Kancelářská práce lidskému tělu nesvědčí. Dlouhé hrbení nad počítačem způsobuje bolesti zad, krční páteře, migrény, ale časem například i problémy s hrudníkem. Lékem na bolesti je pravidelný pohyb, který svaly a vazy protáhne. Pokud ale člověk nemá tolik času na pravidelné cvičení nebo tělo bolí tolik, že pohyb ani není možný, je třeba ulevit si jinak. Než sáhnete po prášcích proti bolesti, můžete vyzkoušet masáž. Ta bolest dokáže porazit, protože napraví její příčinu.

Můžete se svěřit do rukou profesionála a nechat si bolavé partie namasírovat od něj, ale dokážete si poradit i sami. Doma a zadarmo. A dokonce jste sami sobě skvělým masérem, jen vy totiž víte, kde přesně vás to bolí a jak moc potřebujete zatlačit, aby „to“ povolilo.

Bolavá místa promasírujte míčky

Technik automasáží je hodně, za vyzkoušení určitě stojí masážní jóga prováděná pomocí speciálních míčků. Ty umožňují důkladnou masáž, která zasáhne nejen velké svaly, ale i vše, co se pod kůží skrývá (pojivové tkáně, nervy, fascie… ).

Taková masáž se odborně nazývá myofasciální a z názvu vyplývá, že tu jde především o fascie, tedy pojivové tkáně, které obalují nejen svaly jako celek, ale i jednotlivé svalové snopce a svalová vlákna. Když fascie nepracují, jak mají, dochází k přetížení tkání a svalů, což negativně ovlivňuje celé tělo a narušuje funkci jednotlivých orgánů, svalů, kloubů, šlach, krevního, lymfatického a nervového systému. A pokud jsou dlouhodobě zanedbávány nebo přetěžovány, může dojít dokonce ke zranění.

Masážní míčky jsou skvělým pomocníkem pro silný tlak v oblasti kyčlí, hýžďových svalů a zadních stehenních svalů, tedy všude tam, kde by profesionální masér použil tlak loktem. Když si na míčky lehnete, využijete vlastní hmotnost a promasírujete tak například prsní svaly, zadní deltové svaly a také široký sval zádový. Pomocí míčku promasírujete celé tělo, stejně jako jednu konkrétní oblast.

Na vyzkoušení stačí tenisák

Masážní míčky jsou skvělá věc, ale jde to i levněji. Místo míčků si vystačíte s obyčejným tenisákem. Pro masírování nohou, zejména zadní strany stehen, a hýždí je praktičtější váleček, který si snadno vyrobíte ze dvou tenisáků vložených do ponožky a stažených po stranách.

Při cvičení dýchejte zhluboka, při výdechu si představujte, jak z těla odchází všechen hněv a napětí. Masáž může bolet, protože tlak uvolní zatuhlá místa, ale neměli byste při ní vyloženě trpět.

Teplá vana uleví od bolesti

Vířivku doma asi nemáte, ale i obyčejná vana umí zázraky. Napusťte ji teplou vodou, přidejte pár kapek uvolňujícího esenciálního oleje nebo zapalte aromalampu a do lázně se na pár minut ponořte. Pro lepší atmosféru zapalte svíčky a pusťte relaxační hudbu, na internetu jí najdete dost.

Na masáž nohou využijete kamínky

Bolí vás často nohy? Potřebujete celkově povzbudit? Vyzkoušejte masáž chodidel. Nevadí, že ji neumíte. Postačí vám obyčejné oblázky, které nasypete třeba do krabice, do které se vejdou obě vaše nohy. Do krabice nasypte různě velké kamínky zhruba do výšky 5 centimetrů.

Pravidelné pošlapování napomáhá látkové výměně, podporuje žlučník i ledviny, zlepšuje funkci jater, zlepšuje paměť a povzbuzuje myšlení. Přitom stačí pár minut denně, třeba v koupelně při čištění zubů.

Nebo si rovnou postavte bosou stezku

Chůze naboso snižuje hladinu stresu, nerovnosti povrchu přirozeně procvičují a namáhají svaly, které noha při chůzi v botě nemusí téměř používat. Navíc masírují akupresurní body zodpovědné za správnou funkci vnitřních orgánů a tím jim pomáhají lépe fungovat.

Říkáte si: „Jenomže teď je zima, teď na bosou stezku není čas?“ Bosou dráhu si můžete postavit i doma a věřte, že děti takovou aktivitu ocení. Stačí pár oblázků, fazole, těstoviny, lego, pěnové podložky, kuchyňské houbičky, míčky…

Jednotlivé materiály můžete navrstvit jen tak na podlahu, ale uděláte nepořádek, který budete muset uklízet. Nebo je nalepte na nějakou podložku, lino či kus starého koberce.