte-li hlídacího psa, cavapoo není dobrá volba. Vetřelce by vítal jako příjemnou společnost.

Pravidelné prohlídky u veterináře jsou základ dobré péče

Každý pes potřebuje pravidelné prohlídky u veterináře, aby se případné zdravotní problémy odhalily včas. Cavapoo nepatří mezi přešlechtěná a často nemocná plemena, ale stejně jako původní plemena trpí na progresivní retinální atrofii (oční onemocnění), srdeční choroby a problémy s čéškami. Také má sklony k tloustnutí, takže potřebuje denně alespoň hodinovou procházku. Dejte pozor na velké množství potravy a různé pamlsky. Množství stravy konzultujte s veterinářem, který podle velikosti a věku daného zvířete poradí, jak velké porce by mělo dostávat. Pravidelně kontrolujte uši, zda neobsahují nečistoty a škůdce, a stříhejte drápy. Menší plemena jsou náchylná k zubním kazům, takže je třeba jim čistit zuby, případně volit vhodné kousací tyčinky.