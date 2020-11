Adventní kalendář i pro dospělé

Přestože má adventní kalendář potěšit především děti, najde se celá řada dospělých, kteří také milují drobná překvapení a prosinec a Vánoce si bez každodenního otvírání "okének" ani nedovedou představit. I proto je nabídka na pultech obchodů každý rok rozmanitější. Od těch klasických, co pod číslovanými okénky ukrývají malé čokoládky, které ale se skutečnou čokoládou nemají příliš společného, přes kalendáře obsahující různé populární sladkosti až po adventní kalendáře naplněné například exkluzivní kosmetikou. Kromě toho obyčejného mají ale všechny jedno společné. Jsou zbytečně předražené.

Z roliček od toaleťáku i z prázdných plechovek

Co takhle letos vlastnoručně vyrobit nápadité adventní kalendáře, které obdarovaným udělají radost, ale zároveň budou i pěknou sváteční dekorací. Pokud si netroufáte na práci s nůžkami, papírem a lepidlem nebo látkou a šicím strojem, můžete využít to, co vám domácnost běžně nabízí. Třeba roličky od toaletního papíru, papírové pytlíky, prázdné plechovky či plastové kelímky. Pak už stačí vzít jen do ruky fixu, provázek a nějaké drobné vánoční ozdoby a do hodiny je kalendář hotový.

Fantazii a kreativitě se zkrátka meze nekladou. Pokud ale nejste zrovna tvořivý typ a pořád nevíte, jak na to, posbírali jsme pro vás na internetu více než šedesát fotografií hotových adventních kalendářů, které vám mohou být inspirací. Podívejte se do galerie!